Modes trakumi. Vai tiešām kāds to arī pērk?

Donatu kleitas, kapkeiku svārki, makarūnu mēteļi, m&m konfekšu halāti un kāzu kūkas vakarkleita – sirreāls un psihodelisks ir spāņu modes dizaineres Agatha Ruiz De La Prada piedāvājums šā gada ziemai. Acīmredzot, darinot kolekciju, dizainere ir bijusi badā...

Agatha Ruiz De La Prada, 2017. gada rudens/ziema (Foto: Vida Press)

Agatha Ruiz De La Prada, 2017. gada rudens/ziema (Foto: Vida Press)

Norūpējies par atkritumu pārpilnību pasaulē, zīmola Moschino dizainers Džeremijs Skots, paziņojot, ka mode ir attieksme, atkritumus ir pārvērtis par modes precēm. Kartona kārbiņa kā cepure, maisiņš kā kleita un rokassomiņa ar dubultu funkciju. Proti, tualetes papīrs.

Moschino rudens/ziema 2017. (Foto: Vida Press)

Martā masu apģērbu zīmols Topshop prezentēja džinsa bikses ar lodziņiem jeb – caurspīdīgiem ceļgaliem. Bet jau mēnesi vēlāk Topshop radošie prāti spēra drosmīgāku soli un radīja pilnībā caurspīdīgas bikses. Tā bija lieliska iespēja par 100 ASV dolāriem demonstrēt savu iecienītāko mežģīņu apakšveļu.

Topshop, 2017. gada pavasaris/vasara (Foto: Vida Press)

Zīmola Balenciaga dizainers Demna Gvasalia pretstata mīlu pret neglītuma šiku un tālab ikdienišķām, labi pazīstamām lietām piešķir jaunu, modernu dzīvi. Tam noderējusi arī zviedru mēbeļu uzņēmuma Ikea klasiskā, zilā iepirkumu soma Frakta, kas no 99 centu vērta maisiņa pārtapusi par 2145 dolāru vērtu luksusu. Ikea nav palicis parādā atbildi un radījis ironisku banneri par to, kā atšķirt Ikea oriģinālu no Balenciaga kopijas. Viena no būtiskākajām atšķirības zīmēm – „netīrumi ir noskalojami ar dārza šļūteni”.

Balenciaga vīriešu modes kolekcija, 2017. gada pavasaris/vasara (Foto: Vida Press)

Foto: Vida Press

Populārajam franču modes zīmolam Vetements nav sveša super moderna dizaina pieeja. Sadarbībā ar džinsu zīmolu Levi’s Vetements dizaineri radījuši bikses, kuras viscaur noklātas ar rāvējslēdzējiem. Bet ne dekoratīviem – rāvējslēdzējs ir atverams pilnā garumā.

Vetements x Levi's, 2017. Cena: 1450 USD (Foto: Vida Press)

Ja kādai augstpapēžu apavi nav valkāšanai pietiekami neērti, franču modes nama Saint Laurent dizainers Entonijs Vakarello piedāvā izaicinājumu valkāt augstus papēžus uz ritentiņiem. Bet par ziemas sezonu parūpēsies ASV zīmols Thom Browne un tā augstpapēžu slidas.

Saint Laurent, 2600 USD (Foto: Vida Press)

Thom Browne, 2017. gada rudens/ziema (Foto: Vida Press)

Lai izbeigtu diskusijas par zeķu piemērotību valkāšanai sandalēs, Gucci dizainers Alesandro Mikēle piedāvā īpašas lateksa zeķes valkāšanai apavos ar atvērtiem purngaliem. Ieguldot 1400 ASV dolāru, zeķes būs valkājamas arī ar citām kurpēm.

Gucci, 2017. gada pavasaris/vasara (Foto: Vida Press)

Balenciaga zīmols ir apņēmies glābt pasaulē neglītākos apavus Crocs. Piešķirot tiem platformas zoli un mirdzošus rotājumus, tas nav izdevies pat viņiem.

Balenciaga, 2017. gada pavasaris/vasara (Foto: Vida Press)

Ņujorkas jaunajam avangarda modes zīmolam Vaquera tīk humors un dīvainības, perversijas un provokācijas, un dāvanu maisiņi kā kleitas.

Vaquera, 2017. gada rudens/ziema (Foto: Vida Press)

Intīmi, maigi un iejūtīgi. Zīmols Palomo Spain uzskata, ka tādiem esot jābūt moderniem vīriešiem. Korsetēs, garās zeķēs un līgavu kleitās.

Palomo Spain, 2017. gada pavasaris/vasara (Foto: Vida Press)

Palomo Spain, 2017. gada pavasaris/vasara (Foto: Vida Press)

Palomo Spain, 2017. gada pavasaris/vasara (Foto: Vida Press)

Fešionistēm, kuras ir gatavas uz visu, – Balenciaga svārki kā automašīnu sēdeļi. Kamēr sēdekļu cenas ir mērāmas divciparu skaitļos, svārku versija ir par 2365 ASV dolāriem.

Balenciaga, 2017. gada rudens/ziema (Foto: Vida Press)