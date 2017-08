Vieglatlētikas pasaules čempionāts noslēdzas ar Trinidadas un Tobago pārsteidzošu triumfu un Elisonas Fēliksas neticamu sasniegumu

Fēliksa palīdzēja ASV komandai uzvarēt 4x400 metru stafetē, izcīnot 16.medaļu pasaules čempionātos.

Patlaban 31 gadu vecā Fēliksa kopā ar Kvaneru Heisu, Šakimu Vimbliju un Filisu Frensisu stafeti veica trīs minūtēs un 19,02 sekundēs, kas ir šīs sezonas labākais rezultāts pasaulē.

Amerikānietes par 5,98 sekundēm pārspēja Lielbritānijas skrējējas, kamēr bronza tika Polijas kvartetam, finišu sasniedzot vēl pēc 0,41 sekundes.

Fēliksa pirmo medaļu pasaules čempionātos guva jau 2005.gadā, bet tagad karjerā tikusi pie čeriem zeltiem 4x400 metru stafetē, kā arī pie trim zeltiem 200 metros un 4x100 stafetē. Savukārt viens zelts viņai ir 400 metru skrējienā. Tāpat Fēliksai ir trīs sudraba medaļas un divas bronzas, ieskaitot šī čempionāta 400 metru skrējienā.

Tikmēr pa 14 pasaules čempionātu medaļām ir sestdien karjeru noslēgušajam jamaikietim Useinam Boltam, kā arī kādreizējai Jamaikas sprinterei Merlīnai Otijai, kura savas karjeras beigās pārstāvēja arī Slovēniju.

Bolts, kuram ir vēsturē lielākais zeltu skaits pasaules čempionātos, sestdien varēja izcīnīt piecpadsmito godalgu, tomēr karjeras pēdējā startā viens no visu laiku lieliskākajiem vieglatlētiem guva traumu un nespēja finišēt.

Savukārt vīru 4x400 metru stafetē par pasaules čempioniem svētdien kļuva Trinidadas un Tobago sportistu kvartets. Džerins Solomons, Džerīms Ričardss, Mašels Sedenio un Lalonde Gordons stafeti veica divās minūtēs un 58,12 sekundēs, kas ir šīs sezonas labākais rezultāts pasaulē.

Otrie palika amerikāņi, kuri bija uzvarējuši iepriekšējos sešos pasaules čempionātos, šoreiz uzvarētājiem zaudējot 0,49 sekundes, kamēr trešie bija mājinieki, finišu sasniedzot vēl par 0,39 sekundēm lēnāk.

Vēl svētdien, kuras bija pasaules čempionāta pēdējā diena, augstlēkšanā vīriešiem par pasaules čempionu kļuva Kataras pārstāvis Mutass Essa Baršims, kurš pārvarēja 2,35 metrus, aiz sevis atstājot zem neitrālā karoga startējošo krievu Daņilu Lisenko, kurš pārvarēja 2,32 metrus.

Horvātijas sportiste Sandra Perkoviča svētdien Londonā kļuva par divkārtēju pasaules čempioni diska mešanā.

Divkārtējā olimpiskā čempione disku savā labākajā mēģinājumā raidīja 70,31 metrus tālu.

Viņa atkārtoja 2013.gadā Maskavā notikušā pasaules čempionāta triumfu, kamēr pirms diviem gadiem planētas meistarsacīkstēs Pekinā horvātiete palika otrā.

Londonā viņa triumfēja arī 2012.gada olimpiskajās spēlēs, panākumu atkārtojot arī pērn Riodežaneiro.

Tikmēr otrā palika austrāliete Deni Stīvensa, kura sasniedza rezultātu 69,64 metri, kas ir jauns Okeānijas rekords, bet bronzu ieguva francūziete Melina Robēra-Mišona, kura bija 66,21 metrus tāla.

Kenijietis Elija Motone Manangoi svētdien Londonā, kur noslēdzēs pasaules čempionāts, kļuva par uzvarētāju 1500 metru skrējienā.

Viņš distanci veica trīs minūtēs un 33,61 sekundē, aiz sevis atstājot tautieti Timotiju Čeruijotu, kurš bija 0,38 sekundes lēnāks.

Tikmēr trešais palika norvēģis Filips Ingebrigtsens, kurš finišēja pēc trīs minūtēm un 34,53 sekundēm.

Savukārt fiasko piedzīvoja titulētais Kenijas skrējējs Asbels Kiprops, kurš nespēja tikt pie sava ceturtā pasaules čempiona titula pēc kārtas, paliekot vien devītais.

Titulētā Dienvidāfrikas republikas (DĀR) skrējēja Kastera Semenja, kura savulaik tika vainota blēdībās ar dzimumu, svētdien Londonā trešo reizi karjerā uzvarēja pasaules čempionātā 800 metru skrējienā.

Semenja, kura šajā distancē ir arī olimpiskā čempione, distanci veica minūtē un 55,16 sekundēs.

Viņa par 0,76 sekundēm pārspēja Fransīnu Nijonsabu no Burundi, bet trešā palika un bronzas medaļu ieguva Adžī Vilsone no ASV, kura no uzvarētājas atpalika par 1,49 sekundēm.

Semenja pasaules čempiones titulu izcīnīja arī 2009. un 2011.gadā, kā arī kļuva par olimpisko čempioni 2012. un 2016.gada Olimpiādēs.

Tiesa, kopš sava pirmā lielā triumfa 2009.gadā Semenjai nācās izbaudīt nepatīkamus brīžus dzīvē, jo tika apšaubīts viņas dzimums, tomēr tika apstiprināts, ka viņa var startēt dāmu sacīkstēs.

Londonā notiekošajā pasaules čempionātā Semenja iepriekš izcīnīja bronzas medaļu arī 1500 metru skrējienā.