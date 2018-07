Ņižņijnovgorodā notikušais mačs pēc pamatlaika noslēdzās neizšķirti 1:! (1:1), turklāt vārtus neviena no komandām neguva arī pagarinājumā. Savukārt pēcspēles sitienos labāka ar 3:2 bija Horvātija.

Līdz ar to Horvātija ceturtdaļfinālā tiksies ar Krieviju, kas svētdien arī "pendelēs" sensacionāli pārspēja Spāniju.

Dānija šajā mačā vadībā izvirzījās jau pirmajā minūtē, kad precīzs bija Matīass Jērgensens, tomēr jau pēc pavisam neilga brīža ar precīzu sitienu atbildēja Mario Mandzukičs. Savukārt pagarinājumā horvāti tika pie 11 metru soda sitiena, tomēr Lukas Modriča sitienu atvairīja Dānijas vārtsargs Kaspers Šmeihels.

Šī astotdaļfināla iesākās ļoti vētraini, jo jau pirmās minūtes beigās pēc cīņas soda laukumā vārtus iesita Jērgensens. Tomēr līdz horvātu atbildei bija jāgaida tikai pāris minūtes, jo jau ceturtajā minūtē neizšķirtu panāca Mandzukičs, kurš izmantoja pretinieku nesaprašanos savā soda laukumā, panākdams 1:1. Šie divi vārti tika gūti spēles pirmo trīs minūšu un 40 sekunžu laikā - līdz šim vēl nekad Pasaules kausā abas mača dalībnieces vārtus nebija guvušas tik ātri. Cīņas ievadā abas komandas izcēlās ar ļoti aktīvu spēli, tomēr neliels pārsvars piederēja Horvātijai, pāris reizes darbībā esot arī dāņu vārtsargam Šmeihelam.

Tuvojoties pārtraukumam, spēles apgriezieni pamazām mazinājās, bet pirmais puslaiks noslēdzās ar neizšķirtu 1:1.

Otrais puslaiks bija pilnīgi pretējs pirmajam, jo abas komandas demonstrēja ļoti piesardzīgu spēli, vien retu reizi saasinot situāciju pie pretinieku vārtiem. Pamatlaika beigās horvātiem gan bija iespēja izraut uzvaru, tomēr dāņi lieliski nospēlēja aizsardzībā, bloķējot sitienu, bet jau kompensācijas laikā garām vārtiem sita Dānijas valstsvienības futbolists Martins Braitvaits.

Pamatlaika tā arī noslēdzās ar rezultātu 1:1, tāpēc abu komandu duelis turpinājās pagarinājumā. Tajā gan spēles gaita diez ko nemainījās, neko bīstamu izveidot nespējot. Pagarinājuma otrajā daļā laba iespēja izcelties bija nesen uz maiņu nākušajam Dānijas izlases futbolistam Pionem Sisto tomēr viņa sitiens, kas sekoja pēc apgriešanās ap savu asi, no soda laukuma sāna lidoja vārtiem secen.

Spēles lūzuma punkts varēja pienākt 114.minūtē, kad pēc lieliskas Lukas Modriča piespēles viens pret Šmeihelu izskrēja Ante Rebičs, tomēr pret viņu noteikumus izklupienā soda laukumā pārkāpa Matīass Jērgensens, par to arī saņemdams dzelteno kartīti. Līdz ar to Modričs varēja izpildīt 11 metru soda sitienu, taču Šmeihels to nevis vienkārši atvairīja, bet gan noķēra, tādējādi horvātiem neizdevās nonākt soļa attālumā no uzvaras.

Vēl pašās beigās Modričs izpildīja tālsitienu, bet tas bija viegls guvums Šmeihelam. Arī pagarinājumā vārti netika gūti, tāpēc arī šajā mačā uzvarētājs tika noskaidrots 11 metru sitienu sērijā.

Kā pirmais "pendeli" izpildīja dānis Kristians Ēriksens, bet viņa sitienu atvairīja vārtsargs Danijels Subašičs, kamēr uzreiz pēc tam ar to pašu izcēlās Šmeihels, kurš tika galā ar Milana Badeļa sitienu. Otro sēriju ar precīzu sitienu sāka Dānijas valstsvienības futbolists Simons Kjērs, kamēr pretinieku nometnē Andrejs Kramaričs arī bija precīzs. Trešo sēriju arī ar trāpīgu sitienu atklāja Mihaels Krons-Dēli, un uzreiz pēc tam par neveiksmīgo mēģinājumu spēles laikā Šmeihelam revanšējās Modričs.

Pēc trim sērijām rezultāts bija neizšķirts 2:2. Ceturtajā sērijā Subašičs atsita dāņa Lases Skones sitienu, bet pēc tam to pašu parūpējās arī Šmeihels, tiekot galā ar Josipa Pivariča raidījumu. Piektajā sērijā atkal pārāks bija Subašičs, atsitot Nikolaja Jērgensena sitienu, turklāt pēc tam iesita horvāts Ivans Rakitičs, nodrošinot savai komandai vietu ceturtdaļfinālā.

Aģentūra LETA jau informēja, ka Pasaules kausa ceturtdaļfinālā sestdien kā pirmās iekļuva Urugvaja, kas ar 2:1 apspēlēja Eiropas čempioni Portugāli, un Francija, kas ar 4:3 uzveica Argentīnu.

Līdz ar to šī brīža planētas diskutabli labākie futbolisti Lionels Mesi no Argentīnas un portugālis Krištianu Ronaldu no turnīra ir izstājušies.

