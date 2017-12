Lietuvā vīlies amerikāņu basketbolists prognozē, ka brāļi Boli izturēs maksimums mēnesi

19 gadus vecais Liandželo un 16 gadus vecais Lamelo noslēguši līgumu ar "Vytautas" un šai komandai pievienosies janvārī. Viņu brāli Lonzo Bolu šī gada Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) draftā ar augsto otro numuru izraudzījās Losandželosas "Lakers" komanda, tomēr basketbolista sportiskos sasniegumus regulāri nomāc tēva skandalozie izteikumi.

"Es domāju, ka viņi izturēs maksimums mēnesi," uzskata Brusts, kurš 2014.gada oktobrī pievienojās Lietuvas komandai Pasvāles "Pieno žvaigždes", turklāt tas notika vien pusgadu pēc piedalīšanās Nacionālās sporta koledžu asociācijas (NCAA) finālspēlē. "Tā ir sliktākā iespējamā vieta, kuru varēja izvēlēties."

Brusts uz "Pieno žvaigždes" devies dažas dienas pēc atskaitīšanas no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Milvoki "Bucks" treniņnometnes, atzīstot, ka piedzīvojis kultūras šoku, tāpēc ilgas pēc mājām bijušas lielākas nekā gaidīts.

Amerikāņu basketbolists stāsta, ka gandrīz neviens no 7500 Pasvāles pilsētiņas iedzīvotājiem nerunā angliski, bet restorānos pieejams vien lietuviešu ēdiens. Komandas leģionāriem līdz ar to bijis jābrauc 30-40 minūtes līdz tuvākajai lielajai pilsētai (visticamāk, Panevēžai vai Bauskai), lai tiktu uz lielveikalu vai restorānu, kas piedāvā amerikāņu ēdienu.

Brusts atzīst, ka Lietuvā piedzīvojis kultūras šoku, tāpēc ilgas pēc mājām bijušas lielākas nekā gaidīts. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Kā apraksta "Yahoo Sports", vien labākās Eiropas komandas var atļauties čārtera lidojumus un labākās viesnīcas, ko kā pašsaprotamu uztver spēcīgāko divīziju ASV koledžu komandas. Brusts stāsta, ka "Pieno žvaigždes" komanda spēlēs Latvijā, Igaunijā un Somijā palikusi lētās viesnīcās.

"Mani amerikāņu komandas biedri un es skaitījām dienas, kad dosimies atpakaļ," pauž Brusts. "Vienmēr bija auksti un tumšs. Katru dienu saule spīd vien 5-6 stundas, bet pusi no šī laika tu esi sporta zālē. Tā ir laba basketbola līga, tomēr Eiropā ir daudz citu vietu, kurās labāk izvēlētos dzīvot."

Arī "Yahoo Sports" atgādina, ka "Vytautas" galvenais treneris Virgīnijs Šeškus nepārvalda angļu valodu, kas Bolu brāļiem varētu radīt grūtības adaptēties.

"Viņš man debijas gadā citā klubā caur palīgu teica, ka nedos man iespēju daudz spēlēt, jo nevar ar mani sarunāties," šonedēļ tviterī par Šešku rakstīja cits amerikāņu spēlētājs Billijs Beirons, kurš 2014./15.gada sezonā pārstāvēja Viļņas "Lietuvos rytas" vienību, ko tad trenēja šis speciālists, bet viņa palīgs bija latvietis Sandis Buškevics.

"Virgīnijs Šeškus ir traks," intervijā "bleacherreport.com" paudis cits amerikānis Maiks Mozers, kurš Šeškus vadībā spēlēja "Lietuvos rytas" vienībā. "Es cenšos to gadu izdzēst no atmiņas. Esmu bijis Lietuvā, Izraēlā, Kosovā, Itālijā un Katarā, man bijuši labi treneri, bet viņš nebija viens no tiem."

"Viņš treniņos mēdza kļūt traks un spēra bumbas. Viņš vienmēr bez iemesla kliedz un lamājas. Ja viņš trenēs tāpat, Liandželo un Lamelo būs mājās mēneša laikā," uzskata Mozers.

Tikmēr Beirons, kurš šovasar ar ASV izlasi izcīnīja zeltu Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Amerikas kontinenta čempionātā, atklājis, ka Šeškus pēc treniņa pārdevis spēlētājiem gaļu, ko glabājis mašīnas bagāžniekā. "Patiesību sakot, daži spēlētāji arī to nopirka no viņa."

