Somu talants Markanens lepojas, ka viņu salīdzina ar Porziņģi un Novicki

Čikāgas "Bulls" komanda trešdien viesos divu pagarinājumu trillerī ar rezultātu 122:119 (26:25, 22:27, 30:30, 27:23, 7:7, 10:7) uzvarēja Porziņģa pārstāvēto Ņujorkas "Knicks".

Latvietis šajā mačā guva 24 punktus, bet NBA šīs sezonas debitants Markanens, kurš bieži tiek salīdzināts ar Porziņģi, iemeta astoņus "trejačus" un ar 33 punktiem laboja savu karjeras rezultativitātes rekordu.

Abi basketbolisti mačā daudz spēlēja viens pret otru. Porziņģis bija labāks groza tuvumā, bet aiz tālmetiena līnijas pārāks izrādījās soms. Zīmīgi, ka Markanens atkārtoja Novicka NBA rekordu spēlētājiem, kuri garāki par vismaz 2,13 metriem (septiņām pēdām), jo arī vācietis savulaik vienā mačā bija iemetis astoņus tālmetienus.

"Es saprotu, no kurienes nāk šādi salīdzinājumi ar Porziņģi un Novicki. Ja tu esi no Eiropas, esi garš, vari trāpīt no perimetra, tevi noteikti salīdzinās ar viņiem. Man tas ir liels gods, ja manu spēles stilu salīdzina ar viņiem, lai arī es par to daudz nedomāju," pēc trešdienas mača sacīja Markanens.

Viņš arī uzsvēra, ka aizvadītajā spēlē "Bulls" uzvaru izcīnīja ar smagu darbu. "Varējām uzvarēt arī ātrāk, taču panākums paliek panākums. Galvenais, ka smagi cīnījāmies," piebilda Markanens, kura sniegumam klātienē līdzi sekoja Somijas izlases galvenais treneris Henriks Detmans.

Somu basketbolistu pēc spēles uzslavēja arī Porziņģis. "Viņš aizvadīja lielisku spēli. Tas, kā viņš ar savu augumu var mest no perimetra... Nav daudz basketbolistu, kas spēj ko tādu," norādīja Porziņģis.

Viena no skaistākajām epizodēm Markanena izpildījumā šajā mačā bija trešajā ceturtdaļā, kad viņš veica "slam-dunk" pār "Knicks" centra Enesa Kantera rokām. Parasti Markanens laukumā savas emocijas neizrāda arī pēc skaistām epizodēm, taču šoreiz viņš neslēpa prieku.

"Nezinu, kāpēc šoreiz tā darīju. Iespējams, tāpēc, ka pirmo reizi spēlēju "Madison Square Garden" arēnā. Atmosfēra bija lieliska un nevaru sagaidīt, kad atkal varēšu doties laukumā šajā arēnā," atzina 20 gadus vecais somu talants.

Jāpiebilst, ka aizvadītajā vasarā Markanens varēja nonākt arī "Knicks" komandā, jo viņu nodraftēt vēlējās tā brīža kluba prezidents Fils Džeksons. Tomēr somu ar septīto numuru izvēlējās Minesotas "Timberwolves", bet pēc tam viņš tika aizmainīts uz "Bulls" vienību, kamēr "Knicks" bija astotā izvēles tiesība. Tobrīd tika baumots, ka Džeksons vēlas šādi darīt, lai aizmainītu Porziņģi, kurš nebija ieradies uz sezonas noslēguma tikšanos ar "Knicks" vadību, tomēr vēlāk tika atlaists pats prezidents.