Horvātija izcīnīja uzvaras visās trīs grupu turnīra spēlēs. Vispirms horvāti ar 2:0 uzveica Nigēriju, pēc tam sekoja uzvara ar 3:0 pret Argentīnu, bet vēlāk ar 2:1 tika apspēlēta Islande.

Horvātija līdz šim Pasaules kausa finālturnīros bija spēlējusi četras reizes, debijā 1998.gadā sensacionāli izcīnot trešo vietu. Tikmēr pirms četriem gadiem Horvātijas izlase nespēja pārvarēt grupu kārtu, izcīnot vienu uzvaru trīs spēlēs. Valstsvienības stūrmanis ir Zlatko Daličs.

Bet Dānija guva panākumu tikai pirmajā grupu turnīra mačā pret Peru (1:0). Pēc tam sekoja neizšķirts 1:1 pret Austrāliju, bet pēdējā grupu turnīra mačā Dānija neizteiksmīgā mačā ar 0:0 spēlēja neizšķirti pret Franciju.

Dānija līdz šim piedalījusies četros Pasaules kausa finālturnīros, labāko sasniegumu gūstot 1998.gadā, kad tika sasniegts ceturtdaļfināls. Tāpat 1986. un 2002.gadā Dānija izkļuva no apakšgrupas, apstājoties astotdaļfinālā, bet 2010.gadā, iepriekšējo reizi spēlējot šajā turnīrā, dāņi apakšgrupā izcīnīja vienu uzvaru trīs spēlēs, tomēr izslēgšanas cīņās netika. Dāņu stūrmanis šajā turnīrā ir Oge Hareide.

Pasaules kausa finālturnīrs pirmo reizi notiek Krievijā, bet kopumā tas norisinās jau 21.reizi.

Sacensībās piedalās 32 komandas, kuras priekšsacīkstēs salozētas astoņās grupās. Katras grupas divas labākās komandas iekļuva izslēgšanas spēļu stadijā, kas sāksies no astotdaļfināla.

Vislielākā pārstāvniecība jeb 14 izlases ir no Eiropas, kamēr no Āfrikas, Āzijas un Dienvidamerikas sacensībās piedalās pa piecām vienībām. Tikmēr no Ziemeļamerikas finālturnīrā startē trīs valstu izlases.

Sacensības risināsies viena mēneša garumā, finālam norisinoties 15.jūlijā Maskavā.

Finālturnīrā tiks sadalīts iespaidīgs naudas balvu fonds, komandām sadalot 352 miljonus eiro, uzvarētājiem iegūstot 33 miljonus eiro lielu prēmiju.

Šis Pasaules kauss paliks vēsturē arī kā pirmais, kurā tiek izmantota Video tiesneša sistēma jeb VAR. Šāds jaunievedums tika ieviests, lai noteiktu, vai bijis vārtu guvums, 11 metru soda sitiens, noraidījums no laukuma, vai arī kļūdains spriedums par spēlētāja identitāti kādā no tiesneša lēmumiem.

Pasaules kausa finālturnīrs Krievijā notiek 11 pilsētās, cīņas aizvadot 12 stadionos.

Uz finālturnīru ir devušies pārsvarā visi vadošie planētas futbolisti. Sacensībās savas valstis pārstāvēs šī brīža trīs lielākās zvaigznes pasaules futbolā - Neimars (Brazīlija), Krištianu Ronaldu (Portugāle) un Lionels Mesi (Argentīna).

Tituliem bagātā komanda Pasaules kausa izcīņu vēsturē ir Brazīlija, kas prestižajā turnīrā kopumā triumfējusi piecas reizes. Tikmēr ar četriem tituliem seko Vācija un Itālija, kas šim turnīram nemaz nekvalificējās. Vēl divus titulus ir izcīnījusi Argentīna un Urugvaja.

Pašreizējā Pasaules kausa īpašniece ir Vācija, kamēr Brazīlija pēdējo reizi sacensībās uzvarēja 2002.gadā.

Pasaules kausa visu laiku labākais vārtu guvējs ir vācietis Miroslavs Kloze, kurš izcēlies ar 16 vārtu guvumiem, bet slavenā brazīlieša Ronaldu kontā ir 15 precīzi sitieni.

Tikmēr vienīgais futbolists, kurš savas karjeras laikā ir izcīnījis trīs Pasaules kausus, ir leģendārais brazīlietis Pele. Līdz šim nevienam citam spēlētajam neko līdzīgu nav izdevies atkārtot. Starp šī brīža aktīvajiem spēlētājiem neviens nav ieguvis vairāk par vienu trofeju.

Dānijas izlases sastāvs: Kaspers Šmeihels, Simons Kjērs, Jonass Knudsens, Tomass Delanijs (Mihaels Krons-Dēli, 98.min.), Andrēass Kristensens (Lase Skone, 46.min.), Kristians Ēriksens, Martins Braitvaits (Pione Sisto, 106.min.), Matīass Jērgensens, Henriks Dalsgārds, Andrēass Korneliuss (Nikolajs Jērgensens, 66.min.), Jusufs Poulsens.

Horvātijas izlases sastāvs: Danijels Subašičs, Šime Vrsaļko, Ivans Striničs (Josips Pivaričs, 81.min.), Ivans Perišičs (Andrejs Kramaričs, 97.min.), Dejans Lovrens, Luka Modričs, Ivans Rakitičs, Marcelo Brozovičs (Mateo Kovačičs, 71.min.), Mario Mandžukičs (Milans Badeļs, 108.min.), Ante Rebičs, Domagojs Vida.