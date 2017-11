Porziņģim mačā tikai 20 punktu un zaudējums "Cavaliers"

Vēl trešajā ceturtdaļā "Knicks" atradās vadībā ar 23 punktu pārsvaru, tomēr noslēdzošajā ceturksnī "Cavaliers" parādīja spožu sniegumu, turklāt realizēja vairākus tālmetienus, kas izskaņā ļāva gūt dramatisku uzvaru.

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 34 minūtes, gūdams 20 punktus, lai gan no spēles trāpīja tikai septiņus no 21 metiena. Latvietis grozā raidīja piecus no 16 divpunktniekiem un divus no pieciem trejačiem, kā arī četrus no septiņiem "sodiņiem".

Tāpat Latvijas basketbolista rēķinā septiņas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, divas pārtvertas bumbas, vienas bloķēts metiens, divas kļūdas un četras piezīmes.

"Knicks" rindās rezultatīvākais ar 28 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām bija Tims Hārdevejs juniors, kamēr 20 punktus un 16 atlēkušās bumbas pievienoja Eness Kanters.

Savukārt "Cavaliers" labā Lebronam Džeimsam 23 punkti, 12 rezultatīvas piespēles un deviņas bumbas zem groziem, kamēr 21 punktu pievienoja Kails Korvers, kurš visus savus punktus pamanījās gūt noslēdzošajā ceturtdaļā.

Mača rezultātu pirmajā minūtē ar precīzu pustālo metienu atklāja tieši Porziņģis. Lai arī spēle sākās diezgan līdzvērtīgi, abām vienībām cīnoties punkts punktā, brīdi vēlāk "Cavaliers" ieguva vairāku punktu pārsvaru un panāca 16:9. Pēc šāda neliela viesu izrāviena "Knicks" gan nenolaida rokas un ātri vien izlīdzināja spēles gaitu, jo guva deviņus punktus pēc kārtas. Tiesa, tobrīd Porziņģis laukumā neatradās. Pirmo ceturtdaļu ar trīs punktu pārsvaru gan noslēdza Klīvlendas komandas basketbolisti (25:22), kamēr Ņujorkas vienībai otrais ceturksnis jau bija krietni veiksmīgāks.

Porziņģis laukumā atgriezās līdz ar otrās ceturtdaļas sākumu un ar "slam-dunk" un tālmetienu guva piecus punktus pēc kārtas, kas "Knicks" ļāva izvirzīties vadībā ar 27:25. Pirmā puslaika turpinājumā latvietis gan vairs nebija tik manāms, tomēr kopumā mājinieki demonstrēja lielisku sniegumu. Ar teicamu aizsardzību un veiksmīgiem uzbrukumiem Ņujorkas komanda veica 15:0 izrāvienu, kas divas minūtes līdz lielajam pārtraukumam ļāva panākt jau 47:31.

Līdz pirmā puslaika beigām, lielā mērā pateicoties Džeimsa pūlēm, "Cavaliers" nedaudz atguvās, bet pirmo spēles pusi "Knicks" noslēdza ar 13 punktu vadību (51:38), kamēr Porziņģis bija atzīmējies ar desmit gūtiem punktiem.

Porziņģim šajā mačā gan bija problēmas ar metienu precizitāti, otrā puslaika ievadā netrāpot vairākus metienus pēc kārtas, bet otro spēles daļu "Cavaliers" sāka ar sešiem punktiem pēc kārtas, kas atkal ļāva pietuvoties līdz bīstamam attālumam. Tiesa, tas nebija uz ilgu laiku, jo par spīti "Knicks" līdera klusajam sniegumam citi mājinieku basketbolisti spēlēja sekmīgāk. Pateicoties Hārdeveja un Kantera spēlei, kā arī citu spēlētāju sniegumam, Ņujorkas komandas basketbolisti veica izrāvienu un ieguva jau 23 punktu vadību (73:50).

