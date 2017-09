Mūsu basketbolisti ar maču pret olimpisko vicečempioni Serbiju sāks cīņas Eiropas čempionātā

D apakšgrupas mačs "Ulker Sports Arena", kas uz basketbola spēlēm spēj uzņemt 13 800 skatītāju, sāksies plkst.17 pēc Latvijas laika un tiešraidē to translēs kanālā "TV 3".

Vēl šodien potenciālo D apakšgrupas pastarīšu duelī plkst.14.15 tiksies Beļģija un Lielbritānija, bet plkst.21 mājinieki turki duelēsies ar krieviem. Latvijas apakšgrupas mačus varēs vērot kanālā "Viasat Sport Baltic".

Savukārt C apakšgrupā plkst.15 maču aizvadīs Horvātija un Ungārija, plkst.17.45 tiksies favorīte uz zeltu Spānija un Melnkalne, bet plkst.20.30 grupas saimniece Rumānija spēkosies ar Čehiju.

Latvija uz Stambulu devusies optimālajā sastāvā, turklāt komandai palīdzēs abi Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) latviešu basketbolisti Kristaps Porziņģis un Dāvis Bertāns.

Izlases rindās Eiropas čempionātos debitēs Porziņģis, Aigars Šķēle, Andrejs Gražulis un Rolands Šmits. Otrais starts būs Dāvim Bertānam, Jānim Timmam un Žanim Peineram, kamēr Jānis Strēlnieks, Dairis Bertāns un Mārtiņš Meiers tajā spēlēs ceturto reizi.

Latvijas izlasē vispieredzējušākie basketbolisti Eiropas čempionātā būs Kristaps Janičenoks un vienības kapteinis Jānis Blūms. Pirmajam no viņiem šīs būs sestās kontinenta meistarsacīkstes, kamēr otrajam - jau septītās, kas ir rekords.

Tikmēr izlases stūrmanis Ainars Bagatskis šogad piedalīsies jau savā astotajā Eiropas čempionāta finālturnīrā – viņš tur pa četrām reizēm būs startējis gan kā spēlētājs, gan kā treneris.

Latvijas pirmā pretiniece Serbija uzskatāma par D apakšgrupas favorīti. Abas valstsvienības līdz šim savā starpā tikušās septiņas reizes, Latvijas komandai visās cīņās piedzīvojot zaudējumus. Iepriekšējo reizi tās tikās 2013.gada Eiropas čempionātā, serbiem svinot uzvaru ar 80:71.

Tiesa, Eiropas čempionātā Serbijai nepalīdzēs neapstrīdams tās līderis, saspēles vadītājs Milošs Teodosičs, kurš starpsezonā nolēmis atstāt Eiropu un pievienoties NBA klubam Losandželosas "Clippers". Kā norāda Bagatskis, Serbijas izlase bez Teodosiča ir pavisam citādāka komanda - smagnējāka.

No 12 serbu basketbolistiem Latvijas publikas priekšā ir spēlējis centra spēlētājs Vladimirs Štimacs, kurš pirms desmit gadiem pārstāvēja "Valmieras" komandu, bet 2010./2011.gada sezonā spēlēja "Ventspilī".

Šajā Serbijas izlases modelī milzīga loma ir daudzpusīgajam aizsargam Bogdanam Bogdanovičam. (Foto: Vida Press)

Uz Eiropas čempionātu devušies divi serbu basketbolisti, kuri nākamajā sezonā pārstāvēs NBA komandas. NBA visu laiku dārgākais debitants Bogdans Bogdanovičs ar nākamo sezonu spēlēs Sakramento "Kings" rindās, ar kuru noslēdza līgumu uz trim gadiem ar kopējo summu 36 miljoni dolāru (31,5 miljoni eiro), bet Bobans Marjanovičs pārstāvēs Detroitas "Pistons" krāsas.

Tāpat planētas spēcīgākās līgas pieredze ir centra spēlētāja Ognjenam Kuzmičam, kurš karjeras laikā pārstāvējis Goldensteitas "Warriors" krāsas. Vislielākā pārstāvniecība Serbijas izlasē ir no valstsvienības galvenā trenera Aleksandra Džordževiča stūrētās Vācijas bundeslīgas komandas Minhenes "Bayern". Minhenes klubā nākamajā sezonā spēlēs Stefans Jovičs, Vladimirs Lučičs un Milans Mačvans.

Bez Teodosiča Serbijai nepalīdzēs iepriekšējā sezonā NBA spēlējušie Nikola Jokičs un Nemanja Bjelica. Tāpat serbiem nāksies iztikt bez Miroslava Raduljica un Marko Simonoviča.

Pirms diviem gadiem Eiropas čempionātā serbi bija ceturtie, bet kopumā par kontinenta čempioniem viņi kļuvuši trīs reizes - 1995., 1997. un 2001.gadā, tobrīd vēl startējot kā apvienotā Serbija un Melnkalne.

