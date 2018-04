Lai sāktos mēnešreizes, ķermenis it kā gaida meitenes pāriešanu citā svara kategorijā. Sasniedzot aptuveni 46-47 kg svaru, emocionāli labvēlīgos apstākļos meitenes organismā sākas dzimumnobriešana un arī menstruācijas. Tauku slānītis ir ne tikai enerģijas rezerve, bet tiešā mērā hormonālās pārmaiņas veicinošs “orgāns”, tieši tādēļ ēšanas traucējumi, piemēram, anoreksija vai bulīmija un pārmērīgas fiziskas slodzes, ir iemesls, kālab meitenei var nesākties mēnešreizes.

Ja meitenei - topošajai sievietei ir sākušās mēnešreizes un ir arī seksuālas attiecības, neatkarīgi no vecuma, ir jārēķinās ar iespējamu grūtniecību. Protams, ideālajā pasaulē mīlestība, īstais vīrietis, sekss un laulības, kā arī īstais laiks bērna radīšanai, nāk gandrīz vienā laikā un tad, kad meitene ir pieaugusi un jau ir nobriedusi par sievieti ne tikai fiziski, bet arī emocionāli.

Tomēr mēdz notikt dažādi. Tas ir fakts - pusaudžu un jauniešu sekss ir. Vai tam jābūt tik agri, par to šoreiz nerunāsim, jo iemesli un apstākļi ir dažādi un, kādu tiesājot mēs neko neatrisinām.

Atliek vien cerēt, ka lēmums par seksuālām attiecībām tiek pieņemts apdomīgi, zinot un izmantojot savas iespējas pateikt NĒ. Atliek vien cerēt, ka mamma un tētis nebaidās runāt ar saviem bērniem par seksualitāti un, ienākot pieaugušo dzīves laukā, jaunieši ir izglītoti par iespējām izsargāties un pasargāt sevi gan no seksuāli transmisīvām slimībām, gan nevēlamas grūtniecības.

Ir grūti mācīties no citu labās pieredzes un arī kļūdām, bet, iespējams, ka daži piemēri no dzīves var mudināt pieņemt pareizos lēmumus savā dzīvē.

Lienei ir laimīgais stāsts. 16 gadu vecumā viņa nometnē iepazinās ar Māri un viņu pazīšanās pārauga mīlestībā ar laimīgu ģimeni finālā. Tagad viņiem ir divi bērni, kas nākuši šajā pasaulē plānoti. Nav noslēpums, ka seksuālās attiecības viņi sāka ātrāk nekā 18 gadu vecumā, bet apdomīga izsargāšanās viņiem palīdzēja izbaudīt jaunību un sagaidīt savus bērnus tad, kad viņi bija tam finansiāli un emocionāli gatavi.

Ilzei ir cits stāsts – meitene ballītē ļāvās ziņkārībai un puiša pierunāšanai. Viņai bija 17 gadi, draudzenes jau stāstīja par to, kā viņām iet mīlas frontē un cilvēcīgi ir saprotama Ilze vēlme pašai piedzīvot to, par ko apkārt runāja. Tā nebija lielā mīla, tās bija vienas nakts attiecības, bet Ilzes dzīvē tās izmainīja daudz – viņi neizsargājās un meitene “iekrita”. Pēc mēneša atklāja, ka ir stāvoklī… Ilze negribēja par savu bērnu domāt kā par jaunības kļūdu, tomēr neviļus šīs domas pie viņas atnāk joprojām.

Grūtniecību viņa saglabāja un savu bērniņu audzina kopā ar saviem vecākiem, tomēr daudzus iecerētos plānus Ilzei savā dzīvē nācās mainīt vai atlikt.

Aija seksuālajām attiecībām ļāvās, to īsti negribot, bet izsargājoties. „Es toreiz mācījos devītajā klasē un nemaz īsti negribēju seksu. Viņš bija trīs gadus vecāks par mani, ballēs mēs dejojām un reizēm pabučojāmies. Man likās, ka tā ir lielā mīlestība. Draudzenes mani kūdīja, lai pārguļot ar viņu, citādāk puisis aiziešot pie kādas citas. Es paklausīju. Tas nebija patīkami. Tikai pēc dažiem gadiem uzzināju, ka sekss var būt arī patīkams. Puisis vienalga mani pameta un tā varbūt labāk – ar šodienas prātu es viņu pat par draugu neizvēlētos,” atklāj Aija.

Atbildot uz jautājumu par svarīgāko, ko jaunietim, pirms seksuālām attiecībām noteikti ir jāzina, visas trīs jaunās sievietes nevilcinoties atbild – visu par izsargāšanos. Tam piekristu arī Pasaules Veselības organizācijas eksperti, kas uzsver, ka par seksu un izsargāšanos jāsāk ar pusaudžiem runāt apmēram divus gadus pirms tam, kā attiecīgajā zemē un kultūrā jaunie cilvēki sāk nodarboties ar seksu. Jāsāk stāstīt par izsargāšanos gan no nevēlamas grūtniecības un seksuāli transmisīvām slimībām (STS).

