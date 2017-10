Latvijas futbola izlase nospēlē neizšķirti ar Fēru salām un pārtrauc deviņu zaudējumu sēriju

Tiesa, Latvijas valstsvienība joprojām nespēj tikt pie uzvaras. Iepriekšējais panākums tika gūts pagājušā gada 6.septembrī Pasaules kausa kvalifikācijas pirmajā mačā pret Andoru, bet pēc tam nu jau desmit cīņās pēc kārtas uzvaras garša nav izjusta.

Piepildītajā Touršhavnas futbola stadionā, kas spēj satilpināt 6000 cilvēku, maču aktīvāk uzsāka Latvijas izlase, jau pirmajās minūtēs cenšoties izveidot vārtu gūšanas iespējas. Fēru salu futbolisti tikmēr spēlēja no aizsardzības un centās pārsteigt pretiniekus ar pretuzbrukumiem. Tomēr tieši mājinieki bija pirmie, kuri 11.minūtē izveidoja lielisku iespēju gūt vārtus - Jūana Edmundsona sitiens ar galvu atsitās pret vārtu stabu.

Fēru salu izlase bija ieguvusi lielāku bumbas kontroli, kam sekoja vēl viena laba vārtu gūšanas iespēja, taču Edmundsona sitiens lidoja garām vārtiem. Pirmā puslaika vidū mājinieki bija pārņēmuši iniciatīvu - apspēlējot Latvijas aizsargus, sitiena pozīcijā atkal izvirzījās Edmundsons, kura raidījumu meistarīgi atvairīja Andris Vaņins.

Mača 31.minūtē laba vārtu gūšanas izdevība iepretim pretinieku "cietoksnim" bija Valērijam Šabalam, tomēr viņa sitiens no gaisa lidoja stipri pāri mērķim. Pāris minūtes vēlāk Latvijas izlase izveidoja vēl vienu labu izdevību, tomēr Gļeba Kļuškina sitiens pie soda laukuma robežas bija garām vārtiem.

Kopuma pirmajā puslaikā bija aktīvs futbols, abām vienībām domājot par pretinieku vārtu iekarošanu. 36.minūtē Fēru salām bija vēl viena laba iespēja atklāt rezultātu, taču sitienu bloķēja Igors Tarasovs. Pēcāk mājinieki vēlreiz saasināja situāciju pie Latvijas vārtiem, turklāt pēc sitiena bumba šķietami trāpīja pa Kaspara Gorkša roku, bet 11 metru soda sitiens netika nozīmēts.

Otro puslaiku abas vienības iesāka, cīnoties par iniciatīvas iegūšanu, bet pirmajās minūtēs par bīstamu izklupienu dzelteno kartīti saņēma Tarasovs. Mirkli vēlāk Latvijas izlasi no vārtu zaudējuma glāba veiksme - 51.minūtē nepieskatīts soda laukumā palika Edmundsons. Viņa sitiens gan atkal trāpīja pa vārtu stabu, bet turpinājumā pēc stūra sitiena bumba atleca pie Roaldura Jakobsena, kura raidījums bija stipri pāri vārtiem.

Cīņas 55.minūtē tuvu vārtu guvumam bija Kļuškins, kurš pēc centrējuma sita bumbu vārtos ar galvu, bet raidījums nebija no spēcīgākajiem, tāpēc vārtsargs ar to tika galā. Savukārt trīs minūtes vēlāk Šabala neredzēja, ka pretinieku vārtsargs pēc Latvijas izlases nesekmīga uzbrukuma bija pārāk tālu izskrējis no vārtiem, tāpēc nesita bumbu vārtos. Latvijas futbolistiem bija izdevies iegūt iniciatīvu, kā rezultātā pie laba sitiena 62.minūtē tika Šabala, bet vārtsargam tas nekādas lielas problēmas gan neradīja.

Cīņas 71.minūtē dzelteno kartīti saņēma Latvijas izlases kapteinis Gorkšs, kurš līdz ar to brīdinājumu normas dēļ nevarēs spēlēt otrdienas cīņā pret Andoru. Tādējādi sestdienas mačs pret Fēru salām var izrādīties aizsarga noslēdzošā spēle valstsvienībā, jo nākamgad viņš ir apņēmies kandidēt Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidenta vēlēšanās, tāpēc viņš spēlētāja karjerai šogad varētu likt punktu.

