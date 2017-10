Ostapenko pieveic spēcīgo austrālieti Stosuru un iekļūst Pekinas turnīra trešajā kārtā

Ostapenko par iekļūšanu šī turnīra trešajā kārtā nopelnījusi 120 WTA ranga punktus, bet nākamajā mačā viņa tiksies ar rumānietes Monikas Nikulesku (pasaules ranga 65.vieta) un mājinieces Šuai Penas (WTA 25.) dueļa labāko dalībnieci.

Ostapenko jau šī mača pirmajā geimā pārliecinoši lauza Stosuras servi, savu vadību nostiprinot otrajā geimā, lai gan smagā cīņa pieredzējusī austrāliete ieguva vienu breikbumbu, kas palika neizmantota. Ilgā trešajā geimā Ostapenko kopumā pamanījās iegūt piecas breikbumbas, bet nevienu no tām viņa neizmantoja. Stosuras serve vismaz pirmajā setā nebija bīstams ierocis Ostapenko, jo viņa turpinājumā ieguva vēl dažas breikbumbas, kamēr vēlreiz pretinieces servi Latvijas pārstāve lauza septītajā geimā, panākot jau 5-2.

Līdz ar to Ostapenko varēja servēt par uzvaru pirmajā setā, tomēr pirmais mēģinājums bija neveiksmīgs, jo, pateicoties pretinieces kļūdām, Storusa ieguva pirmo breiku šajā mačā. Tiesa, uzreiz pēc tam Latvijas pirmā rakete ar 40:0 izvirzīšanos vadībā ieguva uzreiz trīs breikbumbas, kas vienlaikus bija setbumbas. No tām viņa izmantoja pirmo un uzvarēja pirmajā setā ar 6-3.

Savukārt otro setu tenisistes aizvadīja ļoti spraigi. Maratona cienīgā pirmajā geimā Stosura izmantoja savu piekto breikbumbu un lauza Ostapenko servi, tomēr jau nākamajā geimā Latvijas pārstāve breiku atspēlēja. Abas sportistes ceturtajā geimā vēlreiz aizvadīja ļoti spraigu cīņu, kurā Ostapenko neizmantoja piecas breikbumbas, tomēr realizēja sesto, tādējādi izvirzoties vadībā ar 3-1.

Pieredzējusī Stosura gan nepadevās, jo vēlreiz ar pretinieces servi viņa tika galā jau nākamajā geimā. Līdzīga spēle turpinājās arī pēc tam, jo viņas apmainījās breikiem sestajā un septītajā geimā. Nākamie divi geimi savukārt bija otrajam setam neraksturīgi, tenisistēm nosargājot savas serves. 12.geimā Stosura pie savas serves izvirzījās vadībā ar 40:15, bet Ostapenko spēja atspēlēties un ieguva divas breikbumbas, kas vienlaikus bija arī mačbumbas. Pirmo austrāliete atspēlēja, bet ar otro gan netika galā, Latvijas tenisistei iekļūstot Pekinas turnīra trešajā kārtā.

Ostapenko, kura šonedēļ pasaules rangā ieņem rekordaugsto astoto vietu, otrdien oficiāli nodrošināja ceļazīmi uz sezonas noslēguma turnīru Singapūrā. Tas kļuva zināms pēc tam, kad Lielbritānijas tenisiste Džoanna Konta atsauca dalību no Honkongas WTA "International" turnīra.

Šogad nopelnītajos punktos Ostapenko ieņem septīto vietu, bet sezonas noslēguma turnīrā piedalīsies gada labākās astoņas tenisistes. Sezonas atlikušajos turnīros viņu no pirmā astotnieka varēja izstumt tikai Konta kopā ar francūzieti Karolīnu Garsiju, bet Lielbritānijas tenisiste pēc dalības atsaukšanas no Honkongas turnīra vairs nevar apsteigt Latvijas pirmo raketi, līdz ar to Ostapenko oficiāli nodrošināja dalību "WTA Finals" turnīrā, kas notiks no 22. līdz 29.oktobrim.

Ostapenko vietu sezonas noslēguma turnīrā būtu nodrošinājusi arī pēc iekļūšanas Pekinas WTA "Premier" turnīra trešajā kārtā.

Stosura šobrīd WTA rangā ieņem 45.vietu.

Ostapenko un Stosurai šī bija trešā savstarpējā spēle karjerā un otrā šosezon, jo abas tikās arī Francijas atklātajā čempionātā, kad ceturtajā kārtā grūtā cīņā Ostapenko svinēja uzvaru ar 2-6, 6-2, 6-4, pēc tam sensacionāli triumfējot arī visā turnīrā. Tāpat abas pērn tikās Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs, uzvaru pirmajā kārtā gūstot austrālietei.

Zīmīgi, ka minētajā "French Open" čempionāta mačā pret Latvijas tenisisti Stosura guva rokas traumu, kuras dēļ ilgstoši nespēlēja, izlaižot Vimbldonas un ASV atklātā čempionāta turnīrus, apritē atgriežoties vien septembra vidū. Atgriešanās gan nebija sekmīga, jo Stosura pirmajos trīs turnīros zaudēja pirmās kārtas mačos, līdz ar to Pekinā, viņa ar uzvaru pirmās kārtas spēlē, pārtrauca četru zaudējumu sēriju.

