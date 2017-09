D apakšgrupas cīņa "Ulker Sports" hallē sāksies plkst.20.45 un tiešraidē to varēs vērot televīzijas kanālā TV3.

Vēl šajā apakšgrupā plkst.14.30 Krievija spēkosies ar Lielbritāniju, bet plkst.17.15 Serbija tiksies ar Beļģiju, arī šiem mačiem ietekmējot Latvijas vietu apakšgrupā.

Tikmēr C apakšgrupā plkst.14.30 grupā otro vietu nodrošinājusī Horvātija tiksies ar Čehiju, plkst.17.15 grupā uzvarējusī Spānija aizvadīs dueli ar Ungāriju, bet plkst.20.45 Melnkalne eksaminēs Rumāniju.

Neatkarīgi no šodienas mača rezultāta, nākamā spēle Latvijas izlasei būs svētdien, kad astotdaļfinālā būs jātiekas ar kādu no C apakšgrupas vienībām.

Latvijas basketbola izlase jau nodrošinājusi vietu astotdaļfinālā, bet D apakšgrupā var finišēt jebkurā no četrām pirmajām vietām.

Pirms pēdējās spēļu kārtas D apakšgrupā Serbijai, Latvijai un Krievijai ir trīs uzvaras un viens zaudējums, Turcijai divas uzvaras un divi zaudējumi, Beļģijai viena uzvara un trīs zaudējumi, savukārt Lielbritānija tikai zaudējusi.

Tikmēr C apakšgrupā Spānijai ir četras uzvaras, Horvātijai trīs, bet Melnkalnei un Ungārijai - pa divām, kamēr Čehija ar vienu panākumu un Rumānija ar četriem zaudējumiem atvadījušās no izredzēm uz astotdaļfinālu.

Latvijai jācenšas izvairīties no finišēšanas ceturtajai, jo tad astotdaļfinālā nāksies spēlēt ar Spāniju, kas jau nodrošinājusi pirmo vietu C apakšgrupā un tiek uzskatīti par visa turnīra galveno favorīti.

Ja Krievija būs uzvarējusi Lielbritāniju, bet Beļģija sagādās pārsteigumu un pārspēs Serbiju, uzvara pār Turciju garantēs Latvijai pirmo vietu savā apakšgrupā un C apakšgrupas ceturto komandu astotdaļfinālā, kas, ja nesarūpēs pārsteigumu, būs Ungārija. Šī pāra uzvarētāja ceturtdaļfinālā tiksies ar Somijas un Itālijas astotdaļfināla uzvarētāju.

Serbijai uzvarot Beļģiju, Krievijai pārspējot Lielbritāniju un Latvijai zaudējot Turcijai, tiks ieņemta ceturtā vieta, kas nozīmēs astotdaļfināla maču ar Spāniju. Ceturtdaļfinālā šī dueļa uzvarētāju sagaidīs Francija un Vācija pār stiprākā komanda.

Ja uzvaras gūs Krievija, Serbija un Latvija, skaitot savstarpējo spēļu rezultātus, latvieši apakšgrupā iegūs otro vietu, kas pienāksies arī pēc Lielbritānijas un Serbijas uzvarām, kā arī Latvijas zaudējuma Turcijai ar ne vairāk kā astoņu punktu starpību. Līdz ar to astotdaļdinālā, visticamāk, būs jātiekas ar Melnkalni. Ceturtdaļfinālā šī dueļa uzvarētāja tiksies ar Slovēnijas un Ukrainas astotdaļfināla uzvarētāju.

Ja uzvarēs Serbija un Lielbritānija, bet Turcija Latviju pārspēs ar 9-27 punktu pārsvaru, Bagatska vadītie vīri ieņems trešo vietu un astotdaļfinālā tiksies ar horvātiem. Ceturtdaļfinālā šī pāra spēcīgāko komandu sagaidīs Lietuva vai Grieķija.

Jau vēstīts, ka Latvijas izlase čempionāta ievadā piektdien līdzīgā cīņā ar rezultātu 82:92 piekāpās Riodežaneiro olimpisko spēļu vicečempionei Serbijai, turnīra otrajā mačā pārliecinoši ar 92:64 sagrāva Beļģiju, nākamajā cīņā ar 97:92 tika pārspēta Lielbritānija, bet otrdien latvieši otrajā puslaikā salauza Krievijas pretestību un svinēja uzvaru ar 84:69.

