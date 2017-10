Vozņacki negaidīti pārliecinoši sagrauj Halepu un nodrošina vietu "WTA Finals" pusfinālā

Halepai tā arī neizdevās lauzt Vozņacki servi, turklāt kopumā tika tikai pie vienas breikbumbas. Vozņacki savukārt demonstrēja dominējošu sniegumu un pretinieces servi lauza piecas reizes.

Šis mačs ilga tikai nedaudz vairāk par stundu.

"Dažbrīd nespēju noticēt laukumā notiekošajam. Kas notiek? Vai es tiešām spēlēju tik labi?" pēc spēles sacīja Vozņacki, kura pēc sekmīgi aizvadīta turnīra atkal var kļūt par pasaules ranga līderi. "Būt pirmajai pasaulē ir katras jaunas tenisistes sapnis. Ja tas manā dzīvē notiks atkal, liktenim būšu ļoti pateicīga."

Iepriekš pasaules ranga līdere Vozņacki ar nelielu pārtraukumu bija no 2010.gada oktobra līdz 2012.gada februārim.

Pagaidām Dānijas tenisiste šajā turnīrā demonstrē lielisku sniegumu, jo pirmajā mačā ar 6-2, 6-0 nepilnas stundas laikā sagrāva ukrainieti Eļinu Svitoļinu.

Vēl vienā Sarkanās grupas mačā trešdien Garsija saspringtā duelī ar 6-7 (7:9), 6-3, 7-5 pieveica Svitoļinu, abām tenisistēm gan vēl saglabājot izredzes uz pusfinālu.

Garsija jau pirmajā setā bija tuvu uzvarai, tomēr taibreikā nespēja noturēt 4:0 un 5:2 pārsvaru, vēlāk arī neizmantojot divas setbumbas. Otrajā setā viņa pirmā zaudēja savu servi, bet pēc tam pati divreiz breikoja pretinieci un bija labāka. Savukārt trešajā setā Svitoļina panāca 5-3, tomēr pie sekojošās savas serves neuzvarēja nevienā izspēlē un turpinājumā Garsija salauza viņas pretestību.

Sarkanās grupas kopvērtējumā līdere ar diviem panākumiem divos mačos ir Vozņacki, kurai ar vienu uzvaru seko Halepa un Garsija, bet divas neveiksmes iekrājusi Svitoļina. Pēdējā kārtā Vozņacki spēlēs ar Garsiju, bet Halepa tiksies ar Svitoļinu.

Tikmēr Baltajā grupā pie divām uzvarām divās spēlēs tikusi čehiete Karolīna Plīškova, kura līdz ar to nodrošinājusi sev vietu pusfinālā, kamēr pa uzvarai ir pieredzējušajai amerikānietei Venusai Viljamsai un Garvinjei Mugurusai no Spānijas. Viņas ceturtdien savstarpējā cīņā noskaidros otru pusfinālisti no šīs grupas. Savukārt Latvijas vadošā tenisiste Aļona Ostapenko cietusi zaudējumus abās spēlēs un ceturtdien turnīru noslēgs ar maču pret Plīškovu.

No katras grupas sezonas noslēguma turnīra pusfinālam kvalificēsies divas labākās tenisistes.

Līdz šim sezonas noslēguma turnīrā kāda Latvijas tenisiste nebija spējusi iekļūt. Šobrīd Ostapenko ir WTA ranga septītajā pozīcijā.

Pērn čempiones titulu "WTA Finals" sacensībās negaidīti izcīnīja slovākiete Dominika Cibulkova, kura ar 6-3, 6-4 pārspēja tobrīd ranga līderpozīcijā esošo vācieti Angeliku Kerberi. Tiesa, šis gads abām tenisistēm bijis salīdzinoši neveiksmīgs un viņas pašlaik rangā ir ap otro desmitu.