Noslēdzošo ceturtdaļu "Knicks" iesāka bez Porziņģa laukumā, bet ar 76:61 vadību. Latvietis laukumā atgriezās nepilnas desmit minūtes līdz pamatlaika beigām, neilgi pēc tam tiekot pie iespējas izpildīt divus soda metienus un iemetot abus no tiem. Tie bija viņa pirmie punkti otrajā puslaikā, turklāt pēc tam viņš guva vēl divus punktus ar precīzu pustālo. Tikmēr laukumā bija vērojama līdzvērtīga cīņa, "Cavaliers" basketbolistiem cenšoties samazināt pārsvaru, lai iesaistītos cīņā par uzvaru.

Septiņas minūtes līdz pamatlaika beigām "Cavaliers" snaiperis Korvers samazināja rezultāta starpību vairs tikai līdz desmit punktiem (77:87), kamēr Porziņģim bija vairākas divcīņas ar Džeimsu, jo abi sedza viens otru. Klīvlendas komanda bija atguvusi spēles pavedienu, turklāt piecas minūtes līdz beigām Dveins Veids panāca jau 83:87. Uzreiz pēc tam ar ļoti svarīgu trīspunktnieku atbildēja tieši Porziņģis, ļaujot mājiniekiem uzelpot.

Tas gan nebija uz ilgu laiku, jo trīsarpus minūtes līdz beigām ar trīspunktnieku jau savu 15.punktu ceturtajā ceturtdaļā guva Korvers, kurš līdz ar to samazināja starpību vairs tikai līdz diviem punktiem (92:94). Pēc minūtes pārtraukuma Porzinģis iemeta vienu no diviem "sodiņiem", turklāt pēc tam divreiz precīzs bija "Knicks" debitants Franks Nilikinā, mājiniekiem atkal iegūstot nedaudz drošāku vadību.

Tiesa, divarpus minūtes līdz beigām Porziņģis neiemeta divus svarīgus soda metienus, kamēr "Cavaliers" atbildēja ar Čeninga Freja un Džeimsa tālmetieniem, izvirzoties vadībā ar 100:97. Līdz ar to viesi no Klīvlendas pirmo reizi kopš otrās ceturtdaļas sākuma bija ieguvuši vadību. Noslēdzošās minūtes ievadā abas komandas apmainījās punktu guvumiem, "Knicks" labā ar pustālo raidījumu izceļoties Porziņģim. Korvers ar diviem soda metieniem desmit sekundes līdz beigām panāca jau 104:99, bet piecas sekundes līdz signālam Hārdevejs bija precīzs caurgājienā. Brīdi vēlāk Džeimss pamanījās netrāpīt divus soda metienus, tomēr tas mača likteni neizmainīja, "Knicks" basketbolistiem piedzīvojot dramatisku zaudējumu.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka pirms šī mača "Knicks" no sastāva atbrīvoja lietuvieti Mindaugu Kuzminsku, lai sastāvā atbrīvotu vietu diskvalifikāciju izcietušajam Žoakimam Noā, kurš gan vēl cīņā pret "Cavaliers" nepiedalījās.

Tikmēr "Cavaliers" šo maču aizvadīja bez izteikta saspēles vadītāja, jo Deriks Rouzs un Aizija Tomass ir traumēti.

Vēl oktobra sākumā "Knicks" viesos negaidīti pārspēja Klīvlendas vienību ar 114:95.

Ar septiņām uzvarām 13 spēlēs "Knicks" komanda Austrumu konferences kopvērtējumā atrodas sestajā vietā, kamēr vicečempione "Cavaliers" ar tikpat panākumiem 14 cīņās ir uzreiz aiz Ņujorkas vienības.

Trešdien "Knicks" aizvadīs vēl vienu spēli savā laukumā, kad spēkosies ar Jūtas "Jazz" basketbolistiem, bet vēl šonedēļ Ņujorkas vienība piektdien viesosies pie Toronto "Raptors".