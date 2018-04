Foto: Instagram

Skaistais attēls gan uzņemts citā gadalakaikā, proti, kādā no rudeņiem, jo zemi klāj oranžu lapu birums, taču viņa pati noskaņu raksturojusi ar "Past is past" jeb 'pagātne ir pagātne'. Dažu dienu laikā no "Instagram" lietotājiem šis attēls guvis 970 "sirsniņas", kas norāda, cik ļoti cilvēkiem patīk tajā redzamais - Zāmuele sarkanā kleitā un sarkanās augstpapēžu kurpēs. Komentāros cilvēki norāda, ka skatīties atpakaļ nav vērts un jāvēršas nākotnē.

Jau vēstījām, ka pēc ABLV bankas kraha izjukusi arī tās vadītāja Oļega Fiļa un viņa mīļotās sievietes Zāmueles laulība, kas ilga tikai pāris gadus. Pati Zāmuele teic, ka tam nav bijis sakara ar vīra biznesa neveiksmēm.

Saistītās ziņas Izšķīries Latvijas bagātākais pāris – Oļegs Fiļs un Santa Zāmuele Notikušas izmaiņas Oļega Fiļa un Santas Zāmueles laulības līgumā Oļega Fiļa sieva nemaz nepērk dārgās kleitas

Abu laulības ceremonija notika 2016. gada 1. oktobrī Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcā. Pāris nedēļas pēc kāzām viņi noslēdza laulības līgumu par visas mantas šķirtību. Fiļs, kuru īpašumu vērtība tiek lēsta vairāk nekā 300 miljonu eiro apmērā, ir trīs dēlu un meitas tēvs, savukārt Santa Kristiāna audzina divas meitas.

43 Foto Mirkļi no Oļega Fiļa un viņa sievas Santas Zāmueles dzīves +39