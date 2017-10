Britu salās un daudzviet citur pasaulē futbols ir kas vairāk par sportu tā praktiski ir reliģija. Fani īpaši iekarst brīžos, kad runa ir par kādiem derbijiem. Viens no slavenākajiem noteikti ir divu Skotijas galvaspilsētas Glāzgovas klubu duelis starp "Rangers" un "Celtic", kurš tiek dēvēts par "Old Firm". Abas komandas pirmo reiz spēkojās tālajā 1888. gadā un kopā ir aizvadījuši 409 spēlēs, no kurām 159 reizes pārāki bijuši "Rangers", 152 reizes - "Celtic", bet 98 noslēgušās neizšķirti. Arī Skotijas čempionātā nedudz labāk ir klājies "Rangers", kuri triumfējuši 54 reizes, bet "Celtic" - 48, bet visas pārējās skotu komandas vien 19 reižu. Tiesa, pēdējos sešos gados uzvarējusi tieši "Celtic", kas ļāvis krietni samazināt vēsturisko deficītu, jo "Rangers" bija nonākuši nopietnās finanšu grūtībās un nācās uz brīdi pamest pat Skotijas premjerlīgu.

Makgregors pagājušajā nedēļā bija devies uz Skotiju, kur notika īpašs pasākums "Vakars ar Konoru Makgregoru", kura noslēgumā pasaulslavenais īru sportists devās uz naktsklubu, kur uzvedās visai provokatīvi un dziedāja slavinošu dziesmu "Celtic" komandai. "Kas notiek Glāzgovas "Celtic"? Šeit ir tikai viena futbola komanda! Glāzgova ir zaļa un balta ("Celtic" komandas oficiālās krāsas). Kur ir "Rangers"? Glāzgovā ir tikai viena komanda. Glāzgovā ir tikai viena komanda, ar kuru kopā ejam, kopā dziedam, ejot cauri "Celtic" brīnumzemei," dziedāja slavenais cīkstonis. Tas ļoti neapmierināja kādu "Rangers" komandas fanu, kurš MMA zvaigznei nekautrējās iešļākt sejā alu.

Makgregors Glāzgovas naktsklubā. (Foto: Instagram @thenotoriousmma)

Iepriekš Glāzgovā Makgregors izstāstīja kādu interesantu faktu par cīņu pret Meivezeru. Īrs diskvalifikācijas gadījumā būtu spiests maksāt 10 miljonus ASV dolāru. Pirms cīņas tiesnesis viņam piedraudēja, ja viņš boksa mača laikā kaut pacels kāju, uzreiz tiks atņemti punkti. Makgregors apjucis jautājis: "Kā tas iespējams? Bez brīdinājuma?"

Konors Makgregors tiekas ar futbola faniem. (Foto: Instagram @thenotoriousmma)

Tiesnesim, acīmredzot, bija piekodināts, lai viņš nepieļauj nekādas pazīmes, ka īrs varētu pielietot kādu MMA paņēmienu.

Glāzgovas derbijos nereti iet ļoti karsti. (Foto: Reuters/Scanpix/LETA)

Makgregora secinājums par cīņu bija tāds: "Viņi man par visu gribēja atņemt punktus, bet, ja es tiktu diskvalificēts, man būtu jāmaksā 10 miljoni dolāru," Glāzgovā stāstīja MMA cīkstonis.

Konors Makgregors pēc cīņas ar Floidu Meivezeru junioru kļuvis par vismaz 30 miljoniem bagātāks. (Foto: Reuters/Scanpix/LETA)

Konora nākotnes plānos ietilpst atgriešanās astoņstūra būrī, kur aizvadīs trešo cīņu pret amerikāni Neitu Diazu. Pašlaik abi cīkstoņi uzvaras ir dalījuši uz pusēm.

"Celtics" futbolisti atzīmē uzvaru pēdējā "Old Firm" - 23. septembrī ar 2:0 viesu laukumā. (Foto: Reuters/Scanpix/LETA)