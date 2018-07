Ventspils ielūdz uz GGFEST - vērienīgāko ekstrēmo sporta veidu festivālu

Septītajā GGFEST gadā tiks pulcēti dalībnieki no Japānas, Serbijas, Horvātijas, Maltas, Gruzijas, ASV un citām valstīm, tādejādi sasniedzot jaunu rekordlielu dalībnieku mītnes valstu skaitu. Ventspilī pulcēsies veikborda, ekstrēmās skrituļslidošanas, BMX "freestyle" un "streetbike freestyle" zvaigznes.

"Latvijas simtgades gadā "Ghetto Games" svin savu pirmo nozīmīgo jubileju – tiek aizvadīta desmitā sezonu. Mēs attīstāmies un augam, tādēļ septīto GGFEST es varu saukt par līdz šim vērienīgāko festivālu. Tas ir kļuvis ne tikai par ekstrēmo sporta veidu festivālu, bet arī par daļu no olimpiskās kustības – 3 pret 3 basketbols, skeitbords un "BMX freestyle", kas ir attīstījušies tieši no ielām. Šiem sporta veidiem, festivāls nodrošinās arī soli tuvāk iespējai startēt olimpiskajās spēlēs,» stāsta "Ghetto Games" līderis Raimonds Elbakjans. Festivālā varēs ne tikai vērot augstas raudzes sportistu sniegumu, bet arī piedalīties tautas klases turnīros un izmēģināt dažādas sportiskās aktivitātes, kas īpaši paredzētas ģimenēm. Ieeja festivālā - bezmaksas.

Piektdien, 27. jūlijā festivāls sāksies ar iespaidīgu programmu Ventspils Piedzīvojumu parkā. Šeit norisnāsies starptautiskās sacensības veikbordā, kurā piedalīsies sportisti no Baltijas valstīm un Rietumeiropas. Vakara pusē tiks svinīgi atklāts GGFEST, pēc kā sekos BMX "dirt" sacensības, kuru ietvaros būs iespējams vērot augstas apmlitūdas trikus.

Šogad GGFEST notiks jau septīto reizi. (Foto: Ghetto Games arhīvs)

Sestdien, 28. jūlijā uz Lielā Prospekta notiks starpautiskās "streetbike" frīstaila sacensības "Ghetto Stunt". Tāpat visas dienas garumā notiks "inline" skrituļslidošanas, BMX "freestyle" "park" un "street" disciplīnas. Uz Lielā laukuma notiks starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) 3x3 basketbola Pasaules tūres kvalifikācijas turnīrs "Ghetto Basket Ventspils Challenger". Tāpat visas dienas garumā airēšanas bāze "Dampeļi" pulcēs Baltijas mēroga SUP spīdekļus.

Svētdien, 29. jūlijā "Dampeļi" airēšanas bāzē turpināsies Baltijas čempionāts SUP sacensībās un Lielajā prospektā - ielu futbola, florbola un 3pret3 basketbola sacensības. Vakarā – pl.18.00 ar slaveno Ventspils sportistu basketbola spēli tiks atklātas "Ghetto Basket Ventspils Challenger" izslēgšanas spēļu turnīrs.

"Ghetto Games festivāls Ventspilī" ir viens no pasākumiem, kas tiek rīkots projekta "Medicines for World’s Ghettos" ietvaros, kas tiek līdzfinansēts no "Erasmus+ Sports" programmas. Festivālā ieradīsies un savstarpējā pieredzē par darbu ar jauniešiem caur ielu sportu dalīsies jauniešie no DGI (Dānija), "Fryshuset" (Zviedrija), "Malta BMX" (Malta) un Igaunijas ielu sporta veidu federāciju.

Nākamajos divos gados projekta "Medicines for World’s Ghettos" ir paredzēts izveidot ielu sporta veidu un kultūras organizāciju vienojošu interneta platformu, lai vienkopus pulcētu šīs nozares aktīvistus – platformā ir paredzēta informācija par Eiropas ielu sporta organizācijām, karte ar pieejamajiem ielu sporta veidu laukumiem un tamlīdzīgi. Projekta laikā tiks izstrādātas vadlīnijas darbam ar jauniešiem caur ielu sportu, īstenota ielu sporta veidu konference "Medicines for World’s Ghettos" un projektā pārstāvēto valstu jauniešu dalība starptautiskajā ielu sporta un kultūras festivālā "Ghetto Games festivāls Ventspilī".

