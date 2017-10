Īstiem stila gardēžiem: šie slavenie vīrieši valkā brunčus

Modes insaiders

Attiecībā uz modi mūziķis un pašpasludinātais dizainers Kanje Vests vienmēr cenšas pārkāpt robežas. Viņš ir pat tērpies sieviešu blūzē un 2011. gada koncerttūrē Watch the Trone uzstājies drauga, mīļākā dizainera Rikardo Tiši darinātajos ādas svārkos no Givenchy vīriešu 2012. gada pavasara/vasaras kolekcijas. Kanje uzskata, ka šis solis, izejot sabiedrībā svārkos, esot viņu padarījis par „modes industrijas insaideri”: „Ar tērpšanos kiltos izpildīju savu modes nodevu. Kurš izlemj, kas ir un kas nav vīrišķīgi? Mani neierobežo citu cilvēku uztvere.”

Īsti vīri valkā svārkus

Mūziķa un aktiera Džāreda Leto uzvedība un modes gaume nepārsteidz. Ja savu 2010. gada Twitter fotogrāfiju viņš nebūtu parakstījis ar vārdiem: „Īsti vīri valkā svārkus”, neviens tos pat nepamanītu. Svārkus, kuru viņam ir vairāk nekā lielai daļai sieviešu.

Terminoloģijas jautājums

Protams, viens no agrīnākajiem svārku valkātājiem ir neviens cits kā modes dizainers pats. Jau 2008. gadā, tērpies Comme des Garcons svārkos, Marks Džeikobss paklanījās savas skates noslēgumā, bet New York Magazine izdevumā precizēja, ka tie nav kilti, bet gan skorts: „Tie ir vienlaikus kā kilti un kā šorti... Un man patīk valkāt gan svārkus, gan kiltus. Patīk darīt lietas, kuras liek justies labi, kuras iepriecina un nesāpina citus.”

Tradīcijas

„Kiltus valkāju tādās īpašās svētku reizēs kā kāzas,” savas skotu tradīcijas skaidro aktieris Evans Makgregors, kas, būdams uzticīgs paražām, kiltus valkā kopā arī ar citiem skotu simboliem. Piemēram, ar skotu nazi aiz garās zeķes malas: „Kad esmu kiltos, vienmēr to ņemu līdzi. Un viens šāds nazis man ir arī uztetovēts uz rokas.”

Skotu uzvalks

„Kad nepieciešams, tērpjos kiltos, kas skotiem ir kā uzvalks,” arī skotu izcelsmes aktieris Džerārs Batlers ciena tradīcijas un kiltus valkā pareizi – rūtotus un komplektā ar garām zeķēm un priekšpusē tradicionālo somu sporran. Arī bez veļas: „Kā zināt, Skotijā ir kiltu valkāšanas noteikumi, kas ir jāievēro. To dēļ esmu nonācis divdomīgās situācijās. Piemēram, māsas kāzās visi uz mani lūrēja un mamma, žestikulējot ar rokām, kaut ko man centās pateikt. Domāju, ka rāda, ka ir laiks lūgšanām... Tikai vēlāk sapratu, ka iemesls ir cits. Tas, ka sēžot kājas turu pārāk plati.”

Eksperiments

Apbalvošanas ceremonijas un sarkanie paklāji ir vieta un laiks savas unikālās personības un stila izjūtas paraugdemonstrējumiem. Tā uzskatījis arī aktieris Vins Dīzels, kas 2003. gadā uz MTV Eiropas mūzikas balvas ceremoniju ieradās, tērpies melnos, plisētos ādas svārkos. Svārki aktierim tik ļoti patika, ka fotokameru priekšā viņš virpuļoja kā maza meitene jaunā kleitā.

Skotu stilā

Ar kailām kājām Holivudas zvaigzne Semjuels Džeksons centās iekarot sieviešu sirdis filmas 51. štats pirmizrādē. „Mīlu šo izstrādājumu. Un esmu to uzvilcis īstā skotu stilā,” uz veļas trūkumu norādīja pats stila gardēdis.

Jaunās normas

Viens no aktīvākajiem un jaunākajiem moderno vīriešu svārku popularizētājiem ir aktieris Džeidens Smits, kas savā vidusskolas ballē, ikdienā un pat luksusa zīmola Louis Vuitton sieviešu modes reklāmas kampaņā ir tērpies kleitā. „Es neredzu kategorijas – sieviešu drēbes un vīriešu drēbes. Redzu tikai nobijušos un par sevi nepārliecinātus cilvēkus,” pozicionē aktieris, kurš atzīmējis, ka tuvā nākotnē šis modes novatorisms būs ikdiena.

„Džeidens reprezentē paaudzi, kura asimilē patiesu brīvību, brīvību no manifestiem un dzimumu jautājumiem. Viņš iemieso to līdzsvaru, kurā ekstraordināra attieksme ir jaunā norma,” Džeidena ietekmi apstiprina Louis Vuitton dizainers Nikolā Geskjērs.

Cik slikts vien vēlos būt

Basketbolists Deniss Rodmens vienmēr ir bijusi spoža personība basketbolā, ikdienā un stila izjūtā. Lepni lietojis meikapu, ap kaklu licis spalvu boa un 1996. gadā savas autobiogrāfijas Bad as I Wanna Be prezentācijā spēris soli tālāk – tērpies kā līgava. Pilnā komplektā – kleitā, ar parūku, cimdiem un plīvuru.

