Entonijs oficiāli kļūst par "Rockets" basketbolistu

Hjūstonas vienība apstiprinājusi, ka līgums ar brīvo aģentu Entoniju noslēgts uz vienu sezonu.

Jau ziņots, ka pirms nepilnām divām nedēļām Entonija iepriekšējais klubs Oklahomasitijas "Thunder" aizmainīja viņu uz Atlantas "Hawks" komandu, pretī saņemot vācieti Denisu Šrēderu. Savukārt "Hawks" izpirka viņa līgumu un ievietoja atteikumu jeb "waiver" draftā.

Entonija maiņas darījumā tika iesaistītas trīs komandas, tostarp Filadelfijas "76ers", kas no "Hawks" ieguva uzbrucēju Maiku Muskalu, bet "Thunder" no Filadelfijas saņēma Džastinu Andersonu un francūzi Timotē Luvavu-Kabarro, kā arī no Atlanta ieguva 2022.gada NBA drafta pirmās kārtas izvēli.

Jau pirms Entonija aizmainīšanas uz "Hawks" tika ziņots, ka viņš šajā komandā nepaliks, bet pievienosies "Rockets".

Basketbolistam bija spēkā līgums uz nākamo sezonu par 27,9 miljoniem ASV dolāru (24 miljonus eiro), taču viņš ar "Hawks" vienojās par izpirkumu 2,4 miljonu (1,9 miljonu eiro) vērtībā, kuru gan nāksies maksāt Entonija jaunajam klubam. Tiesa, NBA noteikumi paredz, ka Entonijs vispirms bija jāievieto "waiver" draftā, no kura viņu 48 stundu laikā teorētiski varēja izvēlēties jebkurš cits līgas klubs.

Līdz šim interesi par 34 gadus veco uzbrucēju, kurš NBA aizvadījis 15 sezonas, desmit reizes piedaloties Visu zvaigžņu spēlē, izrādīja tikai "Rockets", taču Entonija ievērojamais līgums bija šķērslis, lai šī vienība viņu iemainītu. Savukārt kā brīvais aģents Entonijs varēja noslēgt mazāku līgumu.

Trīskārtējais olimpiskais čempions Entonijs "Thunder" komandai pievienojās pirms aizvadītās sezonas, bet pirms tam viņš sešas ar pusi sezonas nospēlēja Ņujorkas "Knicks" komandā, tostarp divus gadus kopā ar latviešu zvaigzni Kristapu Porziņģi.

NBA karjeru Entonijs sāka 2003.gadā Denveras "Nuggets" rindās, šajā komandā aizvadot septiņas ar pusi sezonas.

Entonijs NBA regulārajā čempionātā aizvadījis 1054 spēles, vidēji mačā gūstot 24,1 punktu. Savukārt aizvadītajā sezonā viņš 78 mačos izcēlās ar 16,2 punktiem spēlē, kas bija sezonas sliktākais rādītājs viņa karjerā.