Arī mača izskaņā abas vienības apmainījās uzbrukumiem, bet pēdējās desmitminūtes sākumā uzbrukuma smailē atkal bija Šabala, kurš pēc teicama Vitālija Maksimenko centrējuma ar galvu sita pāri vārtiem.

Pēcāk iespēja gūt vārtus bija arī uz maiņu uznākušajam Robertam Uldriķim, bet arī Fēru salu komanda, izmantojot Latvijas izlases kļūdas aizsardzībā.

Neviena no komandām cīņas noslēgumā tā arī vārtus neguva, lai gan bīstami atkal sita Edmundsons, bet Oļega Laizāna tālsitiens bija garām vārtiem.

Salīdzinot ar iepriekšējo maču, Latvijas izlases sākumsastāvā tika veiktas piecas izmaiņas.

Iepriekšējo reizi Latvijas izlase spēlēja 3.septembrī, kad ar 0:3 kapitulēja Šveicei un cieta devīto zaudējumu pēc kārtas, "uzlabojot" savu antirekordu. Salīdzinājumā ar šo maču Latvijas izlases sākumsastāvā devās Gints Freimanis, Dāvis Ikaunieks, Jevgēņijs Kazačoks, Gļebs Kļuškins un Igors Tarasovs.

Tikmēr sastāvā šoreiz nebija Kaspara Dubras, kurš neaizbrauca izbraukumā, jo šonedēļ netrenējās, Aleksandra Solovjova un Dāvja Indrāna, kuri abi izcieta diskvalifikācijas, kā arī Edgara Vardanjana un Denisa Rakela, kuri nemaz nav starp kandidātiem.

Kā ierasts, Latvijas izlases vārtus sargāja Andris Vaņins, bet pārējie laukuma spēlētāji šoreiz bija izvietoti pēc shēmas 4-4-2. Aizsardzības līniju veidoja Vitālijs Maksimenko, Ņikita Koļesovs, Kaspars Gorkšs un Gints Freimanis, laukuma vidusdaļā darbojās Oļegs Laizāns, Igors Tarasovs, Gļebs Kļuškins un Jevgēņijs Kazačoks, bet kā uzbrucēji bija Dāvis Ikaunieks un ikdienā Polijas otrajā līgā spēlējošais Valērijs Šabala.

Latvijas futbolisti Pasaules kausa kvalifikācijas ciklu noslēgs otrdien, kad savā laukumā tiksies ar Andoras valstsvienību.

Deviņi piedzīvotie zaudējumi pēc kārtas Latvijas izlasei Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) pasaules rangā likuši nokrist līdz rekordzemajai 148.vietai. Pavasarī pie valstsvienības stūres atgriezās Aleksandrs Starkovs, kurš nomainīja Marianu Paharu, taču arī viņa vadībā vienība bija cietusi četras neveiksmes pēc kārtas.

Latvijas futbola izlase Fēru salās bija ieradusies 22 futbolistu sastāvā, bet mājās palika aizsargs Kaspars Dubra, kurš traumas dēļ šonedēļ nepiedalījās valstsvienības treniņos.

Kā vēstīts, pirms kvalifikācijas cikla noslēdzošajām spēlēm kandidātu sarakstā atgriezušies aizsargs Vladislavs Gabovs, naturalizētais argentīniešu pussargs Kristians Damians Torress, kā arī uzbrucēji Eduards Višņakovs un Roberts Uldriķis.

"Liepāja"/"Mogo" pussargs Torress, kurš pērn ieguva Latvijas pilsoņa pasi, palīdzēja Latvijas izlasei Pasaules kausa kvalifikācijas cikla pirmajā spēlē, bet pēc tam netika izsaukts. Savukārt RFS uzbrucējam Eduardam Višņakovam šī ir atgriešanās izlasē pēc vairāk nekā divu gadu pārtraukuma.

Tikmēr vēl viens RFS uzbrucējs Uldriķis pirmo izsaukumu saņēma pirms jūnijā paredzētajām spēlēm, bet uz iepriekšējiem diviem mačiem viņš netika izsaukts. Savukārt Gabovs, kurš spēlē Kiprā, iepriekšējo reizi kandidātu sarakstā bija šogad pavasarī.

Salīdzinot ar iepriekšējām spēlēm, kandidātu sarakstā nav pussargu Edgara Vardanjana un Eduarda Tīdenberga, kā arī Polijā spēlējošo uzbrucēju Vladislava Gutkovska un Denisa Rakela.

