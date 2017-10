Porziņģis atklājis savus mērķus šai NBA sezonai

Kā vēstīts, jaunās sezonas pirmajā spēlē Porziņģis ceturtdien izcēlās ar 31 punktu, bet viņa pārstāvētā Ņujorkas "Knicks" komanda viesos ar 84:105 pārliecinoši piekāpās Oklahomasitijas "Thunder".

"Mums bija viena no smagākajām treniņnometnēm NBA. 90% treniņa strādājām pie aizsardzības," Porziņģis stāstīja par "Knicks" sagatavošanos, uzsverot, ka viņam vienmēr pirmajā vietā ir komandas nevis individuālie panākumi. "Komandas mērķis ir sasniegt izslēgšanas turnīru. Čempionu titulu nevar iegūt vienas dienas laikā. Tas prasīs laiku un, lai izveidotu komandu, kas ir titula pretendente, nepieciešami gadi."

"No individuālajiem mērķiem vēlos iekļūt Visu zvaigžņu spēlē, vēlos būt gada labākais aizsardzības spēlētājs, kā arī jūtu, ka varētu būt visprogresējušākais spēlētājs," pauda latvietis.

Tikmēr izdevums "The New York Daily News" radījis plašāku reportāžu par faktu, ka Porziņģim pēc šīs sezonas būs jāizvēlas vai pagarināt līgumu ar "Knicks".

Pēdējo nedēļu laikā 2014.gada NBA draftā izvēlētie Žoels Embīds un Endrjū Viginss pagarinājuši ar savām komandām līgumus uz pieciem gadiem par maksimāli iespējamajiem 148 miljoniem dolāru (124 miljoniem eiro) un pēc nepilniem 12 mēnešiem šāda iespēja būs arī Porziņģim, bet pirms tam "Knicks" komandai būs jāpārliecina Porziņģi nekļūt par ierobežoti brīvo aģentu.

Uz jautājumu vai Porziņģim vēl nepieciešams redzēt pārmaiņas "Knicks" organizācijā, lai piekristu pagarināt līgumu, 22 gadus vecais latvietis atbildējis ar kodolīgu "Jā", sīkākos komentāros neielaižoties.

Kā ziņots, pagājušajā vasarā no "Knicks" prezidenta amata tika atlaists titulētais Fils Džeksons, kurš pirms tam bija neapmierināts ar latvieša rīcību, kurš neierodās uz sezonas noslēguma pārrunām, tāpēc pat centās viņu aizmainīt. Tāpat "Knicks" atvadījās no savas līdz šim lielākās zvaigznes Karmelo Entonija, kurš tagad karjeru turpina "Thunder" rindās.

Entonijs intervijā "The New York Daily News" uzsvēris, ka Ņujorka tagad ir Porziņģa un viņam jāpagarina līgums brīdī, kad jūtas par to pārliecināts. "Tomēr es viņu pazīstu personīgi un zinu cik ļoti viņš vēlas uzvarēt," teica Entonijs.

Pats Entonijs atzīst, ka pirms trim gadiem pieļāva kļūdu, ar "Knicks" noslēdzot ilgtermiņa līgumu.

"Toreiz tas bija naudas dēļ, kā arī vēlējos iespēju kaut ko paveikt. Tā bija uzticēšanās organizēšanai un ticēšana Filam," pauda Entonijs. "Jaunie spēlētāji kļūst arvien gudrāki un gudrāki. Viņi ir redzējuši, kā mēs to darām, un saprot, ka var vēl pagaidīt, lai redzētu, kā viss attīstās. "

Nākamo maču "Knicks" aizvadīs sestdien, kad savā laukumā tiksies ar Detroitas "Pistons".

Iepriekšējā sezonā Porziņģis aizvadīja savu otro sezonu pasaules spēcīgākajā basketbola līgā. Viņš 66 spēlēs caurmērā iemeta 18,1 punktu un izcīnīja 7,2 atlēkušās bumbas. Tiesa, latvieša rezultatīvais sniegums nepalīdzēja "Knicks" komandai, kas NBA izslēgšanas turnīru nav sasniegusi jau četrus gadus pēc kārtas.

Iepriekšējā sezonā "Knicks" 82 spēlēs izcīnīja 31 uzvaru un Austrumu konferences kopvērtējumā palika 12.vietā.