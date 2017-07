Uzvaras garšu atguvušais Gulbis šodien Vimbldonā spēkosies ar titulēto Džokoviču

Abi tenisisti šodien centrālajā laukumā aizvadīs pēc skaita otro maču, tāpēc tas varētu sākties ap plkst.17 pēc Latvijas laika.

Gulbis pasaules rangā pašlaik atrodas vien 589.vietā, kamēr Džokovičs ir planētas ceturtā rakete, bet Vimbldonas čempionātā viņš izlikts ar otro numuru.

Astotdaļfinālā šī pāra uzvarētājs tiksies ar kādu no Francijas tenisistiem - sacensību 15.numuru Gaelu Monfisu vai Adrianu Manarino.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Gulbis Vimbldonas čempionāta pirmajā kārtā ar 6-1, 6-1, 6-2 uzvarēja veterānu Viktoru Estrelju-Burgosu no Dominikānas Republikas, 13 mēnešu laikā tiekot pie pirmās uzvaras ATP tūres pamatsacensībās, bet otrajā kārtā skatāmā duelī ar 6-4, 6-4, 7-6 (7:3) pieveica titulēto argentīnieti Huanu Martinu del Potro un otro reizi karjerā sasniedza šo sacensību 1/16 finālu.

Par trešās kārtas sasniegšanu Gulbis nopelnījis 90 ATP ranga punktus, kas ir vairāk nekā viņš iespēja 12 iepriekšējos mēnešos kopā, kad cīnījās ar traumām. Tas viņam garantējis arī Latvijas pirmās raketes goda atgūšanu, jo jau tagad zināms, ka viņš piedzīvos kāpumu par vairāk nekā 200 vietām. Valsts pirmais numurs vēl šobrīd ir Miķelis Lībietis, kurš planētas rangā atrodas 479.vietā.

Tikmēr Džokovičs pirmajā kārtā ar 6-3, 2-0 bija vadībā pret Slovākijas tenisistu Martinu Kližanu, kad pretinieks dueli traumas dēļ nevarēja turpināt, bet otrajā kārtā serbs ar 6-2, 6-2, 6-1 pārliecinoši pārspēja čehu Adamu Pavlāseku.

Zīmīgi, ka Gulbis kopš 2002.gada pasaules rangā viszemāk esošais tenisists, kuram izdevies sasniegt Vimbldonas čempionāta trešo kārtu. Toreiz to iespēja nīderlandietis Ričards Krajičeks, kurš pasaules rangā tobrīd atradās vien 1093.pozīcijā. Savukārt 2007.gadā šī turnīra trešo kārtu sasniedza Nikolass Kīfers no Vācijas, lai gan tobrīd viņš nemaz neatradās pasaules rangā, jo bija veicis atgriešanos pēc traumu sadziedēšanas. Toreiz Kīfers piekāpās tieši Džokovičam un tā ir iepriekšējā reize, kad serbs spēkojies ar rangā tik zemu esošu vai vispār neesošu tenisistu.

Latvijas tenisists ar Džokoviču karjeras laikā ticies septiņas reizes, bet vienīgā uzvara gūta vairāk nekā pirms astoņiem gadiem Brisbenā. Iepriekšējo reizi abi tikās 2015.gadā Monreālas "Masters 1000" turnīra ceturtdaļfinālā, kad serbs guva virsroku ar 5-7, 7-6 (9:7), 6-1.

Gulbis ar Džokoviču savulaik bija arī treniņu partneri pie Nikolas Piliča.

Latvijas tenisists šo sacensību pamatturnīrā spēlē jau desmito reizi, bet iepriekš tikai 2013.gadā bija pārvarējis otro kārtu, kad dueli traumas dēļ nespēja pabeigt francūzis Žo Vilfrīds Tsonga. Iepriekšējos divos gados latvietis Vimbldonā zaudēja jau pirmajā kārtā.

Kopumā Gulbim Vimbldonā ir astoņas uzvaras 17 mačos, bet trešo kārtu "Grand Slam" sacensībās viņš sasniedzis pirmoreiz kopš pērnā gada "French Open" sacensībām, kad tika līdz ceturtajai kārtai.

Gulbis kopš pērnā gada augusta cīnās ar veselības problēmām un Vimbldonas turnīrā viņš var piedalīties ar aizsargāto rangu, turklāt šādi viņš sacensībām varēs pieteikties vēl septiņas reizes.