Kā vēstīts, pagājušajā nedēļā Latvijas izlases uzbrucējs Artjoms Rudņevs negaidīti 29 gadu vecumā paziņoja par karjeras beigām. Rudņevs Latvijas izlasē 38 spēlēs guva divus vārtus. Pēdējo spēli valstsvienībā viņš aizvadīja 2016. gada 13.novembrī, kad Latvija viesos ar 1:4 zaudēja Portugālei.

Fēru salu izlasē 13 futbolisti pārstāv vietējās komandas, četri futbolisti spēlē Islandē, bet pa trim ir no Norvēģijas un Dānijas līgām. Valstsvienībā šajā sasaukumā ir iekļauti arī Ragnārs Natestads un Joans Edmundsons, kuri tieši pirms gada Rīgā kaldināja Fēru salu uzvaru ar 2:0. Natestads pārstāv pazīstamo Norvēģijas komandu "Molde", bet Edmundsons spēlē Dānijas superlīgas vienībā "Odense".

Kopš 2011.gada Fēru salu izlasi vada dāņu speciālists Larss Olsens.

Latvijas futbolisti kvalifikācijas ciklu iesāka ar 1:0 uzvaru viesos pār Andoru, kam sekoja divi zaudējumi savā laukumā Fēru salām un Ungārijai, abām izlasēm piekāpjoties ar 0:2. Nākamajā mačā viesos ar 1:4 tika atzīts Eiropas čempiones Portugāles pārākums, bet šogad pretinieku laukumā ciests zaudējums ar 0:1 Šveicei. Jau Starkova vadībā jūnija sākumā savā laukumā ar 0:3 tika zaudēts Portugālei, bet pēc tam augusta un septembra mijā viesos ar 1:3 tika atzīts Ungārijas pārākums, bet pēc tam mājās ar 0:3 zaudēts arī Šveicei.

Pasaules kausa kvalifikācijas B apakšgrupā līdere ar 24 punktiem astoņos mačos ir Šveice, kurai ar 21 punktu seko Portugāle. Attiecīgi desmit un deviņi punkti ir Ungārijai un Fēru salām, kamēr Andorai un Latvijai ir pa četriem punktiem.

Vēl šajā apakšgrupā plkst.21.45 Andora savā laukumā tiksies ar Portugāli, bet Šveice pie sevis uzņems Ungāriju. Ja Andorā nenotiks sensācija un Portugāle tiks pie trim punktiem, automātiskās ceļazīmes ieguvēja no B apakšgrupas noskaidrosies otrdien pēdējā kārtā, kad Lisabonā duelēsies grupas spēcīgākās komandas Portugāle un Šveice. Šobrīd šveiciešiem ir par trim punktiem vairāk, bet krietni labāka vārtu attiecība, kas būs otrs papildrādītājs ceļazīmes nodrošināšanai, ja izlasēm būs vienāds punktu skaits, ir portugāļiem.

2018.gada Pasaules kausa finālturnīrs norisināsies Krievijā. No Eiropas zonas deviņu apakšgrupu uzvarētāji uzreiz tiks pie ceļazīmēm uz finālturnīru, bet astoņas labākās otro vietu ieguvējas izslēgšanas spēlēs noskaidros vēl četras finālturnīra dalībnieces.

Nākamgad Latvijas izlase piedalīsies Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA) jaunizveidotajā Nāciju līgā, kur spēlēs vājākajā divīzijā. Turnīrs sāksies nākamā gada 6.septembrī, kā rezultātā vairums pārbaudes spēļu tiks aizstāti ar gana nozīmīgiem mačiem starp sava kontinenta valstsvienībām.

Nāciju līga nedaudz ietekmēs arī 2020.gada Eiropas čempionāta kvalifikāciju, kas līdz ar to sāksies 2018.gada martā nevis septembrī. Šoreiz finālturnīrs ar 24 dalībniecēm notiks uzreiz 13 valstīs, tāpēc neviena no rīkotājvalstīm nesaņemts automātisku ceļazīmi.

Latvijas futbola izlases sastāvs mačam pret Fēru salām: Andris Vaņins; Kaspars Gorkšs, Vitālijs Maksimenko, Ņikita Koļesovs, Gints Freimanis; Oļegs Laizāns, Igors Tarasovs, Gļevs Kļuškins, Jevgēņijs Kazačoks (Aleksejs Višņakovs, 66.min.); Dāvis Ikaunieks (Roberts Uldriķis, 74.min.), Valērijs Šabala (Eduards Višņakovs, 83.min.).