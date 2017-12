Var ticēt, var neticēt, bet pati esmu pieredzējusi, kā notikumi tika nolasīti kafijas krūzē. Ja godīgi, sacīto par pilnu neņēmu, lai gan bija interesanti. Un kāds bija mans pārsteigums, kad jau pēc vienas dienas (!) sāka piepildīties kafijas burves redzētais! Tā bija ballīte, kas man tika solīta, bet nebija ne sapņota, ne plānota. Protams, kafijas dāma ar neparastajām spējām bija uz izķeršanu, pēc viņas stāsta parādīšanās presē cilvēki zvanīja nepārtraukti – sievietes telefons bija gluži karsts. Pagāja laiks, un viņa pazuda. Runā dažādi. Vieni domā, ka no tik lielas uzmanības viņa nogura un izdarīja visu, lai kļūtu nesameklējama. Citi – ka brīnumainās kundzes vairs nav starp dzīvajiem.

Lai vai kā, tas bija mistiski un neparasti. Galvenais – patiesi. Tātad kafijas biezumos tomēr var ieraudzīt nākotni! Varbūt kāds grib pamēģināt?

Kas nepieciešams, lai zīlētu

Vispirms jāpagatavo smalki malta dabiskā kafija. Vēlams gatavot tā saucamo turku kafiju – speciālā traukā vai mazā katliņā ielej aukstu ūdeni, ieber trīs karotītes kafijas un ar vārdiem: “Par pagātni, par tagadni, par nākotni” liek trauku uz nelielas uguns. Var darīt kā vairums ļaužu – ieber krūzītē kafiju, uzlej verdošu ūdeni un gaida. Tikai tādā gadījumā kafijai jābūt samaltai ļoti, ļoti smalki.

Kafijas karsēšanās vai kafijas ievilšanās laikā tā jāpamaisa ar karotīti – trīs reizes pulksteņrādītāju virzienā, trīs reizes pretējā, tad atkal pulksteņrādītāju virzienā. Kad kafija gatava, tā uzmanīgi jāielej baltā tasītē bez zīmējumiem. Nākamais noteikums – kafija jādzer lēnām, nesteidzīgi, domājot par to, ko vēlas uzzināt. Kad tasīte izdzerta, ar pāris apļveida kustībām jāsaskalina palikušie biezumi, tad tasīte spēji jāapgriež otrādi, lai kafijas biezumi izkristu uz apakštasītes. Pēc tiem, kā saka zinātāji, varot noteikt pagātni, bet pēc tasītē atlikušajiem biezumiem – nākotni.

Skatāmies! Līdzsvarotiem cilvēkiem zīmējums būs skaidri izteikts

Tā kā vairumam interesē nākotne, jāzina dažas lietas. Biezumi krūzītes dibenā parāda to, kas cilvēkam uz sirds. Pats centrs vēstīs par privātajā dzīvē sagaidāmajiem notikumiem, krūzes malās esošie simboli pareģos nākotni plašāk.

Ja nogulsnes ir biezas, stiprinies – gaidāms periods, kad vajadzēs daudz spēka un izturības. Savukārt nelielas nogulsnes liecina, ka tumšās ielejas jau izietas un saule ir tepat – rokas stiepiena attālumā.

Tomēr, pirms sākam studēt populārākos simbolus, kas aprakstīti S. Gilmanes grāmatā "Zīlēšana un astroloģija", viens padoms. Ja tasītes dibenā ir vēl ļoti daudz kafijas biezumu un nevar saskatīt zīmējumu, bet trauka malas vēl nav īsti apžuvušas, vēlreiz apgrieziet kafijas tasīti otrādi, lai izkristu liekie biezumi.

Vēl kāds norādījums – jāvēro tikai lielie zīmējumi. Daži būs nepārprotami, skaidri izteikti. Tomēr svarīgākais, manuprāt, ir darbs ar savu zemapziņu, kas vislabāk zina gan to, kas bijis, gan to, kas būs. Un, galvenais, to, kas jādara, lai būtu labi.

Ko nozīmē redzētais?

Izteiktas lauztas līnijas – dzīves grūtības. Ja tādu līniju ir maz, tās nav jāņem vērā. 2–3 cm garas līnijas tasītes vidū var liecināt par ceļojumu ar laimīgām beigām.

Taisnas līnijas – ilga un laimīga dzīve.

Graudiņi, kas izkaisīti taisnā līnijā, – viegli pārvarami šķēršļi.

Apļi bez traipiem – nauda.

Apļi ar traipiem – bērni.

Vainags – veiksme darījumos.

Krusts – slimība.

Trīsstūris – dabūsi darbu.

Daudz trīsstūru – atradums, ienākumi.

Kvadrāti – garlaicība.

Čūska – nodevība, krāpšana.

Zirgs – ceļš.

Suns – uzticams draugs.

Zivs – dzīres, ballīte.

Putns – patīkama ziņa.

Cits dzīvnieks (kas nav minēts iepriekš) – ienaidnieks.

Jātnieks – stipra cilvēka palīdzība.

Zieds – mīlestība.

Zieds ar krustu – laulība.

Koks – slava.

Sirds – spēcīga kaislība.

Mēness – veltīgi sapņi.

Restes – cietums, ierobežojumi.

Trauki, vāze – nožēla, asaras.

Māja – pamēģini saskatīt, vai pie tās nav kādas figūras. Tās nozīmē tavu ģimeni.

Liels, melns traips – nelaime, neveiksme.

Citviet kafijas zīlēšanas pamācībās minēts, ka par veiksmi mīlestībā un attiecībās ar pretējo dzimumu liecinot kafijas nosēdumu rombi. Trīs krusti tasītes vidū vēsta par izdošanos iecerētajās lietās, daudz kvadrātu – par nepatikšanām un likstām. Savukārt trijstūris sola karjeras kāpumu, bet, ja tādi ir trīs – jābūt gatavam kļūt stāvus bagātam!