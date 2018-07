Pērnā gada "French Open" uzvarētāja Ostapenko ceturtdaļfināla mačā ar rezultātu 7-5, 6-4 uzvarēja slovākieti Dominiku Cibulkovu.

Pusfināla sasniegšana viņai devusi 780 WTA ranga punktus, kas palīdzēs pietuvoties pirmajam desmitniekam.

Ostapenko WTA rangā ieņem 12.vietu un ar tādu pašu numuru izlikta turnīrā, kamēr Cibulkova ir reitinga 33. pozīcijā.

Pusfinālā Ostapenko tiksies ar kādreizējo ranga līderi un 2016.gada finālisti Angeliki Kerberi no Vācijas, kura WTA rangā ieņem desmito vietu. Kerbere ceturtdaļfinālā ar rezultātu 6-3, 7-5 pārspēja talantīgo krievieti Darju Kasatkinu, kura rangā atrodama 14.pozīcijā.

Ostapenko jau pirmajā geimā pie pretinieces serves panāca 40:0, bet slovākiete atspēlēja piecas breikbumbas pirms Latvijas tenisistei izdevās lauzt viņas servi. Tiesa, jau nākamajā geimā Cibulkova ar "tīru" breiku revanšējās, vēlreiz Ostapenko atņemot servi ceturtajā geimā.

Uz to Ostapenko atbildēja ar vēl vienu breiku un turpinājumā uzvarēja servētājas līdz 11.geimam, kurā Latvijas pirmā rakete vēlreiz nobreikoja pretinieci un ieguva tiesības servēt par uzvaru setā. Ostapenko bija neapturama un otro geimu pēc kārtas pretiniecei neatdeva ne punkta, setā uzvarot ar 7-5.

Otrā seta trešajā geimā Latvijas tenisiste vēlreiz gana droši nobreikoja pretinieci, bet turpinājumā pie savas serves nespēja uzvarēt nevienu izspēli, kas pretiniecei ļāva panākt neizšķirtu. Turpinājumā Ostapenko atkal nobreikoja pretinieci un noturēja savu servi, panākdama jau 4-2.

Arī seta galotnā Ostapenko demonstrēja pārliecinošu spēli, droši realizēdama savas serves un setā uzvarēdama ar 6-4.

Ostapenko šajā mačā realizēja piecus "eisus" jeb netveramās serves un pieļāva četras dubultkļūdas, kamēr pretiniecei bija viens "eiss" un piecas dubultkļūdas.

Abas tenisistes iepriekš savā starpā bija spēlējušas divas reizes, abos mačos 2016.gadā Īstbornā un pērn Indianvelsā otrās kārtas cīņās uzvarot slovākietei.

Ostapenko pirmajā kārtā ar 6-3, 7-6 (7:5) uzvarēja Lielbritānijas sportisti Ketiju Dannu, kura rangā ir 212.pozīcijā, otrās kārtas duelī viņa ar rezultātu 6-1, 6-3 pārspēja Kirstenu Flipkensu no Beļģijas, kura ir planētas 45.rakete, bet trešajā kārtā Ostapenko ar rezultātu 6-0, 6-4 pārspēja Krievijas sportisti Vitāliju Djatčenko, kura rangā atrodas 132.pozīcijā. Pirmdien ceturtās kārtas mačā Latvijas tenisiste ar rezultātu 7-6 (7:4), 6-0 pārspēja Baltkrievijas sportisti Aļaksandru Sasnoviču, kura ir ranga 50.numurs.

Cibulkova turnīru sāka ar uzvaru 7-6 (7:3), 6-1 pret francūzieti Alizē Kornē, kura WTA rangā atrodas 44.vietā. Vēlāk sekoja panākums pret 24.vieta esošo mājinieci Džoannu Kontu ar 6-3, 6-4, bet trešajā kārtā Cibulkova pārspēja ranga 15.vietas īpašnieci Elisu Mertensu no Beļģijas. Ceturtajā kārtā viņa ar rezultātu 6-4, 6-1 apspēlēja Taivānas tenisisti Suveju Sje, kura rangā atrodama 48.vietā.

Šogad Cibulkova divreiz spējusi aizkļūt līdz dažādu turnīru fināliem. Vispirms viņa to paveica februārī sacensībās Budapeštā, bet pēc tam to pašu atkārtoja maijā Strasbūrā. Abas reizes gan viņa piedzīvoja zaudējumus.

Cibulkova trešo reizi karjerā sasniegusi Vimbldonas ceturtdaļfinālu, kas ir viņas labākais sasniegums šajā turnīrā. Iepriekš "Grand Slam" sacensībās viņa spējusi aizkļūt līdz finālam 2014.gada Austrālijas atklātajā čempionātā, kas ir viņas labākais sniegums šajā līmenī.

Ostapenko Vimbldonas čempionātā līdz šim labākais sniegums padevās pērn, kad viņa, izcīnot četras uzvaras, sasniedza ceturtdaļfinālu, kurā piekāpās slavenajai amerikānietei Venusai Viljamsai, bet iepriekš viņa tikai reizi bija pārvarējusi pirmo kārtu. Vēl 2014.gadā Latvijas tenisiste triumfēja Vimbldonas čempionāta junioru turnīrā.

Zīmīgi, ka pērn Ostapenko līdz ceturtdaļfinālam aizspēlējās neilgi pēc tam, kad bija uzvarējusi Francijas atklātajā čempionātā. Tiesa, šogad viņa titulu neaizstāvēja, ciešot zaudējumu jau pirmajā kārtā.

Ostapenko pirms trim nedēļām piedalījās Īstbornas WTA "Premier" sērijas turnīrā, kas tenisistiem ierasti kalpo kā pēdējā sagatavošanās pirms Vimbldonas. Šajā turnīrā viņa aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam.

Kā vēstīts, turnīra pirmajā kārtā apstājās Latvijas otrā rakete Anastasija Sevastova. Viņa piedzīvoja neveiksmi arī dubultspēļu sacensību pirmajā mačā.

Turpretim Latvijas vīru tenisa pirmā rakete Ernests Gulbis aizcīnījās līdz ceturtajai kārtai, kur gan viņš piedzīvoja zaudējumu.

Savukārt Ostapenko pagājušās nedēļas nogalē atkārtoja savu karjeras labāko rezultātu dubultspēļu turnīrā, aizkļūstot līdz sacensību trešajai kārtai. Latvijas tenisiste to paveica ar savu pārinieci Kristīnu Makheilu no ASV. Pēc tam viņas gan no trešās kārtas dueļa atteicās.

Prestižais Vimbldonas tenisa turnīrs noslēgsies šajā nedēļas nogalē.