Savukārt turki čempionāta ievadā ar 73:76 zaudēja Krievijai, pēc tam ar 84:70 uzvarēja Lielbritāniju, pirmdien ar 74:80 zaudēja Serbijai, bet otrdien ar 78:65 uzveica Beļģiju.

Turkiem rezultatīvākais ar vidēji spēlē 16,0 punktiem un 5,0 atlēkušajām bumbām ir 22 gadus vecais Džedi Osmans, kurš šovasar pievienojās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vicečempionei Klīvlendas "Cavaliers".

Tāpat NBA līgumu šovasar noslēdzis 20 gadus vecais Furkans Korkmazs, kurš pievienojās Fildelfijas "76ers" komandai. Zīmīgi, ka viņam šis ir jau otrais Eiropas čempionāts pieaugušajiem. Šovasar viņš pārstāvēja Turciju arī Eiropas U-20 čempionātā.

Visi 12 turku basketbolisti iepriekšējā sezonā spēlēja Turcijas čempionātā, turklāt Melihs Mahmutoglu un Barišs Herseks Stambulas "Fenerbahce" sastāvā tika kronēti par ULEB Eirolīgas čempioniem.

Eiropas čempionātā turkiem jāiztiek bez NBA kluba Atlantas "Hawks" spēka uzbrucēja Ersana Iljasova un Ņūorleānas "Pelicans" centra spēlētāja Emera Ašika, bet politisku iemeslu dēļ vieta izlasē liegta Oklahomasitijas "Thunder" spēka uzbrucējam Enesam Kanteram.

Latvijas izlase ar Turciju kopš 1992.gada spēlējusi desmit reizes, izcīnot divas uzvaras, kas gūtas tieši pēdējās savstarpējās spēlēs 2013.gadā pārbaudes turnīrā Celjē (66:61) un 2015. gadā turnīrā Hamburgā (81:79). Oficiālos turnīros abas izlases tikušās trīs reizes - 1999.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas divos mačos un 2001.gada finālturnīra atklāšanas mačā Ankarā Latvija cieta zaudējumus. Turki būs Latvijas valstsvienības pretinieki arī 2019.gada FIBA Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra spēlēs 23.novembrī viesos un 26.februārī Rīgā.

Turcijas basketbolisti tieši 2001.gadā Ankarā aizvadījuši savu līdz šim veiksmīgāko Eiropas čempionātu, kurā tika izcīnīts sudrabs. Pēc tam nākamajos turnīros tikai vienu reizi tika sasniegts ceturtdaļfināls - 2009.gadā, bet gadu vēlāk turki izcīnīja FIBA Pasaules kausa sudrabu.

Latvija uz Stambulu devusies optimālajā sastāvā, turklāt komandai palīdz abi NBA latviešu basketbolisti Kristaps Porziņģis un Dāvis Bertāns, kurš gan izlaida spēli pret Beļģiju, jo iedzīvojās pirksta traumā, tomēr svētdien jau trenējās.

Izlases rindās Eiropas čempionātos piektdien debitēja Porziņģis, Aigars Šķēle, Andrejs Gražulis un Rolands Šmits. Otrais starts ir Dāvim Bertānam, Jānim Timmam un Žanim Peineram, kamēr Jānis Strēlnieks, Dairis Bertāns un Mārtiņš Meiers finālturnīrā spēlē ceturto reizi.

Latvijas izlasē vispieredzējušākie basketbolisti Eiropas čempionātā ir Kristaps Janičenoks un vienības kapteinis Jānis Blūms. Pirmajam no viņiem šīs ir sestās kontinenta meistarsacīkstes, kamēr otrajam - jau septītās, kas ir rekords.

Tikmēr izlases stūrmanis Ainars Bagatskis piedalās jau savā astotajā Eiropas čempionāta finālturnīrā – viņš tur pa četrām reizēm būs startējis gan kā spēlētājs, gan kā treneris.

