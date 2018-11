Aktrises Džūlijas Robertsas neskūtās paduses nav bijis ne protests, ne feministes vēstījums sabiedrībai. (Foto: Vida Press)

Džūlija Robertsa beidzot atzīst, ka neskūtās paduses "Nottinghilas" pirmizrādes vakarā nav bijis "feministes paziņojums"

1999. gadā, apmeklējot filmas „Notinghila” („Notting Hill”) pasaules pirmizrādi, aktrise Džūlija Robertsa māja ar roku fanu pūlim un visu skatienam atklājās viņas neskūtas paduses. Līdz šim daudzi domāja, ka Holivudas dīva ir viena no dāmām, kas šādi pauž feministes pārliecību, ka viss dabīgais nav jālikvidē, to skaitā padušu apmatojums. Līdzīgi kā to afišējusi popzvaigzne Madonna un viņas meita Lurdesa.