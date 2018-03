Futbola virslīgas sezona sākas ar "Ventspils" un "Liepāja"/"Mogo" komandu uzvarām

"Ventspils" savā laukumā ar rezultātu 3:1 (2:0) droši uzvarēja virslīgas jaunpienācēju "Valmiera Glass"/ViA, bet "Liepāja"/"Mogo" savās mājās kompensācijas laikā izrāva uzvaru 1:0 (0:0) pār "Riga" futbolistiem.

Ventspilī aizvadītajā mačā laukuma saimniekiem pirmajā puslaikā piederēja pārsvars, to pārvēršot divos vārtus guvumos. Rezultātu atklāja un pirmos vārtus šīs sezonas virslīgā guva ventspilnieku jaunpienācējs Aleksejs Antonovs no Ukrainas, kurš 36.minūtē realizēja 11 metru soda sitienu, bet 44.minūtē, no soda laukuma sitot ar galvu, pārsvaru dubultoja Adeleke Akinjemi.

"Valmiera Glass"/ViA, vēl pirms pirmajiem ielaistajiem vārtiem, veica piespiedu maiņu, jo maču nevarēja turpināt pieredzējušais Gatis Kalniņš, kurš pirms šīs sezonas atgriezās dzimtajā komandā.

Savukārt spēles 53.minūtē no soda laukuma precīzs bija Tosins Aijeguns, izvirzot ventspilniekus vadībā ar 3:0.

Spēles beigu daļā "Ventspils" sāka spēlēt mierīgāk, līdz ar to iniciatīva pārgāja virslīgas debitantiem, kuri 82.minūtē arī vienus vārtus atspēlēja. Ar skaistu tālu sitienu, raidot bumbu zem vārtu pārliktņa, izcēlās ulvis Bērziņš, kurš laukumā bija devies vien desmit minūtes ātrāk, nomainot Elmāru Sietiņsonu.

Beigās "Ventspils" gan guva drošu uzvaru, pēdējā spēles minūtē valmieriešiem paliekot arī mazākumā, jo sarkano kartīti saņēma Roberts Rainers Cipe.

Ievērojamākās pārmaiņas "Ventspils" starpsezonā piedzīvoja kluba vadībā, jo par vadītāju tika iecelts Krievijas uzņēmējs Adlans Šišhanovs, kurš pirms tam bija zināmā Moldovas futbola kluba Kišiņevas "Dacia" investors. Pēc aizvadītās sezonas, kad Kurzemes klubs pirmo reizi 20 gadu laikā palika ārpus virslīgas pirmā trijnieka, netika turpināta sadarbība ar angli Polu Ašvortu, viņa vietā par galveno treneri ieceļot Dejanu Vukičeviču no Melnkalnes, kurš pirms tam strādāja tieši arī ar "Dacia" klubu.

Savukārt Valmieras klubs futbola virslīgā atgriezies pēc 15 gadu pārtraukuma. Iepriekšējā sezonā "Valmiera Glass"/ViA izcīnīja pirmo vietu "komanda.lv" pirmajā līgā un līdz ar to arī ceļazīmi uz virslīgu. Šī komanda starpsezonā papildināja sastāvu ar pieredzējušo uzbrucēju Gati Kalniņu, kurš atgriezies savā dzimtajā pilsētā, bet vienības galvenais treneris ir Gatis Ērglis.

Tikmēr Liepājā notikušajā mačā viss izšķīrās tikai kompensācijas laika trešajā minūtē, kad vārtus guva argentīniešu aizsargs Gonsalo Negro, kurš precīzi ar galvu sita pēc stūra sitiena izpildes.

Jāpiebilst, ka sākotnēji organizatori vēstīja, ka izcēlies cits argentīnietis Aleksis Sarate, kuram ir skandaloza slava, jo dzimtenē viņš tiek apsūdzēts izvarošanā.

Vārtu gūšanas brīdī liepājnieki bija vairākumā, jo 90.minūtē par otro brīdinājumu no laukuma tika noraidīts "Riga" spēlētājs Krišs Kārkliņš.

Sarate pērn septembrī saņēma sešarpus gadu cietumsodu par sava komandas biedra draudzenes izvarošanu, kamēr viņas tā brīža draugs gulējis turpat blakus. Spriedums gan vēl nav stājies spēkā, jo sportists un viņa pārstāvji turpina cīņu par nevainības pierādīšanu un ir iesnieguši apelāciju, līdz ar to argentīnietis varēja pievienoties Liepājas klubam.

"Liepāja"/"Mogo" sastāvā virslīgā debitēja 17 gadus vecais Kristers Tobers, bet komandas kapteinis bija Artūrs Karašausks.

Pirms jaunās sezonas liepājnieku sastāvu papildināja Latvijas izlases pussargs Jānis Ikaunieks, kurš atkal tiek izīrēts no Francijas augstākās līgas pastarītes "Metz". Viņš aizvadīja visu spēli. Tāpat vienības sastāvā ir palicis viens no pagājušās sezonas virslīgas rezultatīvākajiem futbolistiem Karašausks, bet viens no skaļākajiem papildinājumiem ir tieši Sarate, kurš ir spēlējis Argentīnas augstākās līgas klubos.

Tikmēr "Riga" starpsezonā nomainīja galveno treneri - slovēņa Slavišas Stojanoviča vietā stājās maķedoniešu speciālists Goce Sedloskis. Tiesa, iepriekšējās sezonas Latvijas galvaspilsētas klubu vadīja trīs dažādi treneri. Sedloskis uz "Riga" komandu pārcēlies pēc darba Maķedonijā, kur līdz diviem valsts čempiontituliem aizveda Skopjes "Vardar".

Atšķirībā no iepriekšējās sezonas "Riga" neizcēlās ar daudziem skaļiem papildinājumiem, bet starp tiem jāatzīmē līgumu noslēgšana ar pieredzējušo vārtsargu Germanu Māliņu, kā arī Elvi Stugli un savulaik UEFA Eiropas līgas finālā iekļuvušo ukraiņu pussargu Valēriju Fedorčuku.

Virslīgas pirmā kārta noslēgsies svētdien, kad RFS uzņems "Metta"/"Latvijas Universitāte" futbolistus un "Jelgava" savu skatītāju priekšā sacentīsies ar pēdējo divu gadu čempioniem Jūrmalas "Spartaks".

Šajā sezonā astoņas virslīgas komandas aizvadīs četrus apļus, tādējādi kopumā katra nospēlēs pa 28 mačiem. Sezona noslēgsies 10.novembrī.

Virslīga kopš pērnā gada maija līdz šī gada februārim funkcionēja bez izpilddirektora. Šajā amatā nu stājies Ainārs Dakša, kurš pirms tam bija Latvijas Volejbola federācijas (LVF) ģenerālsekretārs.

Pirms šīs sezonas turnīra rīkotāji noslēdza 2+1 gadu sadarbību ar "Best4Sport TV" kanālu, kas tādējādi pārraidīs virslīgas mačus, kā arī katrā centrālajā kārtas mačā būs studija.

Iepriekšējā sezonā Jūrmalas "Spartaks" otro gadu pēc kārtas izcīnīja valsts čempionu titulu, aiz sevis atstājot "Liepāja"/"Mogo" vienību, kamēr trešā palika "Riga".