Vārtus pagarinājumā gūstot Miķelim Rēdliham, "Dinamo" otrdien pagarinājumā ar 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) pārspēja Čerepovecas "Severstaļ" vienību, tiekot pie šosezon pirmās uzvaras savā laukumā.

"Kas kļūdas mazāk, tie arī uzvar. Šodien bija diezgan veiksmīgs sākums, pēc tam bezjēdzīgi kļūdījāmies, kas pretiniekiem ļāva iegūt nelielu pārsvaru. Komanda spēlē ar ļoti augstu pašatdevi. Tā līnija ir jāsalauž un veiksmei ir jānotic vairāk, nevis jāgaida, kad atnāks," pēcspēles preses konferencē stāstīja Ankipāns, kurš bija īpaši iepriecināts par veidu, kā tika gūti otrie vārti. "Šodien ierakām tādus vārtus, kurus sen nebiju redzējis. Ceru redzēt vēl vairāk tādus vārtus."

"Dinamo" šosezon aktīvi veic izmaiņas sastāvā, tajā skaitā nosūtīdama spēlētājus uz "Optibet" hokeja līgas (OHL) komandu Liepājā.

"Varam redzēti kādi veiksmīgi produkti ir atgriezušies atpakaļ no Liepājas. Tas nav soda mērs. Ja neatbilsti tam līmenim šodien, tad jāpaskatās no malas. Tā ir laba vieta, kur to izdarīt," skaidroja Ankipāns.

Tāpat pusotra mēneša laikā komanda pārtraukusi sadarbību ar vairākiem leģionāriem, bet mazrezultatīvajam aizsargam Viljama Renam izdevies saglabāt vietu sastāvā.

"Adaptācija nenāk viegli, bet viņš ir puika ar raksturu. Kā jebkuram spēlētājam, arī viņam jāizcīna sava vieta sastāvā," uzsvēra Ankipāns.

Tikmēr "Dinamo" vārtsargs Jānis Kalniņš slavēja savu komandu.

"Šodien strādājām kā zirgi un izcīnījām pelnītu uzvaru. Spēlē izlikām visu, bija daudz momentu, daudz metām pa vārtiem un iekrita "goli". Smuki8 vai mazāk smuki, bet trīs pāri līnijai bija, kas ir galvenais. Otrajā periodā viņu nospiedām bez variantiem. Tad pieļāvām neuzmanības kļūdu aizsardzībā, līdz ar ko mūs sarāva gabalos," klubs citē Kalniņa teikto.

Nepilnu pusminūti pirms pamatlaika beigām Guntis Galviņš pieļāva rupju kļūdu savā aizsardzības zonā, bet "Dinamo" no zaudējuma pamatlaikā glāba vien vārtu stabiņš.

"Jā.. Guntis parūpējās par viļņiem perioda beigās. Labi, ka tagad par to var pasmieties. Patīkami jau nav, ja redzi, ka pēkšņi skrien virsū uzbrucējs. Bet šoreiz viss bija kārtībā," uzsvēra Kalniņš.

Neveiksmīgā snieguma dēļ "Dinamo" atrodas stabili pēdējā pozīcijā Rietumu konferencē un visā līgā. Rīdzinieki 23 spēlēs guvuši desmit punktus un no konferences priekšpēdējā pozīcijā esošās Maskavas "Spartak" atpaliek 11 punktus.