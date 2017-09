Latvijas izlases treneris pastāsta par Serbijas valstsvienības trumpjiem

D apakšgrupas mačs "Ulker Sports Arena", kas uz basketbola spēlēm spēj uzņemt 13 800 skatītāju, sāksies plkst.17 un tiešraidē to translēs kanālā "TV3".

"Mums jāpievērš uzmanība serbu spēlei ar muguru pret grozu. Uz to viņi pārbaudes spēlēs lika lielu uzsvaru - bumba daudz tika nogādāta spēka uzbrucējiem un centriem. Tāpat jāuzmanās no Bogdana Bogdanoviča "pick&roll" spēles. Ja komandai kopumā dažu spēļu laikā ir 100 "pick&eroll" izspēles, vismaz 70 no tām iesaistīts ir Bogdanovičs, turklāt viņš to dara ļoti sekmīgi. Mums ir jāierobežo viņa spēle," uzsvēra Visockis-Rubenis.

"Uzbrukumā mūsu galvenais trumpis ir mobilitāte un kustība. Lai gan viņu garie spēlētāji ir spēcīgi un lieli, viņi ir gana lēna. Caur viņiem spēlējot daudz "pick&roll", varam radīt daudz iespēju gūt punktus arī no laukuma stūriem, jo citiem serbu spēlētājiem būs jānāk garajiem palīgā," izteicās speciālists.

Visockis-Rubenis sacīja, ka visi Latvijas izlases basketbolisti ir gatavi Eiropas čempionāta pirmajam mačam.

"Jautājums, kā viņi spēlēs pret Kristapu Porziņģi - liks pretī spēka uzbrucēju vai spēlēs kā citādāk," pauda Visockis-Rubenis.

Savukārt jau sestdien plkst.14.15 Latvijas izlasei Stambulā būs dienas agrā spēle pret Beļģiju.

"Nedomājam par to, ka rīt būs agrā spēle. Nospēlēsim šodienas maču un tad jau skatīsimies tālāk. Man sagataves ir, ar treneri esam apsprieduši rītdienas maču, bet kopumā par to domāts nav," izteicās Visockis-Rubenis.

Eiropas čempionātā Serbijai nepalīdzēs neapstrīdams tās līderis, saspēles vadītājs Milošs Teodosičs, kurš starpsezonā nolēmis atstāt Eiropu un pievienoties Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubam Losandželosas "Clippers".

"Teodosičs ir ļoti meistarīgs spēlētājs. Šobrīd viņu sauc par vienu no labākajiem saspēles vadītājiem pasaulē, tāpēc, vērtējot no serba uzbrukuma, esam priecīgi, ka viņa nav. Savukārt aizsardzībā mēs viņu varētu izmantot kā vienu no vājajiem punktiem. Kopumā gan esam tikai ieguvēji, ka Teodosičs nespēlēs," uzskata Visockis-Rubenis.

Pēc mačiem ar Serbijas un Beļģijas valstsvienībām Latvija spēkosies arī pret Lielbritāniju, Krieviju un D apakšgrupas mājinieci Turciju.

Katras apakšgrupas četras labākās izlases iekļūs astotdaļfinālā, ko Latvijas izlase kvalificēšanās gadījumā aizvadīs 10. septembrī. Pēc tam ceturtdaļfināli tiks aizvadīti 12. un 13. septembrī, bet pusfināli - 14. un 15. septembrī. Savukārt spēles par vietām notiks 17. septembrī.