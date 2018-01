Kvalitāte

Baltais mētelis no Toronto modes zīmola Line the Label, zaļā kleita no P.A.R.O.S.H, bet augstpapēžu kurpes no itāļu zīmola Aquazzura. Kvalitatīvas, nepretenciozas un klasiskas lietas, kuras būs aktuālas gadiem ilgi. Tāpēc investēšanas vērtas: „Kad investē lieliskā izstrādājumā, tu to valkāsi atkal un atkal. Ar to panāksi dažādus modernus tēlus un tajā pašā laikā ilgtspējīgus.”

Foto: Vida Press

Stila autoritāte

Megana Mārkla par savas garderobes un stila iedvesmas avotu dēvē Parīzes Vogue izdevuma redaktori Emmanuelli Alt: „Viņa ir mans gara radinieks, kuras fotogrāfijas esmu sākusi krāt savas garderobes iedvesmai. Man patīk franču garderobes kombinēšanas paņēmiens – ja apģērbs ir perfekti saskaņots, tajā ir jābūt kaut kam neformālam, nedaudz nevērīgam. Piemēram, matiem vai meikapam.”

Foto: Vida Press

Trumpji, trūkumi un proporcijas

„Loma seriālā Suits ir mainījusi manu garderobi. Tā ir kļuvusi par manu dizaineru un zīmolu skolu, un sajēgu, kas piestāv manam augumam. Un mācījusi, ka tas, kas lieliski izskatās uz pakaramā, nenozīmē, ka tā izskatīsies arī mugurā,” stāsta aktrise. Tāpēc viņa demonstrē savus auguma trumpjus – kājas.

Foto: Vida Press

Krāsu izvēle

Konkrēti un skaidri: „Man patīk tonālas, viendabīgas krāsas, nevis auduma apdrukas. Bieži ģērbjos monohromi, jo uzskatu, ka viena krāsa rada patiešām šiku iespaidu.” Viņai ir taisnība.

Foto: Vida Press

Siluets

„Man tīk trapeces silueta kleitas ar bezpapēžu kurpēm kājās un īsu žaketi mugurā. Tā kā bieži nākas valkāt augumam piegulošas kleitas, trapeces silueta kleita ir lieliska ar to, ka tajā var justies brīvi, ērti un var uzelpot,” visiem ķermeņu tipiem un izmēriem atbilstošo siluetu cildina jaunā princese.

Foto: Vida Press

Rafinētas detaļas

„Tā kā esmu no Losandželosas, loģiski, ka man ir brīvs un relaksēts stils. Man ir ierasti valkāt džinsa bikses un iešļūcenes. Tagad to cenšos padarīt izsmalcinātāku un iešļūceņu vietā izvēlos skaistas bezpapēžu laiviņas vai kurpes ar augstiem papēžiem. Esmu apguvusi, kā rafinēti sabalansēt Kalifornijas meitenes estētiku,” līdzsvara nozīmi skaidro Megana.

Foto: Vida Press

Interesantais kostīms

Tā kā klasiskais bikškostīms ir ļoti formāla un birokrātiska izvēle, šorti bikšu vietā ir ikdienišķāka komplekta versija.

Foto: Vida Press

Foto: Vida Press

Shrobing

Shrobing ir jaku valkāšanas paņēmiens, kad izstrādājums netiek pienācīgi uzvilkts, bet gan tikai uzlikts uz pleciem. Tā ir apģērba valkāšanas maniere, ko jau apmēram desmit gadus demonstrē modes redaktori un piekopj arī Megana.

Foto: Vida Press

Aksesuāru izvēle

Megana Mārkla apzinās, ka visvienkāršāko apģērba komplektu par neaizmirstamu padarīs stratēģiska un gudra aksesuāru izvēle. Atturīgai kleitai teicami pievienot pamanāmus, izteiksmīgus un uzmanību piesaistošus auskarus, somu vai kurpes.

Foto: Vida Press

Komplekts

Garantēti glaimojošā kombinācija ir augumu izceļoši zīmuļsvārki un blūze. Svārku piegulums izceļ vidukli un atkarībā no komplektam pievienoto aksesuāru smalkuma to transformē no ikdienas uz svētkiem.

Foto: Vida Press

MSK

MSK jeb mazā sarkanā kleita ir aizraujoša melnās vakarkleitas asimilācija, kas garantē sensacionālu iespaidu.

Foto: Vida Press

Kombinācija

Lai ādas jaka neizskatītos pārāk dumpinieciska, tā ir jākomplektē ar maigākiem materiāliem (zīds, kašmirs), sievišķīgiem siluetiem un/vai maigāku krāsu.

Foto: Vida Press

Seksapīls

Lai cik drosmīga savās garderobes izvēlēs būtu jaunā princese, viņa saprot, ka jutekliskuma labad ir jāatklāj tikai nedaudz. Zelta līdzsvara likums: ja mini kleita, tad garas piedurknes, ja gara kleita – dziļš dekoltē izgriezums.

Foto: Vida Press

36 Foto Princis Harijs un Megana Mārkla pirmo reizi iziet sabiedrībā, sadevušies rokās +32

3 Foto Meganas Mārklas līgavas kleitas pirmās skices