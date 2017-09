Baletdejotāja Sabīne Guravska: "Gurķu šķēlītes uz sejas nelieku"

Lai uzturētu sevi labā fiziskā formā, baletu apvienoju ar treniņiem pie fizioterapeita, kurš bieži vien veic arī masāžas. Tie ir mirkļi, kad atpūšas ne tikai ķermenis, bet arī prāts, un apziņa, ka muskuļi tiek atslābināti un nākamajā dienā atkal varēšu pilnvērtīgi trenēties, rada īstu labsajūtu. Vienīgā brīvdiena ir pirmdiena, un retos atpūtas brīžus izvēlos pavadīt mierīgā gaisotnē, aizejot ar draugiem uz kino vai vakariņās vai ieritinoties dīvānā un noskatoties kādu komēdiju.



Esmu no tām sievietēm, kuras skaistumkopšanu uztver vienkārši. Nepievēršu uzmanību īpašiem apzīmējumiem uz etiķetēm un nepētu produktu sastāvu, vados pēc sajūtām, ko tie izraisa. No rīta attīru seju ar Bioderma micelāro ūdeni Sébium H2O un lietoju tā paša zīmola mitrinošo krēmu Atoderm Intensive Baume. Lai pabarotu un aizsargātu ādu, to lietoju arī pirms izrāžu grima uzklāšanas. Man ir kombinēts ādas tips – taukaina T zona un ļoti sausi vaigi. Kopš rudens vienu, divas reizes mēnesī apmeklēju kosmetologu, un ādas stāvoklis ir būtiski uzlabojies. Divas reizes nedēļā attīru ādu ar gelveida ziepēm Bioderma Sébium Gel moussant, bet nekādas īpašas maskas vai gurķu šķēlītes uz sejas nelieku.

No privātā arhīva

Ikdienā dekoratīvo kosmētiku tikpat kā nelietoju, jo dienas aizrit treniņos un grims slodzes laikā izkūst. Parasti uzklāju tikai Maybelline The Colossal GO Extreme! skropstu tušu, ar Artdeco uzacu zīmuli ietonēju uzacis un uzklāju vieglu lūpu spīdumu bez toņa vai vienkārši balzamu. Mans absolūts favorīts ir lūpu apjomu palielinošais lūpu spīdums Dior Addict Lip Maximizer, to lietoju jau ilgus gadus. Ļoti veiksmīgs pirkums bija arī vaigu sārtums Givenchy Beauty Le Prisme Blush mazā iepakojumā ar otiņu komplektā – četrus tonīšus var sajaukt kopā vai lietot atsevišķi.



Vakara grimam izmantoju minerālu pūderi bareMinerals Original, zem kura klāju bareMinerals Complexion Rescue Tinted Hydrating Gel tonējošo fluīdu, kas rada noturīgāku pamatu. Dodoties uz svinīgu pasākumu, tam, ko lietoju ikdienā, pievienoju acu ēnas, acu laineri un spilgtu lūpu krāsu. Ļoti patīk bareMinerals acu ēnas – tās ir maigas, noturīgas un salīdzinoši viegli plūdināmas. Zīmola Kiko sarkanā lūpu krāsa ir viena no uzticamākajām. Tā viegli klājas, ir tiešām noturīga un, pateicoties sastāvā esošajam balzamam, nesausina lūpas. Esot ārzemēs, vienmēr ieeju Kiko veikalā – šim zīmolam ir tiešām kvalitatīvi produkti par ļoti saprātīgu cenu.

Vakarā sejas kopšanas rutīna ir vienkārša. Attīru ādu, izmantojot Bioderma toniku vai Nivea attīrošo želeju un barojošu pieniņu kosmētikas noņemšanai, ja esmu Operā pēc izrādes.

Kādu laiku lietoju dabiskos sejas kopšanas līdzekļus, bet ar laiku sapratu, ka tie neatbilst manas kombinētās ādas vajadzībām.

