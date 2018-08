Iepazīstoties ar budismu un lasot Budas tekstus, var atklāt daudz interesantu citātu, kuri mudina aizdomāties par dzīvi. Lūk, 25 Budas domugraudi, kuri var mainīt arī tavu dzīvi, vēstī curejoy.com.

1. Tu netiksi sodīts par savām dusmām - tevi sodīs pašas dusmas.

2. Kad tu sapratīsi, cik viss ir perfekti, tu pacelsi galvu un smiesies pret debesīm.

3. Tu - tāpat kā ikviens šajā pasaulē - esi pelnījis mīlestību un svētību.

4. Ir trīs lietas, kuras tu ilgstoši nenoslēpsi: Saule, Mēness un patiesība.

5. Tie, kuri atbrīvojas no nelāgām domām, patiešām atrod mieru.

6. Ja vēlies visu saprast, tev vajag visu piedot.

7. Vienīgā īstā neveiksme dzīvē notiek tad, kad tu neesi pilnībā nodevies tam, ko lieliski zini.

8. Tu nevari iet pa ceļu, kamēr nekļūsti par pašu ceļu.

9. Lai cik daudz svētu tekstu tu arī nelasītu, lai cik daudz svētu vārdu tu arī neteiktu - ko tie labu var izdarīt, ja ar tiem tu neizteiksi savu piedošanu.

10. Suni neuzskata par labu suni tikai tāpēc, ka tas labi rej. Cilvēku neuzskata par labu cilvēku tikai tāpēc, ka tas skaisti runā.

11. Ceļš nav debesīs. Ceļš ir sirdī.

12. Jūti līdzi visiem cilvēkiem. Gan bagātajiem, gan nabagajiem. Jo katrs no viņiem cieš. Vieni cieš par daudz, otri - par maz.

13. Māciet visiem šo trīskāršo patiesību - devīga sirds, patīkama runa, kā arī kalpošanas un līdzjūtības pilna dzīve ir tās lietas, kuras atjaunos visu cilvēci.

14. Dzīves galvenais noslēpums ir - nebaidīties. Nekad nebaidies no tā, kas pēc tevis paliks. Neesi ne no viena atkarīgs. Tikai tad, kad būsi atteicies no jebkādas palīdzības, tu būsi kļuvis brīvs.

15. Neviens cits mūs neglābs, tikai mēs paši. Neviens cits to nevar izdarīt. Mums katram pašam ir jāiet savs ceļš.

16. Tavs darbs ir atrast savu darbu un ar visu sirdi tam nodoties.

17. Izdomā pats, kā tu sevi izglābsi. Neesi ne no viena atkarīgs.

18. Mēs kļūstam par to, ko mēs domājam.

19. Uzvarēt sevi ir vēl grūtāks uzdevums nekā uzvarēt citus.

20. Par tūkstošiem tukšu vārdu labāks ir viens vārds, kurš atnes mieru.

21. Tam, kurš mīl 50 cilvēkus, ir 50 ienaidnieki. Tam, kurš nevienu nemīl, tam nav arī ienaidnieku.

22. Rūpēties par ķermeņa veselību ir pienākums. Jo citādi mēs nevarētu saglabāt arī skaidru un spēcīgu prātu.

23. Katrs cilvēks pats ir savas veselības vai slimību autors.

24. No vienas sveces var aizdegt tūkstoti sveču, un pirmās sveces mūžs no tās nekļūst īsāks. Laime nekad nekļūst mazāka, ja ar to dalās.

25. Neienirsti pagātnē, nesapņo par nākotni. Koncentrējies un dzīvo tieši tagad, šajā mirklī.