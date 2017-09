Aļona Ostapenko par pucēšanos: daudz sasmaržoties tenisa laukumā nedrīkst

Baletā starp meitenēm mēdz būt ļoti skarbas attiecības – var arī stiklus puantēs sabērt. Kā ir tenisā?

Man gandrīz ar visām ir labas attiecības, bet draudzēties gan tenisā ir diezgan grūti, jo vienu dienu draudzējamies, bet nākamajā jāiet vienai pret otru kortā. Labāk uzturēt labas attiecības ar visām, aprunāties...



Kortā esi emocionāla un temperamentīga, bet kā dzīvē? Tev patīk ekstrēmas lietas?

Dažas patīk, jā. Piemēram, aiziet uz amerikāņu kalniņiem. Gribētos kaut ko ekstremālu izdarīt, bet, no otras puses, man ir arī mazliet bail… Neesmu pārliecināta, ka varētu.

Tomēr vispār dzīvē esmu citāda nekā kortā, diezgan mierīga.



Aļona Ostapenko ar mammu Jeļenu. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Laukumā tev gribētos vairāk pucēties – lai atšķirtos no citām, kā, piemēram, Serena?

Serenai ir tādas īpašas kleitas, kas ne visām piestāvētu, tās piestāv tieši viņai. Man patīk tā forma, ko man dod sponsors adidas.



Kāds ir tavs mīļākais apģērbs ikdienā ārpus laukuma?

Man ļoti patīk visādas stilīgās zīmolu kedas, ar tām ir visērtāk. Boifrenda džinsi. Plus smuki krekliņi. Kleitas valkāt arī man patīk.



Uz augstiem papēžiem bieži sanāk staigāt?

Kad vakarā jāiet uz kādu pasākumu, jā. Man vienmēr uz turnīriem ir līdzi augstpapēžu kurpes. Man patīk ļoti augsti papēži.



Saldumi tev garšo?

Jā. Dažreiz var. Ne bulciņas, ne kruasāni mani neinteresē, bet garšīgas konfektes un kāds deserts gan. Laba šefpavāra gatavotu desertu dažkārt var paņemt pat ne tik daudz ēšanai, bet lai izbaudītu kā mākslas darbu. Tā mums bija Parīzē – katrs deserts bija uztaisīts kāda augļa formā, kā citrons vai ķirši, piemēram. Tas ir tik brīnišķīgi, kā viņi prot no ēdiena uztaisīt tik skaistas lietas.

Aļona Ostapenko ar mammu Jeļenu. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Kāda ir tava ideālā diena?

Dažreiz gribas kārtīgi izgulēties, bez steigas paēst brokastis, aizbraukt pastaigāties, padarīt kaut ko interesantu kopā ar ģimeni vai draugiem, vakarā aizbraukt uz kādu skaistu restorānu paēst vakariņas. Mums Rīgā ir daudz labu restorānu.



Šopings tev patīk?

Protams. Man patīk staigāt pa veikaliem, skatīties un atrast kaut kādas jaunas, interesantas lietas. Mērīt gan dažkārt ir slinkums.



Tev ir savi mīļākie zīmoli, dizaineri?

Nē, man daudzi patīk. Daudziem dizaineriem var atrast foršas lietas. Piemēram, Stella McCartney taisa smukus krekliņus. Labi džinsi ir amerikāņu zīmoliem, piemēram, Abercrombie. Tik ērti!



Vai tu pati būtu gatava reklamēt kāda zīmola apģērbu?

Varbūt... Man patīk daudzi zīmoli, bet neviens nav tāds, lai man patiktu viss, ko viņi rada. Dažas lietas ir labas, bet citās kaut kā šķiet par daudz. Pašai man patīk arī klasiskais stils, taču citreiz gribas kaut ko spilgtu. Esmu vēl jauna un varu atļauties valkāt spilgtas drēbes. Turklāt vasarā tās forši izskatās uz nosauļota auguma.



Ikdienā krāsojies?

Agrāk krāsojos vairāk, pēdējā laikā man slinkums. Gribas ilgāk pagulēt. Protams, ejot uz kādu pasākumu, krāsojos, bet ikdienā pietiek uzkrāsot skropstas. Man šķiet, ka esmu ļoti iesauļojusies, man nevajag grimu.

Tenisiste Aļona Ostapenko. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Daudz laika pavadi saulē. Kā pasargā ādu?

Vienmēr lietoju aizsargkrēmu.



Kādas ir tavas mīļākās smaržas?

Saldas. Agrāk mīļākās bija Prada Candy. Tagad jau kuro reizi pērku Carolina Herrera kurpīti – Good Girl. Ļoti iepatikās. Ja man kādas smaržas iepatīkas, vienas un tās pašas varu lietot ļoti ilgu laiku, kamēr neapnīk. Vai kamēr neatrodu jaunu aromātu, kurš atkal ļoti iepatīkas.



Ejot laukumā, arī iesmaržojies?

Jā, mazliet. Daudz nedrīkst, jo tad mēdz lidot virsū visādi kukaiņi, un tas traucē.



No kā tev ir bail?

Man ir šausmīgi bail no zirnekļiem. Pat ja ieraugu maziņu zirneklīti, kļūst ļoti bailīgi... Zinu, ka zirnekļi nekož, man vienkārši viņi šausmīgi nepatīk.

Tenisiste Aļona Ostapenko. (Foto: Vida Press)

Tev ir kāds īpašs rituāls, pirms ej uz spēli?

Kārtīgi iesildos. Bet neko īpašu nedaru, tikai to pašu, kas ierasts. Vienīgi pirms spēles parasti klausos mūziku. Pārsvarā popmūziku, dažreiz krievu mūsdienu dziedātājus. Man patīk enerģiska mūzika, sacensībās klausos tādu, kas uzlādē.