Gatavošanos Eiropas čempionāta finālturnīram Latvijas izlase uzsāka 17.jūlijā, turklāt jau pirmajā treniņā klāt bija arī Porziņģis, bet vēlāk komandai pievienojās Dairis Bertāns, Jānis Strēlnieks, Jānis Timma un Dāvis Bertāns. Ažiotāžu izsauca komandas galvenā trenera Ainara Bagatska lēmums uz nodarbībām neaicināt Kasparu Bērziņu un Rolandu Freimani, lai gan viņi bija iekļauti paplašinātajā kandidātu sarakstā. Tāpat izlasei nepievienoties nolēma saspēles vadītājs Ingus Jakovičs, kamēr centra spēlētājs Anžejs Pasečņiks, kuru šī gada NBA draftā izraudzījās Filadelfijas "76ers", neilgi pirms treniņu sākuma izvēlējās šovasar trenēties individuāli.

Vēl pirms tam no kandidēšanas uz izlasi bija atteicies arī "Olybet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) aizvadītās sezonas finālsērijas vērtīgākais spēlētājs Mareks Mejeris.

Treniņnometnes laikā Bagatskim tikpat kā nenācās pašam atskaitīt kandidātus, jo to viņa vietā paveica savainojumi. Treniņnometnē Ventspilī traumu guva centra spēlētājs Klāvs Čavars, bet pārbaudes spēlē pret Somiju jau kārtējā ceļgala savainojumā iedzīvojās aizsargs Jānis Bērziņš.

Savukārt pirms pārbaudes mača ar Lietuvas izlasi muguras problēmās iedzīvojās Dāvis Lejasmeiers. Viņš bez Strēlnieka bija vienīgais spēlētājs komandā, kura pamatpozīcija ir tieši saspēles vadītājs. Priekšpēdējā sagatavošanās dienā Rīgā Bagatskis pateica "paldies" aizsargam Artūram Ausējam, kurš šovasar sevi izlasē apliecināja negaidīti labi, un Ojāram Siliņam, kuru gan bija piemeklējušas veselības likstas. Savukārt pēdējā treniņā, 28.augustā, kā noslēdzošais no valstsvienības tika atskaitīts centra spēlētājs Iļja Gromovs.

Sagatavošanās ciklā Latvijas izlase kopumā aizvadīja astoņas pārbaudes spēles, no kurām viena bija neoficiāla. Šo maču laikā tika izcīnītas sešas uzvaras, turklāt pārbaudes cīņu cikls tika noslēgts uz pozitīvas nots - ar četriem panākumiem pēc kārtas, turklāt gana droši pārspēta arī principiālā pretiniece Lietuva. Tiesa, komanda sagatavošanās ciklā tikpat kā nebija optimālā sastāvā, jo spēlētājus piemeklēja dažādas veselības likstas, bet Porziņģis nedaudz vairāk par nedēļu izlaida, kad devās NBA misijā uz Dienvidāfrikas Republiku. Ņujorkas "Knicks" kluba basketbolists piedalījās tikai divās pārbaudes spēlēs pret Poliju un Lietuvu, jo sagatavošanās cikla noslēgumā ārstēja traumu.

Eiropas čempionātu Latvijas izlase aizvada Turcijas pilsētā Stambulā. D apakšgrupas mači norisinās "Ulker Sports Arena", kas uz basketbola spēlēm spēj uzņemt 13 800 skatītāju. Arī izslēgšanas mači norisināsies šajā pilsētā, taču citā arēnā - rietumpusē esošajā "Sinan Erdem Dome", kas ir nedaudz ietilpīgāka un gatava uzņemt līdz 16 000 cilvēku. Vēl maijā šajā arēnā norisinājās ULEB Eirolīgas finālčetrinieka sacensības, kur uzvaru izcīnīja Stambulas "Fenerbahce".

Katras apakšgrupas četras labākās izlases iekļūs astotdaļfinālā, ko Latvijas izlase kvalificēšanās gadījumā aizvadīs 10.septembrī. Pēc tam ceturtdaļfināli tiks aizvadīti 12. un 13.septembrī, bet pusfināli - 14. un 15.septembrī. Savukārt spēles par vietām notiks 17.septembrī.

