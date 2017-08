Ozoliņa vadītā "Dinamo" nespēj gūt vārtus un ļauj "Latvijas Dzelzceļa" kausam aizceļot uz Jaroslavļu

"Lokomotiv" rindās vārtus šajā mačā guva Pāvels Koļedovs, Daniils Apaļkovs un Aleksandrs Kadejkins.

Līdz ar to "Lokomotiv" par "Latvijas Dzelzceļa" kausa ieguvējiem kļuvuši trešo reizi. Iepriekš tas bija izdevies 2010. un 2011.gadā, turklāt otrā triumfa brīdī komandā spēlēja arī latviešu aizsargs Kārlis Skrastiņš, tomēr pēc tam tika piedzīvota aviokatastrofa.

Par labāko Rīgas "Dinamo" rindās šajā mačā tika nosaukts lietuviešu aizsargs Nerijs Ališausks, kamēr "Lokomotiv" rindās to izpelnījās vārtsargs Aleksejs Murigins.

Šī mača rezultāts tika atklāts ātri - jau trešajā minūtē pēc piespēles no aizvārtes rīdzinieku vārtsargu Džastinu Pītersu pārspēja Koļedovs. Pirmajā trešdaļā vārti vairs netika gūti, tomēr Rīgas "Dinamo" hokejistiem arī nebija pārāk daudz iespēju izcelties, kopumā uzbrukumā demonstrējot pieticīgu sniegumu.

Kopumā šajā mačā Latvijas komandai bija tikai dažas labas iespējas pārspēt "Lokomotiv" vārtsargu Alekseju Muriginu, turklāt 31.minūtē Apaļkovs panāca 2:0. Noslēdzošajā trešdaļā mājinieki demonstrēja nedaudz aktīvāku hokeju, cenšoties beidzot atslēgt Jaroslavļa vienības vārtus, taču tas neizdevās.

Pamatlaika noslēgumā "Lokomotiv" vairāk spēlēja no aizsardzības, tomēr vienā no pretuzbrukumiem guva vārtus, izceļoties Kadejkinam, turklāt ne pārāk sekmīgi vārtos nospēlēja Pīterss. Līdz ar to Rīgas "Dinamo" komandai bija tikpat kā zudušas izredzes šajā mačā pacīnīties par uzvaru. Pusotru minūti pirms beigām rīdzinieki nomainīja Pītersu pret sesto laukuma spēlētāju, bet vārti par spīti spiedienam tā arī netika gūti.

Pirms tam ceturtdien trešo vietu "Latvijas Dzelzceļa" kausa izcīņā ieguva iepriekšējo trīs gadu čempioni Kazaņas "Ak Bars", kas atspēlējot divu vārtu deficītu, ar 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) pagarinājumā pārspēja Minskas "Dinamo".

Rīgas "Dinamo" un "Lokomotiv" savā starpā tikās jau trešdien, kad grupu kārtas noslēdzošajā cīņā, mājiniekiem atpūtinot virkni savu vadošo spēlētāju, uzvaru ar 5:1 svinēja Jaroslavļas komanda.

Rīdzinieki pirmajās divās šī turnīra spēlēs izcīnīja uzvaras, kas jau priekšlaicīgi ļāva kvalificēties ceturtdienas finālmačam par pirmo vietu. Vispirms ar 3:2 svētdien tika uzveikt Minskas "Dinamo" komanda, bet pēc tam pirmdien ar 3:1 apspēlēta arī Kazaņas "Ak Bars", kas bija šo sacensību iepriekšējo trīs gadu uzvarētāja.

Tikmēr "Lokomotiv" ar 1:2 vispirms zaudēja "Ak Bars", bet pēc tam ar 4:2 pieveica Minskas "Dinamo".

Līdz ar to pēc viena apļa spēlēm "Lokomotiv" un Rīgas "Dinamo" bija pa sešiem punktiem, kamēr "Ak Bars" tika pie četriem punktiem, bet Minskas klubs pie diviem.

Trešdien Latvijas klubs paziņoja, ka uz diviem gadiem pagarina līgumu ar aizsargu Uvi Balinski, kā arī noslēdz vienošanās ar lietuviešu aizsargu Neriju Ališausku un uzbrucēju Oskaru Batņu, kuriem līdz tam bija pārbaudes laika līgumi.

"Latvijas Dzelzceļa" kauss tā dalībniecēm tradicionāli ir pēdējā sagatavošanās pirms KHL sezonas sākuma. Turnīra debijas reizē 2009.gadā uzvarēja Rīgas "Dinamo", kas finālspēlē pagarinājumā ar 3:2 uzvarēja "Lokomotiv" komandu, bet nākamajos divos gados sacensībās triumfēja tieši Jaroslavļas klubs. Pusotru nedēļu pēc otrā triumfa "Lokomotiv" cieta traģiskā aviokatastrofā, kurā gāja bojā visi vienības spēlētāji, tostarp arī leģendārais latviešu aizsargs Kārlis Skrastiņš.

2012.gadā par kausa ieguvējiem atkal kļuva rīdzinieki, kas ar 3:1 uzvarēja nu jau atjaunoto "Lokomotiv" komandu ar Miķeli Rēdlihu ierindā, 2013.gadā turnīrā pirmoreiz uzvarēja Sanktpēterburgas SKA, finālā pieveicot Rīgas "Dinamo", bet iepriekšējās trīs reizes sacensībās triumfēja "Ak Bars" hokejisti. Pērn Kazaņas vienība finālā pēcspēles metienos uzveica "Lokomotiv", kamēr Rīgas "Dinamo" mačā par trešo vietu ar 4:2 uzvarēja Minskas "Dinamo".

Šis Sanda Ozoliņa vadītajai Rīgas "Dinamo" komandai bija trešais un noslēdzošais turnīrs pirms gaidāmās sezonas. Vispirms Latvijas vienība sacensībās Minskā piedzīvoja trīs zaudējumus trijās spēlēs, bet pagājušajā nedēļā aizvadīja turnīru Vācijas pilsētā Kaselē, uzvarot KHL vienību Bratislavas "Slovan" no Slovākijas un Vācijas otrās līgas vienību Kaseles "Huskies", bet piekāpjoties Maskavas apgabala "Vitjaz".

Pagājušajā nedēļā Rīgas "Dinamo" komanda papildināja sastāvu ar amerikāņu aizsargu Viljamu Renu, kurš debitēja Kaseles turnīra noslēdzošajā mačā, tomēr viņš jau vienā no pirmajām nomaiņām guva traumu, tāpēc spēlētāja turpmāka nākotne vienībā patlaban ir neskaidra. Rens ir septītais leģionārs no Ziemeļamerikas, kurš iekļauts "Dinamo" jaunās sezonas sastāvā. Iepriekš vienības ģenerālmenedžeris Ģirts Ankipāns bija paudis, ka tiek meklēts vairs tikai viens aizsargs, līdz sākotnēji tika uzskatīts, ka vienības komplektācija varētu būt noslēgta.

Jaunā KHL sezona sāksies 21.augustā, kamēr Rīgas "Dinamo" pirmo maču aizvadīs 22.augustā viesos pret Omskas "Avangard". Savukārt pirmais mačs savā laukumā gaidāms 31.augustā pret Maskavas "Spartak".

Nākamajā sezonā katrs klubs KHL čempionātā aizvadīs pa 56 spēlēm, turklāt kalendārā būs pārtraukums saistībā ar 2018.gada Phjončhanas Ziemas olimpiskajām spēlēm.