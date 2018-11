Anna Viduleja lepojas ar lakatu no "Homo Novus" laikmeta

Lielā Kristapa balvu pasniegšanas ceremonijas skatītāji ievēroja, ka, kāpjot uz skatuves, filmas Homo Novus režisorei Annai Vidulejai bija ļoti svarīgi ap pleciem aplikt lakatu.

„Tas ir lakats, ko pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, ceļodams pa Vakareiropu, mūzikas zinātnieks Jēkabs Vītoliņš atveda no Venēcijas savai kundzei Olgai Vītoliņai. Roku darbs. Viņa savukārt to lakatu uzdāvināja manai mammai – muzikoloģei un režisorei Ligitai Vidulejai, kura nu to nodevusi tālāk man.

Tas simbolizē tādu kā paaudžu pārmantojamību, kas man bijusi svarīga, arī veidojot Homo Novus, un Lielajā Kristapā jo īpaši, priecājoties par tētim piešķirto balvu,” stāsta Viduleja.

Kā zināms, pēc balvas uz skatuves kāpa arī Annas tēvs – leģendārais kino kritiķis un TV raidījuma Kino un mēs vadītājs Mihails Savisko, sajūsminot skatītājus ar humora pilnu uzrunu. Ne viens vien slavēja, ka tā bijusi visu laiku labākā mūža balvas saņēmēja runa.

Leģendārais kinokritiķis, Annas tēvs Mihails Savisko, saņemot Lielo Kristapu, ir humora pilns. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Foto: Mārtiņš Ziders

„Man šodien ir liels prieks par pateicību tēvam – par novērtējumu, ko viņš saņēmis. Gribētu paplašināt pateicību visai mūsu vecāku paaudzei, kura kā partizāni – nevis ar ieročiem, bet radošiem risinājumiem – spēja dzīvot svešā varā un mums izcīnīt brīvu valsti. Esmu pateicīga par viņu svētīgo ietekmi, kas man šķiet būtiska un saglabājama dāvana. Un caur lakatu es godinu šo pārmantojamību,” tēlaina bija Homo Novus režisore.

Foto: Mārtiņš Ziders

Saistītās ziņas Uz 10 jautājumiem atbild šā brīža lielākā pārsteiguma, filmas "Homo Novus" režisore Anna Viduleja Bohēmiskā Rīga. Filmas "Homo Novus" recenzija FOTO: Keišs, Anužīte, Znotiņš un citi komēdijas "Homo Novus" aktieri lielveikalā sniedz autogrāfus faniem