Pēdējā desmitgadē no amerikāņiem "Vytautas" komandā spēlējis vien Breds Tinslijs, kurš šīs valsts žurnālistiem atteicies komentēt kāpēc oktobrī atstāja Prienu vienību vien pēc diviem nospēlētiem mēnešiem. Kā raksta "bleacherreport.com", viņš tā rīkojas, jo "Vytautas" joprojām spēlētājam ir parādā naudu.

Situāciju izmanto arī vairāki topošie Bolu komandas biedri, kuri internetā joka pēc izsola savus sezonas abonementus uz "Vytautas" spēlēm.

"Mums šī ir vairāk nekā spēle, tāpēc nav nozīmes mēs parakstām lūgumus ar Boliem vai Lebronu Džeimsu," portālam "bleacherreport.com" izteicies "Vytautas" rezultatīvākais spēlētājs Eigirds Žukausks. "Varbūt mainīšu domas, kad viņus ieraudzīšu, tomēr šobrīd par viņiem nedomāju. Esmu redzējis Lamelo video, bet neesmu redzējis viņu spēlējam pret vīriešiem. Šeit viņam būs iespēja parādīt savu vērtību."

Līgumā ar Boliem ir atruna pārtraukt to pēc mēneša. Klubs apsolījis dot viņiem iespējas spēlēt Baltijas Basketbola līgas (BBL) turnīrā, savukārt saistībā Lietuvas Basketbola līgu (LKL) tas vērtēs, vai viņi ir pietiekami meistarīgi šim līmenim.

Brāļi Boli Lietuvā ieradīsies 4.janvārī, bet debiju BBL, visticamāk, piedzīvos piecas dienas vēlāk Prienos gaidāmajā BBL duelī ar Minskas "Cmoki" komandu.

BBL turnīrā "Vytautas" spēlē vienā apakšgrupā ar Latvijas klubiem "Jūrmalu" un "Betsafe"/"Liepāju". Ar jūrmalniekiem "Vytautas" izbraukumā tiksies 20.decembrī, bet pie Liepājas komandas viesosies 24.janvārī, līdz ar to pēc pusotra mēneša slavenos brāļus, iespējams, varēs redzēt arī Latvijā.

Liandželo Bols sezonu iesāka Kalifornijas Universitātes vienībā, bet novembrī kopā ar vēl diviem komandas biedriem par saulesbriļļu zādzību tika aizturēti Ķīnā. Basketbolisti tika atbrīvoti pēc ASV prezidenta Donalda Trampa iejaukšanās, bet pēc tam Liandželo Bols pameta Kalifornijas Universitātes komandu.

Savukārt Lamelo Bols oktobra sākumā pameta savu vidusskolas komandu un viņu mājās trenēja tēvs Lavārs, kurš basketbolu spēlēja koledžas gados, bet profesionālajā līmenī bija Nacionālās amerikāņu futbola līgas (NFL) spēlētājs.

Basketbolistu aģenta piedāvājumā klubiem bijis teikts, ka atalgojums nav būtisks, bet galvenais, lai abi brāļi spēlētu kopā. Kad izskanēja informācija par Bolu interesi doties uz Panevēžas "Lietkabelis" komandu, tās tā brīža galvenais treneris Artūrs Štālbergs sociālajā tīklā "Twitter" paironizēja, ka vienībā ir vakances apsardzes dienestā. Pāris dienu vēlāk latvietis tika atlaists no amata.

"Vytautas", kurā sezonu iesāka arī latviešu basketbolists Kārlis Apsītis, ar četrām uzvarām 14 mačos ieņem septīto vietu LKL kopvērtējuma tabulā, bet BBL Prienu-Birštonas vienība ar četriem panākumiem piecās cīņās A apakšgrupā atpaliek tikai no "Jūrmalas".

"Vytautas" pieteikumā LKL vienīgais ārzemnieks ir ukrainis Deniss Lukašovs, līdz ar to komandai nav jāuztraucas par leģionāru limitu.

Tiesa, "Vytautas" mēdz aizkavēties ar algu maksājumiem spēlētājiem, turklāt komandas galvenais treneris Virgīnijs Šeškus nepārvalda angļu valodu. Šeškus darbu varētu apgrūtināt arī tas, ka Lavārs Bols mēdz publiski kritizēt trenerus, kuru vadītajās komandās spēlē viņa dēli.

Tāpat šoruden Šeškus iekļuva skandālā, kad BBL spēlē Igaunijas pilsētā Raplā ar vietējo "AVIS Utilitas" komandu pēc izraidīšanas no zāles sarīkoja skandālu un uz ģērbtuvēm aizsūtīja visu savu komandu.