Ostapenko, kura turnīrā ir izlikta ar devīto numuru, aizvada ļoti veiksmīgu posmu, jo aizpagājušajā nedēļā uzvarēja Seulas WTA "International" sērijas turnīrā, izcīnot savu otro WTA turnīru titulu karjerā, savukārt pagājušajā nedēļā sasniedza pusfinālu Uhaņas WTA "Premier" turnīrā. Tieši pusfināla sasniegšana Ostapenko ļāva Pekinas turnīru sākt no otrās kārtas, jo šis turnīrs tika sākts jau sestdien, līdz ar to Uhaņas pusfinālistēm tika dots laiks atpūtai, ļaujot sacensības sākt no otrās kārtas.

Ostapenko šosezon uzvarējusi 39 no 56 pamatturnīru spēlēm.

Tikmēr 2011.gadā ASV atklātajā čempionātā triumfējusī Stosura Ķīnas galvaspilsētā pirmās kārtas cīņā ar 6-3, 6-2 droši uzvarēja čehieti Kateržinu Sinjakovu (WTA 49.).

Pirms traumas gūšanas jūnijā Stosura pasaules rangā bija 22.vietā, bet karjeras rekords viņai ir ceturtā pozīcija, kurā austrāliete atradās 2011.gada februārī.

Stosura starp labākajām 30 pasaules tenisistēm noslēgusi deviņas sezonas, turklāt iepriekšējās astoņas pēc kārtas. Šosezon austrāliete ilgstoši nerādīja ļoti labu sniegumu un pēc traumas gūšanas ir zaudējusi valsts pirmās raketes godu, kurš viņai piederēja kopš 2008.gada oktobra.

Pirms šī gada Francijas atklātā čempionāta Stosura uzvarēja Strasbūras WTA "International" turnīrā, bet karjerā viņai ir deviņi WTA turnīru uzvarētājas tituli, lielāko panākumu izcīnot jau minētajā 2011.gada ASV atklātajā čempionātā, izcīnot savu līdz šim vienīgo "Grand Slam" turnīru uzvarētājas titulu.

Vēl labāk Stosurai veicies dubultspēlēs, kur viņa karjeras laikā izcīnījusi 24 titulus, turklāt uzvarējusi Francijas un ASV atklātajos čempionātos. Tāpat austrāliete izcīnījusi arī trīs "Grand Slam" trofejas jauktajās dubultspēlēs.

Pērn Stosura Pekinas WTA "Premier" turnīrā zaudēja jau pirmajā kārtā, bet pirms trim gadiem spēja sasniegt pusfinālu, pirmo reizi šajā turnīrā piedaloties 2009.gadā.

Tikmēr Ostapenko šajā turnīrā debitēja pērn, zaudējot jau pirmās kārtas cīņā, tobrīd aizvadot ieilgušu neveiksmju sēriju.

Ostapenko vasaras sākumā sagādāja vienu no Latvijas sporta visu laiku lielākajām sensācijām un uzvarēja Francijas atklātajā čempionātā, kas viņai pasaules rangā ļāva pacelties līdz vēl nebijušiem augstumiem jeb 12.vietai. Viņa kļuva par Latvijas rekordisti WTA rangā, jo Larisa Neilande karjerā vienspēļu rangā spēja pakāpties līdz 13.pozīcijai.

Savukārt septembrī Ostapenko kļuva par pirmo Latvijas tenisisti dāmu vienspēļu ranga desmitniekā. 2014.gadā ATP ranga desmitniekā dažas nedēļas atradās arī Ernests Gulbis.

Ostapenko Pekinā startēja arī dubultspēlēs, kur duetā ar rumānieti Soranu Kirstju pirmdien ar rezultātu 4-6, 3-6 zaudēja Rumānijas tenisistei Monikai Nikulesku un Taivānas sportistei Suveju Sje.

Par dalību turnīrā Ostapenko tika pie desmit WTA dubultspēļu ranga punktiem.

Tikmēr Latvijas otrā rakete Anastasija Sevastova cieta zaudējumu gan vienspēļu, gan dubultspēļu turnīra pirmajā kārtā. Vienspēlēs Sevastova trīs stundu "trillerī" ar 6-7 (3:7), 7-5, 6-7 (7:9) zaudēja Krievijas tenisa zvaigznei Marijai Šarapovai, bet dubultspēlēs duetā ar horvātieti Donnu Vekiču sīvā cīņā ar 6-4, 4-6, 7:10 atzina ASV atklātā čempionāta šī gada vienspēļu uzvarētājas amerikānietes Sloenas Stīvensas un britu tenisistes Heteres Vatsones pārākumu.

Pekinā risinās gada pēdējais "Premier Mandatory" sērijas turnīrs, kas ir otrs augstākais līmenis pēc "Grand Slam" sacensībām.