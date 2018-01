Latvijas tenisa zvaigznes saglabā savas pozīcijas gada pirmajā WTA rangā

Pērn negaidīti Francijas atklātajā čempionātā triumfējusī Ostapenko 2017.gada sezonu noslēdza oktobra izskaņā, bet Sevastova novembrī Ķīnā piedalījās otrā līmeņa sezonas noslēguma turnīrā "WTA Elite Trophy", kur tika līdz pusfinālam. Pēc šī turnīra Latvijas tenisiste no ranga 15.vietas atkāpās uz 16.

Ostapenko aizpagājušajā nedēļā izpelnījās Latvijas gada labākās sportistes balvu.

Decembrī kļuva arī zināms, ka Ostapenko un Sevastova pārstāvēs Latvijas izlasi februārī gaidāmajā Federāciju kausa turnīrā. Eiropas/Āfrikas zonas pirmās grupas sacensības norisināsies Igaunijā no 7.līdz 10.februārim.

Kā vēstīts, Ostapenko sestdien Abū Dabī pārbaudes mačā ar rezultātu 6-2, 3-6, 10:5 pārspēja slaveno amerikāņu sportisti Serēnu Viljamsu, kurai šī bija atgriešanās cīņa pēc kļūšanas par māmiņu.

Savu sezonas pirmo maču viņa aizvadīs otrdien, kad Šeņdžeņas WTA "International" sērijas turnīra pirmās kārtas mačā tiksies ar čehieti Kristīnu Plīškovu, kura WTA rangā atrodama 61.pozīcijā.

Tikmēr Sevastova jau svētdien iesāka jauno sezonu, Brisbenas WTA "Premier" turnīra pirmajā kārtā ar rezultātu 6-1, 6-3 pārspēdama titulēto austrālieti Samantu Stosuru, kura rangā ieņem 41.pozīciju. Otrajā kārtā Sevastova otrdien tiksies ar rumānieti Soranu Kirstju, kura rangā atrodama 37.pozīcijā.

Ostapenko uz pasaules ranga septīto vietu pakāpās oktobrī, sasniedzot jaunu karjeras rekordu un vēl nebijušus augstumus Latvijas profesionālajā tenisā. Vēl septembrī viņa kļuva par pirmo Latvijas tenisisti dāmu vienspēļu ranga desmitniekā, bet turpinājumā viņa pakāpeniski savas pozīcijas uzlaboja. 2014.gadā ATP ranga desmitniekā dažas nedēļas atradās arī Ernests Gulbis.

Pērn Ostapenko uzvarēja divos turnīros - bez sensacionālā triumfa Francijas atklātajā čempionātā viņa šoruden bija labākā arī "International" sacensībās Seulā, turklāt sezonas izskaņā pusfinālus sasniedza trīs turnīros pēc kārtas. Pēc uzvaras "French Open" viņa kļuva par Latvijas rekordisti WTA rangā, jo Larisa Neilande karjerā vienspēļu rangā spēja pakāpties līdz 13.pozīcijai.

Ostapenko savā īpašumā ieguva arī WTA gada progresējušākās tenisistes balvu, turklāt viņa pretendēja arī uz sezonas labākās spēlētājas titulu, pie kuras beigās gan tika spāniete Garvinje Mugurusa.

No pārējām Latvijas tenisistēm Marcinkēviča, kura pirms Ziemassvētkiem Indijā aizkļuva līdz ITF 25 000 sērijas turnīra finālam, par 15 vietām pakāpusies uz 279.pozīciju. Savukārt pārējās pašmāju tenisistes saglabājušas savas pozīcijas - 17 gadus vecā Daniela Vismane ir planētas 876.rakete, 16 gadus vecā Alise Čerņecka ieņem 1061.vietu, bet 18 gadus vecā Irina Ļapustina ir 1092.vietā.

Tikmēr pasaules ranga pirmajā vietā jau teju trīs mēnešus atrodas Simona Halepa, kura ir 25.tenisiste līderes godā. Viņa tikai par 40 punktiem apsteidz otrajā vietā esošo Mugurusu, kura WTA ranga pirmajā vietā pirms tam bija četras nedēļas.

Tikmēr trešā ir sezonas noslēguma turnīrā "WTA Finals" uzvarējusī Dānijas pārstāve Karolīna Vozņacki, kurai seko Karolīna Plīškova. Piektā joprojām ir Venusa Viljamsa no ASV, kamēr pirmo sešinieku noslēdz Ukrainas sportiste Eļina Svitoļina.

Septītajā pozīcijā ir Ostapenko, kurai seko francūziete Karolīna Garsija, bet devītā ir Konta. Pirmo desmitnieku tikmēr noslēdz amerikāniete Koko Vandeveja.

Savukārt WTA dubultspēļu rangā Ostapenko saglabājusi 40.pozīciju, bet Sevastova joprojām ir 88.pozīcijā. Tikmēr Marcinkēviča, kas ITF 25 000 sērijas turnīrā Indijā triumfēja dubultspēlēs, par 17 vietām pakāpusies uz 193.pozīciju, bet Ļapustina atkāpusies par piecām vietām un šobrīd ieņem 1233.vietu.

Ernests Gulbis Jauno gadu sagaida ATP ranga 199.vietā

Latvijas pirmā rakete vīriešu tenisā Ernests Gulbis jaunākajā šīs nedēļas ATP rangā nemaina savu vietu, tādējādi Jauno gadu viņš sagaidījis 199.pozīcijā.

