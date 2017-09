Rīgas modes nedēļā pēc vairāku gadu pauzes atgriezīsies Atis Artemjevs

Ja tautā „cāļus skaita rudenī”, tad modes pasaulē rudenī dizaineri rāda savu vīziju par modes tendencēm jau nākamajā pavasara-vasaras sezonā.

No Natālijas Jansones kolekcijas. (Foto: no Rīgas modes nedēļas arhīva)

No 24. līdz 28. oktobrim RIGA FASHION WEEK laikā savas 2018. gada pavasara-vasaras kolekcijas rādīs tādi Latvijas dizaineru zīmoli kā Anna Led, Atis Artemjevs, Dace Bahmann, Katya Katya, Natalija Jansone, Nóló, One Wolf, Talented, kā arī būs skatāmas Aristocrat Kids un Paade Mode bērnu apģērbu kolekcijas. Par šīs sezonas debitantiem kļūs zīmols KULT, kas tapa veikala BOLD Concept Store paspārnē, un zīmols AntiStar, kurš prezentēs savu kolekciju atsevišķā pasākuma laikā RFW ietvaros kopā ar Bulichev un QooQoo.

Aristocrat Kids. (Foto: no Rīgas modes nedēļas arhīva)

Papildus tam, ka dizaineri jau ir izstrādājuši nākamās sezonas kolekcijas un šobrīd aktīvi gatavojas skatēm Rīgas modes nedēļā, visu gadu viņi velta daudz pūļu, lai attīstītu savu biznesu, un, jāpiebilst, ne bez rezultātiem.



Piemēram, vairāki dizaineri var lepoties ar savu kolekciju pieejamību arvien tālākās vietās aiz Latvijas robežām. No šīs sezonas Nóló būs pārstāvēts veikalos Singapūrā, Ķīnā, Honkongā un Kanādā, turklāt no 1. novembra šis veiksmīgais Latvijas zīmols būs pieejams arī Tallinas prestižajā tirdzniecības centrā Kaubamaja. Savukārt Natalija Jansone apģērbi kopš vasaras beigām ir nopērkami vairākos veikalos ASV.

One Wolf. (Foto: no Rīgas modes nedēļas arhīva)

Latvijas dizaineri, kuri pārstāv bērnu apģērbu zīmolus, šovasar ir labi pastrādājuši, un jau no nākamās sezonas Aristocrat Kids kolekcijas būs nopērkamas veikalos Harvey Nichols Saūda Arābijā un Katarā, bet Paade Mode - Galerie La Fayette Parīzē.



One Wolf šogad iekaro Baltijas tirgu, - zīmolam ir izveidojusies nopietna sadarbība ar izplatītājiem Lietuvā, un šobrīd One Wolf apģērbi ir nopērkami vairākos Klaipēdas, Palangas un citu Lietuvas pilsētu veikalos, turklāt tas aktīvi strādā kopā ar kino industrijas, teātra un mūzikas jomas pārstāvjiem ne tikai Latvijā, bet arī kaimiņvalstīs.



Pēc pauzes vairāku sezonu garumā uz Rīgas podija atgriezīsies labi zināmais dizainers un vietējās publikas mīlulis Atis Artemjevs, kurš nupat piedalījās prestižajā izstādē Super. Pitti Immagine Milānā.

No Ata Artemjeva kolekcijas. (Foto: no Rīgas modes nedēļas arhīva)

Katja Šehurina šajā sezonā ir paziņojusi par sava zīmola Katya Katya Shehurina mārketinga stratēģijas mainīšanu. Turpmāk būs pieejamas divas apģērbu līnijas, no kurām katrai būs savs nosaukums – vakarkleitas Katya Katya Occasion un kāzu kleitas Katya Katya Bridal. Šoruden RFW tiks rādīta tikai Šehurinas vakartērpu kolekcija.

No Annas Led kolekcijas. (Foto: no Rīgas modes nedēļas arhīva)

Zīmols Anna Led šajā sezonā ir saņēmis īpašu uzmanību, jo tieši tā kolekcijas tēls tika izvēlēts visas Rīgas modes nedēļas imidžam.

Dace Bahmann. (Foto: no Rīgas modes nedēļas arhīva)

Dace Bahmann paplašina savas kolekcijas sortimentu un no nākamās sezonas piedāvās ne tikai izejamās kleitas un virsdrēbes, bet arī cenas ziņā pieejamākus krekliņus, baikas, džinsus un džemperus.

Talented. (Foto: no Rīgas modes nedēļas arhīva)

Savukārt Talented informē, ka visa šī rudens-ziemas kolekcija ir pieejama veikalā Paviljons Tērbatas ielā 55.



2018. gada pavasara-vasaras sezonai veltītā RIGA FASHION WEEK notiks no 24. līdz 28. oktobrim. Jaunāko informāciju skatiet www.rfw.lv.