AS "Latvijas Gāze" gada balvas operā pasniegšanas ceremonija Latvijas Nacionālajā operā. (Foto: LETA)

Lietojot dabiskos matu kopšanas līdzekļus, vīlos – šķita, ka mati kļūst plānāki, ātrāk netīri un vairs nav tik spēcīgi. Baletdejotājiem mati katru dienu jāveido copēs vai astēs, tāpēc mati tiek noslogoti ar matu lakām, gumijām un sprādzēm, kas nereti tos lauž. Esmu iecienījusi profesionālā matu kopšanas zīmola Kérastase kopšanas un veidošanas līdzekļus. Ik pa laikam pabaroju matus ar kādu masku vai Kérastase Elixir Ultime eļļu, kuru pat atstāju kā masku uz nakti. Viens no iemesliem, kāpēc esmu iecienījusi tieši šā zīmola produkciju, ir aromāti, kas atgādina parfīmus.



Man ļoti patīk smaržīgas lietas, taču āda pret to protestē, tāpēc arī ķermeņa kopšanai lietoju Bioderma Atoderm Intensive Baume krēmu, kas ātri iesūcas un nerada lipīgu sajūtu. Vēl pie favorītiem varu pieminēt Florame ķermeņa losjonu ar lavandas ēterisko eļļu un Dr.Hauschka citronzāles ķermeņa pieniņu ar tonizējošu un nostiprinošu iedarbību, kuru izvēlos tieši aromāta dēļ. Operā lietoju Mádara Cosmetics dušas želeju-ziepes ar fantastisku jasmīna smaržu.



Esmu absolūta Jean Paul Gaultier Classique aromātu kolekcijas fane. Manā īpašumā ir četras, piecas šā spēcīgā un piesātinātā parfimērijas ūdens pudelītes. Savu kolekciju vienmēr cenšos papildināt ārzemju izbraukumos. Tomēr manas šā brīža topa smaržas ir Chloé Chloé – pati tādas nebūtu izvēlējusies, bet esmu ļoti priecīga, ka saņēmu dāvanā.



Priekšroku dodu gelish manikīram, jo parastās nagu lakas ātri nolūp. Parasti izvēlos pasteļtoņus vai intensīvu sarkano, vai spilgtu fuksijas rozā krāsu. Manuprāt, viena no labākajām nagu lakām ir Chanel klasiskajā sarkanajā tonī #635 Expression. Ja vēlos paspēlēties ar krāsām, iegādājos kādu no lētajām Maybelline Colorama līnijas lakām.

Kad aizbraucam ar draugiem uz pirti, vienmēr lietoju skrubi. Viens no lielākajiem atklājumiem ir pulverī saberzts dzintars, ko var izmantot kā skrubi. Vienkāršākais variants ir sodas un sāls sajaukums, taču ļoti patīk arī gatavie sāļi, piemēram, ar lavanadas gabaliņiem. Pirts rituāla noslēgumā mēdzu ieziest ķermeni ar medu, vēlreiz izkarsēties, lai medus iesūcas ādā, un tad noskaloties dušā. Skrubjus lietoju arī mājas apstākļos pēc vannas. Esmu iecienījusi Stenders greipfrūtu skrubi un vannas bumbas ar neuzkrītošiem pļavas vai kumelīšu aromātiem.



Manā garderobē ir ļoti daudz kleitu, jo parasti tās velku uz pirmizrādēm un pieņemšanām. Arī dodoties, piemēram, uz draugu dzimšanas dienām, tērpjos kleitā vai svārkos, izvairoties no džinsiem, kas kļuvuši par manu ikdienas apģērbu. Uzskatu sevi par sievišķīgu un rūpējos, lai tas tā vienmēr būtu. Manuprāt, sievišķīga sieviete ir tāda, kas vienmēr padomā par savu stilu, izskatu, frizūru un manierēm.