Novembrī 29 gadus vecais Gulbis pirmo reizi kopš maija atgriezās pasaules ranga divsimtniekā, tobrīd esot 199.vietā, taču pēc tam divas nedēļas pēc kārtas zaudēja pa pozīcijai, bet mēneša izskaņā viņš pakāpās uz 200.vietu. Pirms nedēļas publicētajā rangā Gulbis atguva vēl vienu vietu un atgriezās 199.pozīicijā.

Latvietis 2017.gada 15.maijā publicētajā pasaules rangā noslīdēja uz 207.vietu, pēc tam nolaižoties arī līdz 589.pozīcijai, taču kopš jūlija sāka pakāpenisku kāpumu.

Gulbis savu 2017.gada sezonas noslēdzošo maču aizvadīja oktobra beigās, kad, startējot ar īpašo ielūgumu, atgriezās ATP apritē un Vīnes "ATP World Tour 500" sērijas turnīra pirmajā kārtā bez lieliem variantiem ar 3-6, 3-6 zaudēja francūzim Žilam Simonam. Latvijas tenisists ATP pamatturnīros nav uzvarējis kopš ASV atklātā čempionāta.

ATP rangā Gulbim iepriekš lielāks kāpums padevās tieši pēc ASV atklātā čempionāta, kur viņš aizkļuva līdz otrajai kārtai, tajā zaudējot nākamajam šī turnīra finālistam Kevinam Andersonam no Dienvidāfrikas Republikas (DĀR). Pirms ASV atklātā čempionāta latvietis bija atrodams ranga 255.pozīcijā, pēc sezonas noslēdzošā "Grand Slam" turnīra veicot kāpumu par 45 pozīcijām.

Gulbis jau ilgu laiku cīnījies ar veselības problēmām un pērn turnīros lielākoties piedalījās ar aizsargāto rangu vai organizatoru piešķirtiem īpašajiem ielūgumiem. Tāpat novembrī krievu modele Tamara Kopalejšvili, kura ilgāku laiku bija latvieša draudzene, sociālajos tīklos pavēstīja, ka apprecējusies ar tenisistu.

Pagājušajā nedēļā tika ziņots, ka Gulbis nepiedalīsies janvārī gaidāmajā Austrālijas atklātajā čempionātā. Tiesa, viņa nespēlēšanu šajā turnīrā nevar uzskatīt par lielu pārsteigumu, jo Austrālijas atklātais čempionāts latvietim nav bijis sekmīgs un viņš tikai divreiz spējis sasniegt otro kārtu, tālāk par to tā arī ne reizi netiekot.

Gulbis tā vietā spēkosies Vācijas pilsētā Koblencā gaidāmajā "Challenger" sērijas turnīrā, kas notiks no 14. līdz 21.janvārim, pavēstījuši sacensību rīkotāji.

Tikmēr Latvijas otrā rakete šobrīd ir Mārtiņš Podžus, kurš jaunākajā rangā zaudējis divas vietas un tagad atrodas 563.pozīcijā. Savukārt pērn uz brīdi Gulbim valsts pirmās raketes godu atņēmušais Miķelis Lībietis, kurš novembrī guva smagu Ahileja cīpslas traumu, pēc kuras paredzama ilgstoša atlabšana, atguvis vienu vietu, pakāpjoties uz 1139.pozīciju.

Vēl no Latvijas sportistiem Artūrs Lazdiņš saglabājis 1390.vietu, kamēr dalītā 1606.vietā atrodas Roberts Grīnvalds, Jānis Podžus un Krišjānis Stabiņš. Savukārt 17 gadus vecais Mārtiņš Rocēns ATP rangā debitējis ar dalītu 1848.vietu.

Stabiņš 2017.gada sākumā bija sparingpartneris planētas septītajai raketei dāmu tenisā Aļonai Ostapenko, bet vēlāk trenēja ASV pārstāvi Varvaru Ļepčenko, tāpēc pats pērn daudz nespēlēja.

Pasaules ranga pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas, jo vadošajiem tenisistiem 2017.gada sezonas noslēdzās novembrī, bet jaunā sākusies ar turnīriem Katarā, Brisbenā un Mahārāštrā.

Ranga līdera godu saglabājis Rafaels Nadals no Spānijas, kurš Jauno gadu sagaidījis planētas pirmās raketes godā, bet viņam seko šveicietis Rodžers Federers. Tikmēr trešais ir ATP sezonas noslēguma turnīrā uzvarējušais bulgārs Grigors Dimitrovs.

Ceturto vietu ieņem Vācijas talants Aleksandrs Zverevs, piektais ir austrietis Dominiks Tīms, kuram seko horvāts Marins Čiličs. Septīto vietu ieņem beļģis Dāvids Gofēns, kurš Deivisa kausa finālā uzvarēja savās abās vienspēlēs, kas gan neļāva tikt pie trofejas, kamēr astotajā pozīcijā atrodas amerikānis Džeks Soks. Savukārt labāko desmitnieku noslēdz šveicietis Stens Vavrinka un spānis Pavlo Karrenjo-Busta.

Novembrī no ranga pirmā desmitnieka izkrita brits Endijs Marejs un serbs Novāks Džokovičs, kuri veselības likstu dēļ sezonas otrajā pusē nespēlēja. Džokovičs no labāko desmitnieka izkritis pirmo reizi kopš 2008.gada, atrodoties 12.vietā, kamēr Marejs ir vien 16.pozīcijā.

Tikmēr ATP dubultspēļu rangā Lībietis par 14 vietām pakāpies uz 167.pozīciju. Savukārt Rūdolfs Mednis dubultspēlēs par divām pozīcijām pakāpies uz 1451.vietu, kamēr Mikus Losbergs par trim vietām pacēlies uz 1480.pozīciju.