Aizvadītas pirmās GGFEST sacensības BMX dirt un veikbordā

Veikborda kabeļa sacensībās piedalījās 15 PRO kategorijas sportisti. Pirmo vietu izcīnīja Dāvis Čeže no Latvijas, Marks Malsub no Igaunijas un Džīno Vetzels no Vācijas.

Piektdienas vakarā BMX sacensības norisinājās dirt disciplīnā - dalībnieki, no starta līnijas ieskrējušies līdz tramplīnam, izpildīja tādus trikus kā salto pāri galvai. Kopskaitā piedalījās 15 profesionāli BMX freestyle sportisti no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Nīderlandes, Vācijas, Ungārijas, Krievijas un Apvienotās karalistes. Pirmo vietu izcīnīja ventspilnieks Viktors Kronbergs, otro – Džeks Mulds no Apvienotās karalistes un trešo –Denijs Jusa no Ungārijas.

Festivāls norisināsies trīs dienas. Sestdien, 28.jūlijā, apmeklētājus gaida plaša mēroga programma – uz Lielā prospekta norisināsies starptautiskās strītbaikfrīstaila sacensībās «Ghetto Stunt». Katrs no motociklistiem ir sagatavojuši īpašu programmu.

Tāpat visas dienas garumā norisināsies ekstrēmo sporta veidu sacensības. Savu neatkārtojamo meistarību demonstrēs Takeši Jasutuko (Japāna), kurš ir pasaulslavens «inline» sportistus un vairāku zelta medaļu īpašnieks. Viņš ir arī iekļauts Ginesa Rekorda grāmatā kā jaunākais dalībnieks leģendārajās ekstrēmo sporta veidu sacensībās «X Games» 1998 – tad viņam bija tikai 11 gadu. Dalībnieku vidū ir arī Manona Derēna no Francijas, kura šobrīd ir viena no labākajām skeitborda meitenēm pasaulē.

Sestdien norisināsies arī starptautiskās BMX Freesyle park sacensības park un street disciplīnās. Savukārt Lielajā laukumā notiks FIBA starptautiskais turnīrs «Ghetto Basket Ventspils Challenger.

Vairāk par programmu: ww.ggfest.com