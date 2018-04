Šovakar gaidāmi būtiski jaunumi Porziņģa un Ņujorkas "Knicks" nākotnei

Iepriekšējās sezonas beigās Porziņģis, izrādot neapmierinātību ar kluba virzību, neapmeklēja noslēguma tikšanos ar kluba vadību. Kopš tā laika daudz kas mainījies, jo no prezidenta amata atbrīvots Fils Džeksons, kamēr no galvenā trenera posteņa šonedēļ tika atlaists Džefs Hornačeks.

Pašlaik 22 gadus vecais Porziņģis atkopjas no ceļgala krustenisko saišu plīsuma, bet laukumā viņš varētu atgriezties vien gada beigās.

"Knicks" vadība līdz šim izvairīgi runājusi par to, vai jau šovasar pagarinās līgumu ar Porziņģi, bet sezonas noslēguma tikšanās varētu būt pavērsiena punkts šajā jautājumā.

Līgums ar "Knicks" klubu Porziņģim vēl ir uz nākamo sezonu, bet 2019.gada vasarā viņš var kļūt par ierobežoti brīvo aģentu, ja kontrakts līdz tam laikam netiks pagarināts. Nākamgad Ņujorkas komandai būs daudz vietas algu griestos, kam potenciāli vajadzētu ļaut piesaistīt augsta līmeņa spēlētājus.

Tikmēr "NYDailyNews.com" vēsta, ka nākamnedēļ "Knicks" uzsāks pārrunas ar galvenā trenera amata kandidātiem.

Viens no interviju dalībniekiem būs Deivids Fizdeils, kurš 2016./2017.gada sezonā vadīja Memfisas "Grizzlies" vienību un aizveda to līdz izslēgšanas turnīram, bet šīs sezonas ievadā pēc 19 mačiem viņš tika atbrīvots no amata, jo nespēja atrast kopīgu valodu ar Marku Gazolu.

Pašlaik 43 gadus vecais Fizdeils pirms tam strādāja par asistentu Goldensteitas "Warriors", Atlantas "Hawks" un Maiami "Heat" vienībās. Strādājot "Heat" treneru kolektīvā, viņš izcīnīja divus NBA čempiona titulus.

Fizdeilam būs pārrunas arī ar Fīniksas "Suns" komandu.

"Knicks" vienība kontaktējusies arī ar savulaik Toronto "Raptors" strādājušā Džerija Stekhausa pārstāvjiem, kā arī, iespējams, uz pārrunām aicinās Marku Džeksonu, Deividu Blatu un Džeju Raitu.

Blats kopā ar savu asistentu Oskaru Ernšteinu piektdien ar Stambulas "Dariššafaka" komandu izcīnīja ULEB Eirokausa čempionu titulu. Iepriekšējās sezonas pirmajā pusē par Blata asistentu strādāja arī Latvijas izlases bijušais galvenais treneris Ainars Bagatskis.

Porziņģis šosezon 48 spēlēs vidēji iemeta 22,7 punktus, būdams "Knicks" rezultatīvākais spēlētājs.

"Knicks" šosezon ar 28 uzvarām 82 spēlēs Austrumu konferencē ieņēma 11.vietu, jau piekto gadu pēc kārtas neiekļūstot izslēgšanas turnīrā.