Sagatavošanās ciklā Latvijas izlase kopumā aizvadīja astoņas pārbaudes spēles, no kurām viena bija neoficiāla. Šo maču laikā tika izcīnītas sešas uzvaras, turklāt pārbaudes cīņu cikls noslēgts uz pozitīvas nots - ar četriem panākumiem pēc kārtas, turklāt gana droši pārspēta arī principiālā pretiniece Lietuva. Tikmēr Serbija sagatavošanās ciklā uzvarēja septiņas no astoņām spēlēm, vienīgo zaudējumu ciešot Gruzijai.

Katras apakšgrupas četras labākās izlases iekļūs astotdaļfinālā, ko Latvijas izlase kvalificēšanās gadījumā aizvadīs 10.septembrī. Pēc tam ceturtdaļfināli tiks aizvadīti 12. un 13.septembrī, bet pusfināli - 14. un 15.septembrī. Savukārt spēles par vietām notiks 17.septembrī.

Otro reizi pēc kārtas kontinenta meistarsacīkstes norisinās četrās valstīs. A apakšgrupa sacenšas Somijas galvaspilsētā Helsinkos, kur bez mājinieku izlases spēlēs arī Polija, Grieķija, Francija, Islande un Slovēnija. Savukārt B grupa savus mačus izspēlē Izraēlas pilsētā Telavivā, savā starpā sacenšoties mājiniekiem, Ukrainai, Lietuvai, Gruzijai, Itālijai un Vācijai.

Tikmēr ar C apakšgrupu Latvijas valstsvienībai būs ciešāks sakars. Ja komanda izkļūs no apakšgrupas, tā astotdaļfinālā sacentīsies pret kādu no šīs grupas komandām. C grupā, kas mačus aizvada Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, sacentīsies mājinieku izlase, Horvātija, Čehija, Spānija, Melnkalne un Ungārija.

Latvijas izlase Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā piedalīsies 11.reizi pēc neatkarības atgūšanas. Iepriekšējās Eiropas meistarsacīkstes pirms diviem gadiem Latvijas izlase noslēdza astotajā vietā, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmoreiz kopš 2001.gada, kad sacensības notika tieši Stambulā, kur komanda aizvadīs apakšgrupu mačus un kur notiks arī izšķirošie mači.

Pēc 2001.gada Latvija piecos Eiropas čempionātos nespēja izkļūt no apakšgrupas, bet šī melnā sērija tika pārtraukta 2013.gadā Slovēnijā, kad Latvija palika vien uzvaras attālumā no ceturtdaļfināla sasniegšanas.

Eiropas čempionātā basketbolā vistitulētākā komanda ir PSRS, kas par čempioni kļuvusi 14 reižu, bet tālāk ar astoņiem tituliem seko bijusī Dienvidslāvija. Savukārt pa trim zeltiem ir Spānijai un Lietuvai, bet Latvija līdz šim vienīgo reizi kontinenta meistarsacīkstēs triumfējusi pašā pirmajā turnīrā 1935.gadā.

Pirms diviem gadiem pie trešā titula vēsturē tika Spānija, kas finālā ar 80:63 apspēlēja Lietuvu, bet pie bronzas medaļām tika Francijas basketbolisti.

Šajā Eiropas čempionātā Latvija tiks pārstāvēta arī starp tiesnešiem, jo uz turnīru nozīmēti latviešu soģi Arnis Ozols un Mārtiņš Kozlovskis.

Uz Latvijas izlases spēlēm Stambulā devusies arī aģentūras LETA komanda - sporta ziņu reportieris Almants Poikāns un fotoreportieris Edijs Pālens -, lai mūsu basketbolistu gaitām un citiem svarīgākajiem čempionāta notikumiem sekotu līdzi tieši no notikumu vietas.

Latvijas basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātam:

Jānis Strēlnieks (Pirejas "Olympiacos", Grieķija), Dairis Bertāns (Milānas "EA7 Emporio Armani", Itālija), Jānis Blūms (Saragosas "Tecnyconta"), Žanis Peiners (Panevēžas "Lietkabelis", Lietuva), Aigars Šķēle ("Ventspils"), Kristaps Janičenoks ("VEF Rīga"), Andrejs Gražulis (Permas "Parma", Krievija), Jānis Timma ("Baskonia", Spānija), Rolands Šmits (Fuenlavradas "Montakit", Spānija), Kristaps Porziņģis (Ņujorkas "Knicks", NBA), Dāvis Bertāns (Sanantonio "Spurs", NBA), Mārtiņš Meiers (Kazaņas "Unics", Krievija).

Serbijas basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātam:

Stefans Jovičs, Vladimirs Lučičs, Milans Mačvans (visi - Minhenes "Bayern", Vācija), Vasilije Micičs (Kauņas "Žalgiris", Lietuva), Bogdans Bogdanovičs (Sakramento "Kings", NBA), Dragans Milosavļevičs (Malagas "Unicaja", Spānija), Marko Guduričs (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Blanko Lazičs (Belgradas "Crvena Zvezda mts"), Stefans Birčevičs (Stambulas "Bijikšehir Beledijespor", Turcija), Vladimirs Štimacs (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Ognjens Kuzmičs (Madrides "Real", Spānija), Bobans Marjanovičs (Detroitas "Pistons", NBA).