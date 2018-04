Džefam Hornačekam neesot pietiekami liela atbalsta no kluba vadības puses. (Foto: AP/Scanpix/LETA)

Tiek prognozēta Hornačeka atbrīvošana no "Knicks" galvenā trenera amata

Basketbols LETA

Džefs Hornačeks varētu tikt atbrīvots no pašlaik savainotā latvieša Kristapa Porziņģa pārstāvētās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Ņujorkas "Knicks" galvenā trenera amata, vēsta laikraksts "The New York Post".