Kas ir jauniem cilvēkiem piemērotākās kontracepcijas metodes?

Gadījuma rakstura attiecībās tas noteikti ir prezervatīvs, kas pasargā gan no grūtniecības, gan STS. Lai arī cik ļoti gribētos uzticēties otrai pusei, tomēr jaunībā mēdz būt laiks, kad mainās partneri un nevar zināt, vai kāds no tiem ir inficēts ar seksuāli transmisīvu slimību, jo daudzas no tām ir bez īpašām pazīmēm. Tomēr, izvēloties prezervatīvu ir jāzina kā to pareizi lietot, lai izsargāšanās būtu efektīva. Prezervatīvi mēdz plīst, puisim kaisles brīdī var aizmirsties to uzvilkt…

Tieši tālab jauniešiem tiek ieteikta dubultā aizsardzība jeb tā sauktā “Double Duch” metode, kad prezervatīvs tiek lietots kopā ar citu efektīvu metodi, piemēram, kontracepcijas tabletēm. Tādejādi ir dubulta drošība pret neplānotu grūtniecību, kā arī aizsardzība no STS.

Lietojot kontracepcijas tabletes, pati meitene var būt atbildīga par savu dzīvi un izvēlētās kontracepcijas pareizu lietošanu.

Mūsdienās ir pieejamas vairākas jaunām meitenēm piemērotas kontracepcijas tabletes. Par to, kuras ir piemērotākās, jāizrunājas ar ārstu, nekautrējoties atklāt vajadzību. Ginekologs būs tikai priecīgs dot padomu, viņa darbs nav nosodīt un moralizēt. Papildu tam kontracepcijas tabletes var būt labs risinājums problēmām, kas nereti skar jaunietes – pinnes, sāpīgas mēnešreizes, pastiprināta matu taukošanās u.c.

Vai esmu gatava?

Jā, uz šo jautājumu nav nemaz tik viegli atbildēt – ir tik daudz dažādu aspektu, kas jāņem vērā. Lai pārliecinātos, var noderēt jautājumi uz kuriem īstās atbildes ir meklējamas tikai pašai sevī:

1. Vai doma par seksuālajām attiecībām izraisa manī negatīvas emocijas un to gaidu kā kaut ko nepatīkamu, kas jāizdara?

2. Vai dzimumdzīves uzsākšana nebūs pretrunā ar maniem principiem un uzskatiem?

3. Vai es jūtu spiedienu no apkārtējo (partnera, draudzeņu) puses?

4. Vai vēlos to darīt tāpēc, lai kādam izpatiktu?

5. Vai iesaistīšos seksuālās attiecības, lai noturētu partneri?

6. Kā pēc tam mainīsies attiecības ar puisi, draugiem, vecākiem?

7. Vai patiešām mīlu šo cilvēku un esmu pārliecināta par viņa jūtām?

8. Vai mūsu attiecības ir pietiekoši tuvas, lai varētu aprunāties par seksuāli transmisīvajām slimībām un HIV/AIDS?

9. Vai mums ir viss nepieciešamais, lai sekss būtu drošs? Vai esam izrunājuši par mums piemērotāko izsargāšanās metodi?

10. Vai esmu pārliecināta, ka spēšu uzņemties atbildību par sekām gadījumā, ja kontracepcija mūs pievils?

11. Vai varēšu paļauties uz savu partneri, ja kontracepcija mūs pievils?

Neļauj citiem sniegt atbildi savā vietā – izlem pati! Pats būtiskākais, uzsākot seksuālas attiecības, nedarīt sev pāri un sagaidīt to brīdi, kad tiešām jūties tam gatava!

Ja izlem uzsākt

Sekss var kļūt par brīnišķīgu attiecību sastāvdaļu – sevišķi tad, ja pārī abi ir atklāti viens pret otru un tiešām to vēlas. Nevajag raizēties, ja sākumā viss neizdodas kā redzēts filmās vai aprakstīts žurnālos – tagad ir jāmācās un kopā jāiet intīmo attiecību izzināšanas ceļš.

Un tas nozīmē arī atbildību. Atbildību pret sevi un savu partneri. Atbildību par izsargāšanos, jo tā ir daļa no pieaugušo pasaules un savas dzīves plānošanas.

Viena no atbildības sastāvdaļām ir vizīte pie ginekologa, lai pārrunātu gan sievietes veselības aspektus, gan izsargāšanās jautājumus. Jautājumus ārstiem par sevi interesējošām tēmām iespējams uzdot arī portālā www.tikaisievietem.lv, kur jautājumu un atbilžu formā ir iespējams izlasīt informāciju arī par sievietes veselību dažādos vecumposmos, ts.k. par kontracepciju.