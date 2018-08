Pārbaudītas metodes, kā Holivudas skaistules cīnās pret celulītu

Diēta

Aktrisei Dženiferai Anistonei ir divi celulīta ieroči. Pirmais ir uzturs, tauki no riekstiem, sēklām un rapšu eļļas, lecitīns no olām un ziedkāpostiem. Otrais – solot notievēšanu stundas laikā, kosmētiskās procedūras ar ķermeņa ietīšanu.

Antioksidanti keita

Modele Keita Mosa cīņā pret „apelsīna miziņas” veidošanos lieto ar antioksidantiem bagātīgas uzturvielas, kuras palīdz ādu ilgāk saglabāt tvirtu un elastīgu. „Dzeru daudz balto tēju, ēdu olas, riekstus, sēklas un soju,” viņa apstiprina.

Atkal diēta

Mūziķes un aktrises Dženiferas Lopezas skaistais augums ir disciplinētas diētas rezultāts. Viņas palīgs ir dakteris Hovards Murads, kurš apgalvo, ka labākais pretcelulīta cīņas paņēmiens ir ēdienkarte ar spinātiem, linsēklām, citrusa augļiem, ledus salātiem un olīveļļu. Šie ēdieni apgādājot ar vitamīniem, uzturvielām un minerāļiem, kas palīdz ādai izskatīties veselīgai un starojošai. Un, protams, arī Dženiferas Lopezas deju treniņi.

Konturēšana

Viena no atklātākajām mūsdienu izklaides industrijas zvaigznēm, realitātes šovu varone Kima Kardašjana ne tikai neslēpj, bet arī runā par savu celulītu un rūpēm par tā likvidēšanu vai vismaz samazināšanu. Ģimenes šovā Keeping Up With Kardashians viņa demonstrēja Velashape procedūras, kuru laikā ar vakuumu tiek masētas problēmzonas (cena 800–2400 ASV dolāru par vienu ķermeņa daļu). Tāpat, kamēr uz pamanāmiem rezultātiem vēl tiek gaidīts, viņa izmanto paštonējošos līdzekļus ķermeņa konturēšanai.

Brīnumkrēms

Modes dizaineres un bijušās futbola superzvaigznes Deivida Bekhema sievas Viktorijas Bekhemas anticelulīta cīņa notiek ar krēmiem rokās. Viņas favorīts ir 60 ASV dolāru vērtais no zīmola Karin Herzog, kurš sola šķelt zemādas šķidrumu, palielināt asins plūsmu un tādējādi ādai likt izskatīties vienmērīgākai un gludākai.

Švamme rokās

Modele Miranda Kerra zvēr, ka viņas skaistā auguma noslēpums ir ādas berzēšana: „Pirms mazgāšanās dušā ķermeņa ādu masēju ar švammi. Šis process pastiprina limfas cirkulāciju un ir lielisks veids, kā pamodināt ķermeni.”

Masāžas rullis

Aktrise Gvineta Paltrova savā cīņā nav viena. Viņai palīdz personīgā trenere Lorēna Roksburga, kura Gvinetai ir izstrādājusi vingrojumus ar masāžas rulli. Viens no viengrojumiem palīdz stiprināt kāju aizmuguri, otrs – kāju iekšpusi. Lai būtu labs rezultāts, abi vingrojumi ir jāpilda piecas reizes nedēļā.

Zupa

Tāpat kā Dženifera Lopeza, arī aktrise Kamerona Diaza uzticas daktera Hovarda Murada padomiem. Acīmredzot viņas ēdienkarte ar pākšaugu dārzeņu zupu ikdienā arī izskaidro, kādēļ Kamerona ir atļāvusies uzrakstīt pat grāmatu par veselīgu dzīvošanu.