Gulbis februārī atgriezās kortā pēc ilgstošas traumas ārstēšanas, taču arī pēc tam sportistam veselības likstu dēļ nācās atteikties no dalības vairākos turnīros. Ja pirmajā šīs sezonas mačā latvietis spēja gūt uzvaru, nākamajos sešos dueļos viņš piedzīvoja zaudējumus. Neveiksmju sēriju latvietis pārtrauca jūlija sākumā "Challenger" sērijas turnīrā Čehijā, tomēr turnīru vēdera muskuļu traumas dēļ nevarēja turpināt. Kopš tā laika pirms Vimbldonas viņš atkal laukumā nebija izgājis. Pagājušajā nedēļā Gulbim bija plānots piedalīties pārbaudes turnīrā "The Boodles", tomēr nevienā tā mačā viņš nepiedalījās.

Džokovičs šosezon tikai divas reizes spēlējis ar tenisistiem, kas tobrīd atradušies ārpus pasaules ranga pirmā simtnieka.

Pašlaik 30 gadus vecais Džokovičs ir viens no visu laiku veiksmīgākajiem tenisistiem, turklāt pērn viņš kļuva par pirmo spēlētāju šī sporta veida vēsturē, kurš turnīru prēmijās nopelnījis vismaz 100 miljonus dolāru. Serbs jau ilgu laiku ir pasaules elites tenisists, bet īpaši dominantu sniegumu viņš demonstrēja 2015. un 2016.gadā, kad uzvarēja piecos no astoņiem "Grand Slam" turnīriem, bet vēl divos spēlēja finālā. Savukārt 2015.gadā pēc triumfa Vimbldonā viņš uzvarēja arī nākamajos trijos "Grand Slam" turnīros, tādējādi šīs sērijas sacensībās būdams labākais viena gada ietvaros. Līdz ar to viņš kļuva tikai par trešo tenisistu vēsturē, kuram vienlaicīgi pieder visi četri "Grand Slam" tituli.

Kopumā karjeras laikā Džokovičs ir uzvarējis 12 "Grand Slam" turnīros, kas ir visu laiku ceturtais labākais rezultāts, atpaliekot vien no leģendārā Rodžera Federera (18), Rafaela Nadala (15) un Pīta Samprasa (14). Savulaik viņš pasaules ranga pirmajā pozīcijā noturējās 223 nedēļas pēc kārtas.

Vimbdonas čempionātā Džokovičs ir uzvarējis 2011., 2014. un 2015.gadā, bet pērn negaidīti piedzīvoja zaudējumu tieši trešajā kārtā, piekāpjoties amerikānim Semam Kverijam.

Kopš tā laika pamazām arī sākās Džokoviča lejupslīde, jo kopš pagājušā gada Francijas atklātā čempionāta viņš nav izcīnījis nevienu "Grand Slam" titulu un kopumā nepilna gada laikā uzvarējis tikai trīs turnīros. Ne pārāk veiksmīgais sniegums pērnā gada rudenī maksāja arī pasaules ranga pirmās raketes godu, ko kopš tā laika ieņem Marejs. Tikmēr Džokovičs pašlaik noslīdējis jau uz ceturto pozīciju.

Neveiksmīgais sniegums laukumā Serbijas tenisistam lika veikt izmaiņas komandā, jo sportistu vairs netrenē tenisa leģenda Boriss Bekers. Abu ceļi pēc trīs gadu sadarbības šķīrās pagājušā gada nogalē. Pēcāk Džokovičs savai nometnei piesaistīja slaveno Agasi.

Šogad Džokovičs izcīnījis divus titulus. Vispirms viņš janvārī uzvarēja pirmajā sezonas turnīrā Dohā, bet pie nākamās trofejas tika vien šomēnes pirms Vimbldonas, triumfēdams Īstbornas "ATP World Tour 250" sacensībās. Līdz ar to, ņemot vērā šo turnīru, serbs pašlaik izcīnījis sešas uzvaras pēc kārtas.

Savukārt abos jau notikušajos šīs sezonas "Grand Slam" turnīros Džokovičam klājies ne pārāk sekmīgi. Austrālijas atklātajā čempionātā viņš pamanījās piedzīvot zaudējumu jau otrajā kārtā, kamēr Francijas atklātajā čempionātā aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam. Šosezon kopumā viņa rēķinā ir 30 uzvaras un septiņi zaudējumi.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Latvijas pirmā rakete sieviešu tenisā Aļona Ostapenko piektdien pirmo reizi karjerā iekļuva Vimbldonas čempionāta astotdaļfinālā. Trešās kārtas mačā viņa ar 7-5, 7-5 uzvarēja itālieti Kamilu Džordži.

Tikmēr Anastasija Sevastova savā otrās kārtas mačā ar 0-6, 4-6 zaudēja Heterei Vatsonei no Lielbritānijas.

