Rīgas Futbola federācijas prezidents Eduards Borisevičs. (Foto: Rīgas Futbola federācija)

Rīgas Futbola federācijas prezidents par Gorkša rīcību: "Karā jau iespējams izmantot visas metodes""

Jau rīt notiks Latvijas Futbola federācijas (LFF) kongress, kurā tiks vēlēts jaunais LFF prezidents. Savu dalību kongresā reģistrējuši 112 no 117 LFF biedriem, kuriem būs iespējas izteikt savu viedokli par labāko no kandidātiem augstajam amatam. Šobrīd priekšplānā izvirzījušies divi no kandidātiem: Kaspars Gorkšs un Vadims Ļašenko, viņiem seko Krišjānis Kļaviņš.