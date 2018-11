Tavs horoskops šodienai. Otrdiena, 13. novembris

AUNS

No grūtībām nebaidies, nepieciešamība mobilizēties palīdzēs atmodināt kādu no tavām labākajām īpašībām. Orientējies uz klasiskām vērtībām. Ar saviem panākumiem un labklājību nelielies.

VĒRSIS

Nepiesaisti sev nevajadzīgu uzmanību. Rīta pusē veiksmīgas varētu būt investīcijas savā veselībā un izskatā. Lieliska diena mīlas attiecību stiprināšanai. Uzdrīksties darīt kaut ko “nepareizi”!

DVĪŅI

Kamēr nesakārtosi domas un neizvērtēsi prioritātes, pie konstruktīviem risinājumiem netiksi. Spontānas reakcijas un sasteigti risinājumi gaidīto rezultātu nesniegs.

VĒZIS

Sarežģījumus būs vieglāk novērst, ja neļausies emocijām, bet rīkosies lietišķi un pragmatiski. Savaldi dedzību, un tu pat nepamanīsi, ka grūtākais jau ir aiz muguras. Jo nemanāmāka būs tava darbošanās, jo mazāk būs iespēju nonākt nenovīdīgu ļaužu valodās.

LAUVA

Baudi draugu, ģimenes un citu tuvu cilvēku kompāniju, atjauno interesantus, noderīgus kontaktus, kurus kādu laiku esi atstājis novārtā. Pirms piekrīti darba maiņai, iegūsti vispusīgu priekšstatu par to, kas ietilpst tavos pienākumos, un tikai tad izdari izvēli.

JAUNAVA

Cik pats savas labklājības labā darīsi, tik arī iegūsi. Piekāpšanos neuzskati par vājuma pazīmi, bet gan par stratēģiski svarīgu soli attiecību sakārtošanā.

SVARI

Materiālā situācija būs atkarīga no plānošanas – jo tālredzīgāks un apdomīgāks būsi, jo lielākas būs iespējas. Liec lietā iegūtās zināšanas, esi taisnīgs.

SKORPIONS

Pieaugs iniciatīva un uzņēmība. Ja kaut kas nenotiek, kā plānots, nekļūsti ass pret kolēģiem. No malas viss izskatīsies nevainojami, taču, uzmanīgāk pavērojot, būs redzamas nianses tavā attieksmē un situācijas izpratnē.

STRĒLNIEKS

Priekšroku dod komandas darbam, tas palīdzēs iekļauties termiņos un sasniegt vēlamos rezultātus. Pieņem priekšlikumu enerģiskāk iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs. Subjektīvu apsvērumu vadīts, vari nonākt pie aplamiem secinājumiem.

MEŽĀZIS

Lai neiemantotu nepateicīga cilvēka slavu, domā, ko runā, jo steigā vari pateikt ne to, ko gribēji, vai nopelt kādu, kas nav to pelnījis. Uzklausi draugus, viņu nolūks nebūs pamācīt, bet gan piebremzēt tavu dedzību un pasargāt no problēmām.

ŪDENSVĪRS

Pārlieka pašpārliecinātība var izprovocēt uz strīdiem. Lai pielāgotos strauji augošām prasībām, velti uzmanību jaunu zināšanu apguvei vai esošo papildināšanai. Savas drosmes un oriģinālās domāšanas dēļ vari gūt panākumus tur, kur citi vairās riskēt.

ZIVIS

Uzticies draugu teiktajam, neapšaubi viņu viedokli – tas palīdzēs labāk saprast savu lomu kāda notikuma attīstībā. Ja tev nepieciešams atbalsts, izmanto aizbildņu, sponsoru vai mecenātu palīdzību.