Otro reizi pēc kārtas kontinenta meistarsacīkstes norisinās četrās valstīs. A apakšgrupa sacentās Somijas galvaspilsētā Helsinkos, kur bez mājinieku izlases spēlēja arī Polija, Grieķija, Francija, Islande un Slovēnija.

Savukārt B grupa savus mačus izspēlēja Izraēlas pilsētā Telavivā, savā starpā sacenšoties mājiniekiem, Ukrainai, Lietuvai, Gruzijai, Itālijai un Vācijai.

Tikmēr C grupā, kas mačus aizvada Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, sacenšas mājinieku izlase, Horvātija, Čehija, Spānija, Melnkalne un Ungārija.

Arī šo grupu komandas otrdien aizvadīs ceturtās kārtas mačus.

Latvijas izlase Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā piedalās 11.reizi pēc neatkarības atgūšanas. Iepriekšējās Eiropas meistarsacīkstes pirms diviem gadiem Latvijas izlase noslēdza astotajā vietā, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmoreiz kopš 2001.gada, kad sacensības notika tieši Stambulā, kur komanda aizvadīs apakšgrupu mačus un kur notiks arī izšķirošie mači.

Pēc 2001.gada Latvija piecos Eiropas čempionātos nespēja izkļūt no apakšgrupas, bet šī melnā sērija tika pārtraukta 2013.gadā Slovēnijā, kad Latvija palika vien uzvaras attālumā no ceturtdaļfināla sasniegšanas.

Eiropas čempionātā basketbolā vistitulētākā komanda ir PSRS, kas par čempioni kļuvusi 14 reižu, bet tālāk ar astoņiem tituliem seko bijusī Dienvidslāvija. Savukārt pa trim zeltiem ir Spānijai un Lietuvai, bet Latvija līdz šim vienīgo reizi kontinenta meistarsacīkstēs triumfējusi pašā pirmajā turnīrā 1935.gadā.

Pirms diviem gadiem pie trešā titula vēsturē tika Spānija, kas finālā ar 80:63 apspēlēja Lietuvu, bet pie bronzas medaļām tika Francijas basketbolisti.

Šajā Eiropas čempionātā Latvija ir pārstāvēta arī starp tiesnešiem, jo uz turnīru nozīmēti latviešu soģi Arnis Ozols un Mārtiņš Kozlovskis.

Uz Latvijas izlases spēlēm Stambulā devusies arī aģentūras LETA komanda - sporta ziņu reportieris Almants Poikāns un fotoreportieris Edijs Pālens -, lai mūsu basketbolistu gaitām un citiem svarīgākajiem čempionāta notikumiem sekotu līdzi tieši no notikumu vietas.

Latvijas basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātam:

Jānis Strēlnieks (Pirejas "Olympiacos", Grieķija), Dairis Bertāns (Milānas "EA7 Emporio Armani", Itālija), Jānis Blūms (Saragosas "Tecnyconta"), Žanis Peiners (Panevēžas "Lietkabelis", Lietuva), Aigars Šķēle ("Ventspils"), Kristaps Janičenoks ("VEF Rīga"), Andrejs Gražulis (Permas "Parma", Krievija), Jānis Timma ("Baskonia", Spānija), Rolands Šmits (Fuenlavradas "Montakit", Spānija), Kristaps Porziņģis (Ņujorkas "Knicks", NBA), Dāvis Bertāns (Sanantonio "Spurs", NBA), Mārtiņš Meiers (Kazaņas "Unics", Krievija);

Turcijas izlases sastāvs Eiropas čempionātā:

Džedi Osmans (Klīvlendas "Cavaliers", NBA), Dogušs Balbajs ("Anadolu Efes"), Furkans Korkmazs (Filadelfijas "76ers", NBA), Erkans Vejseloglu, Kenans Sipahi, Sertačs Šanli (visi - "Bešiktaš"), Furkans Aldemirs, Semihs Erdens (abi - "Dariššafaka Doguš"), Melihs Mahmutoglu, Barišs Herseks (abi - "Fenerbahce"), Sinans Gilers, Geksenins Keksals (abi - "Galatasaray").