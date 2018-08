Latvijas rallijkrosa čempionāta cīņas turpināsies Bauskā

Bauskas trasi iecienījuši daudzi autosportisti no visas pasaules – te šajā sezonā tika aizvadīts FIA Eiropas autokrosa čempionāta posms, tāpēc arī likumsakarīgi, ka atgriežas arī Latvijas rallijkrosa čempionāts. Aizvadot spraigas cīņas četrās ieskaites klasēs visas sezonas garumā, Latvijas Rallijkrosa čempionāta iznākums joprojām ir neprognozējams, jo šāda tipa sacensības var būt neparedzamas un katrs posms nes jaunas pārmaiņas rezultātu tabulās.

Foto: Publicitātes foto

Skatītāju iecienītajā un visvairāk pārstāvētajā LADA RX klasē sezonas pašreizējais līderis ir Valters Liepiņš, kurš pārstāv “Rencēnu autoklubu”, aiz viņa “MKM Motorsport” braucējs Mārcis Martinovs, bet trešais Ivars Joelis no “SKN Sports” komandas. Super 1600 ieskaitē šobrīd ātrākais ir “OC Metal” autosportists Arnis Odiņš, bet aiz viņa cīnās “Tehnical ART RX” komandas braucējs Jānis Spundiņš un jaunais talants Roberts Vītols no “Provento Racing” – viņus šķir tikai viena punkts.

Touring 2000 klasē izcilu sniegumu rāda Kristaps Grunte no “Vāģi Racing” komandas, aiz viņa par otro vietu sezonas kopvērtējumā cīnās lietuvietis Kajus Samsonas un Raivis Galviņš no “Eissracing”. Savukārt jaudīgākajā OPEN RX ieskaitē izteikts līderis ir Mārtiņš Svilis no "Vāģi Racing". Viņam seko igaunis Marko Andreas, “Erki Sport” un Jānis Veģeris, “Rencēnu autoklubs”.

Foto: Publicitātes foto

Komandu kopvērtējumā šobrīd pirmo vietu ieņem “OC Metal” komanda, aiz viņiem “MKM Motorsport” komanda kā otrie, bet "Vāģi Racing" ir trešie, taču jāņem vērā, ka šajā sezonā paredzēti vēl trīs sacensību posmi.

“Ja pagājušajā gadā Bauskā, aizvadot vēl Latvijas Rallijkrosa kausa posmu, saskārāmies ar dabas untumiem un piedzīvojām dubļaināko un grūtāko rallijkrosa posmu, tad šajā nedēļas nogalē paļaujamies uz šīs sezonas laikapstākļiem un ceram, ka viss noritēs bez starpgadījumiem. Arī šajā posmā būs īpaši padomāts, lai tas būtu atpūtas pasākums piemērots ģimenēm - būs atrakcijas bērniem, iespējama braukt ar rotaļu automašīnām,” atklāj Jānis Bergs, sacensību organizators.

Foto: Publicitātes foto