Lieliski saprazdams savas neuzticības mērogus, Pīts uzsver, ka krāpis tāpēc, ka ir atkarīgs no seksa, turklāt izjutis mīlestības trūkumu, jo sieva visu uzmanību veltījusi bērniem. 53 gadus vecais vīrietis ir viens no pieciem britiem, kuri atzīstas sānsoļos un par to stāsta dokumentālajā filmā “Es un mans romāns”.

Pīts ir no Vorvikšīras, un ar savu sievu iepazinās 1984. gadā, kad abi bija pēdējā kursa studenti. Viņš bija “nebēdnīga rakstura, skaļš un pārdrošs bezkauņa”, viņa – “gudra un ļoti kautrīga”. Viņš stāstīja, ka viņa ir citāda nekā pārējās meitenes, ar kurā viņš saticies iepriekš. Smalkjūtīga, lieliska, apburoša. Pēc triju gadu draudzības 1987. gadā viņi apprecējās. Agrāk, kad draugi mudināja “mazliet atlaist bremzes”, Pīts bieži krāpa toreizējās draudzenes. Pret sievu viņš juta pienākuma apziņu, tāpēc senos paradumus atmeta. Drīz vien dabūja darbu policijā un beidzot jutās pieaudzis.

Taču morāle saļodzījās, kad Pīts pierakstījās trīs mēnešu kursos. Tas nozīmēja, ka mājās viņš atgriezās tikai nedēļas nogalēs.

Vakaros Pīts ar kolēģiem gāja uz bāriem, klubiem, flirtēja ar sievietēm. Klubā Birmingemā viņš satika kādu sievieti, kuru uzlūdza uz lēno deju un noskūpstīja. To vakaru viņš atceras kā pirmo reizi, kad kļuva neuzticīgs sievai, kura gaidīja abu pirmo mazuli.

“Es jutos vainīgs,” atceras Pīts. “Agrāk man nebija ko zaudēt, bet tagad bija.” Vaicāts, vai viņam vismaz patika sieviete, Pīts apstiprina, ka patikusi gan, taču vairāk viņi nav satikušies.

Turpmākajos 20 gados Pīts pārgulēja ar vismaz 23 sievietēm (varbūt arī vairāk), izmantodams visas iespējamās izdevības. Parasti tie bija vienas nakts romāni, taču ar vienu no sievietēm viņi uzturēja mīļāko attiecības 2,5 gadu garumā. Pīts izdomāja iemesls, lai nedēļas nogalē izbrauktu no pilsētas, meklējot ātru un riskantu seksu. Tiesa, ja kāda sieviete viņam pārāk pieķērās, Pītu pārņēma vainas apziņa un kauns.

“Nedomāju, ka mūsu laulība daudz atšķīrās no citām,” saka Pīts. “Reizēm gulējam kopā, veicām arī savas sociālās lomas, audzinot bērnus. Reizēm sastrīdējāmies un nakšņojām atsevišķās istabās. Bet tad atkal salabām.”

Visbeidzot Pīta sieva atrada viņa pierakstus no biznesa attīstīšanas kursiem un saprata, ka vīrs viņu krāpis. "Viņu tas satrieca,” atceras Pīts. Viņš nespēja atklāt sievai visu patiesību un sacīja, ka tas bijis vienas nakts sakars ar sievieti, kura 10 gadus bijusi viņa kolēģe.

Tovakar viņš izvācās no mājām, bet pēc mēneša sievai aizsūtīja visu to sieviešu sarakstu, kuras atcerējās. “Viņai šķita, ka man vajag palīdzību,” neslēpj Pīts. Sieva piedāvājusi iet pie psihologa, lai viņiem izdotos saglabāt laulību. “Mēs būtu varējuši normāli dzīvot, taču starp mums nebija beznosacījuma mīlestības,” viņš saka par savu situāciju. Tagad viņš sapratis, ka jutis emocionālas sāpes, un šie romāni palīdzējuši tās aizmirst – vismaz uz brīdi.

Tas bija pirms sešiem gadiem. Tagad Pīts ar sievu dosies uz Ņujorku, lai svinētu 30. kāzu jubileju. “To emociju, kas bija kādreiz, šobrīd vairs galīgi nav,” viņš saka, uzsverot, “sajūta, ka esi mīlēts un mīli, nav salīdzināma ar to, kā viņš juties agrāk. “Ar visu sirdi un dvēseli jūtu, ka vairs nekad nekrāpšu savu sievu.”