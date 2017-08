Endijs Marejs šobrīd ir pasaules ranga otrais numurs. (Foto: AFP/Scanpix/LETA)

Vēl vienu zvaigzni mazāk. Endijs Marejs atsauc dalību no "US Open"

Citi sporta veidi LETA

Viens no sacensību galvenajiem favorītiem Endijs Marejs no Lielbritānijas sestdien negaidīti atsauca dalību no ASV atklātā tenisa čempionāta.