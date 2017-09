Latvijas komanda Rīgas "Dinamo" Kontinentālās hokeja līgas (KHL) regulārā čempionāta spēlē pirmdien ar 2:7 (1:2, 1:3, 0:2) viesos piekāpās Kazaņas "Ak Bars" hokejistiem, ciešot devīto zaudējumu pēc kārtas.

Deviņu zaudējumu sērija ir Rīgas "Dinamo" jauns antirekords, turklāt šajos mačos rīdzinieki palikuši bez punktiem. Pa astoņām reizēm rīdzinieki savā pastāvēšanas vēsturē iepriekš zaudējuši trīs reizes, bet tikai debijas sezonā šādā sērijā Latvijas komanda palika bez punktiem.

"Šī situācija ir jārisina. No tās var izkļūt tikai kopā. Nav nepieciešams uz kādu īpaši norādīt. Tā ir kopīga atbildība un kopīgs uzdevums - izkļūt no šī purva. Nav svarīgi, kas un kā, mūsu uzdevums - izkļūt ārā no šīs situācijas," pēcspēles preses konferencē teica Ozoliņš.

"Dinamo" pirmo reizi sezonā ielaidusi septiņus vārtiem, no kuriem lielākā daļa tika gūti pēc paviršībām aizsardzībā.

"Kļūdas, kļūdas, kļūdas... Pret "Ak Bars" tas vienmēr ietekmēs rezultātu. Bija brīži, kad spēlējām aktīvi, centāmies ko izveidot, bet nekas konkrēts nesanāca," secināja Ozoliņš.

Ar vārtiem rīdzinieku rindās atzīmējās Denijs Kristo un Vitālijs Pavlovs, kuram tas bija pirmais precīzais metiens kopš pērnā gada februāra.

Zīmīgi, ka iepriekšējā sezonā Pavlovs 53 mačos palika "sausā", kā arī šosezon astoņos aizvadītajos mačos nebija iemetis vārtus. KHL regulārajā čempionātā viņa "sausā" sērija ilga 63 spēles.

"Tas bija darba "gols". Nocīnījos un ripa veiksmīgi atlēca pie manis. Jā, spēle bija asa. Bagāta ar spēka paņēmieniem. Mums jau nav citu variantu. Ir jāiet un jācīnās. Nākamajā spēlē ir jālauž šī neveiksmju sērija," klubs citē Pavlova teikto.

Pirmos divus vārtus pretinieki guva ar 19 sekunžu intervālu, bet starp nākamajiem diviem precīzajiem metieniem pagāja 40 sekundes.

"Diemžēl, bet atkal piedzīvojām sāpīgu zaudējumu. Kazaņa teicami izspēlēja savus vairākumus, arī ātrie vārtu zaudējumi noteikti mūs nedaudz salauza. Tad saņēmāmies, skrējām, sitāmies, bet atkal ielaidām vārtus, spēlējot mazākumā," stāsta Pavlovs.

Sezonas sākums rīdziniekiem ir neveiksmīgs, jo komanda ir pēdējā - 13.vietā - Rietumu konferencē, kur tai ir pieci punkti.

Rīgas "Dinamo" šo izbraukuma sēriju noslēgs trešdien ar maču pret Ņižņekamskas "Ņeftehimik" komandu. Septembra noslēgumā tiks aizvadītas divas mājas spēles pret Latvijas aizsargu Kuldas un Oskara Bārtuļa pārstāvētajām komandām attiecīgi "Kuņluņ Red Star" un Vladivostokas "Admiral".