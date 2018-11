Līdz šim jaunā autora raksti un kritikas publicētas dažādos nozares preses izdevumos un portālos. Regulāri raksta portālam Arterritory.com, kurā ir viens no redaktoriem.

Savās publikācijās Tomass pievēršas kā atsevišķu mākslinieku jaunākajam sniegumam, tā laikmetīgās mākslas aktuālo tendenču un procesu apskatam. Pēdējā gada laikā līdztekus rakstīšanai sācis nodarboties arī ar izstāžu kūrēšanu.

Šajā sakarā pieminama nesen vasarā notikusī Elzas Sīles izstāde Decent, Little Hike on Roads Rural and Dangerous, Plus Ugly tātad Pieklājīga pastaiga pa mazliet bīstamiem un neglītiem lauku ceļiem, galerijā Alma. Tās veidotāji ir Sabiedrība ar neierobežotu atbildību par mākslu, mūziku un sportu GolfClayderman, kuras viens no dalībniekiem ir arī Tomass.

Šobrīd Tomasa ikdiena paiet starp intervijām par apskatāmajām un jaunajām izstādēm, rakstu rakstīšanu un ideju lidojumiem.

Kas pamudināja Tomasu pievērsties mākslas videi un nonākt pie mākslas kritikas un tagad arī kūrēšanas? “Uzprasījos uz atbildīgiem amatiem, un kaut kā lietas sāka notikt.”

Nopietns, inteliģents, aizrautīgs, idejām bagāts, mērķtiecīgs un ļoti ambiciozs – tā Tomasu raksturo cilvēki, kas viņam ir līdzās ikdienā. Elku viņam nav. Tomēr – vai ir kas tāds, kas viņu iedvesmo, palīdz radīt un rakstīt? Viss. Skaisti ziedi, putni, vāveres, eži, GolfClayderman, pastaigas, Vecrīgas arhitektūra, Gilberts un Džordžs, garšīgas zupas, velns, matemātika un pati māksla. Tomass bilst, ka māksla ar pareizo kontekstu var būt jebkas. Galvenais to pareizi pasniegt.

Māksla caurvij arī Tomasa hobijus un brīvo laiku. Viņš daudz lasa, apmeklē dažādas izstādes un fotografē. Divas galvenās jaunieša aizraušanās ir miniatūru glezniecība un medības.

Savu stilu un apģērba izvēli jaunais cilvēks raksturo kā nevērīgu. Bet ar vērienu. Pretstatā citām mākslas jomām, modei līdzi Tomass aktīvi neseko, tā vietā seko draudzenes padomiem. Viņa esot stilīga. Tāpat drēbes mēdz aizņemties no draugiem, nereti tās vēlāk privatizējot un iekļaujot savā garderobē.

Par nākotnes iecerēm Tomass runā izvairīgi, ir noslēpumains un mazliet ironizē: “Gribu studēt ārzemēs, bet vispār gribu naudu, balvas un slavu.”

Tomasa Pārupa 5 zelta likumi

1. Neuzdot stulbus jautājumus.

2. Ieklausīties cilvēkos.

3. Ignorēt liekvārdību.

4. Palīdzēt tuviem cilvēkiem.

5. Domāt par sevi.