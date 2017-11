Šādas izmaiņas paredz Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Nākamgad par katru bērnu no dzimšanas līdz septiņu gadu vecumam tiks izmaksāti uzturlīdzekļi 23% apmērā no minimālās mēnešalgas jeb 98,90 eiro, bet par katru bērnu no septiņu līdz 18 gadu vecumam - 27,5% no minimālās mēnešalgas jeb 118,25 eiro, bet ne vairāk kā par tiesas nolēmumā vai vienošanās par uzturlīdzekļiem noteikto.

Izmaiņas plānotas arī 2019.gadā. Uzturlīdzekļu izmaksas lietās, kas tiks uzsāktas pēc 2019.gada 1.janvāra, izmaksājamo līdzekļu apmērs bērniem no dzimšanas līdz septiņu gadu vecumam būs 24% apmērā no minimālās mēnešalgas jeb 103,20 eiro, bērniem vecumā no septiņiem līdz 18 gadiem, kā arī par katru pilngadīgu personu vecumā no 18 līdz 21 gadam - 28,5% no minimālās mēnešalgas jeb 122,55 eiro.

Kā ziņots, šogad 1.septembrī spēkā stāja izmaiņas valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksā, kas turpmāk paredz uzturlīdzekļus izmaksāt līdz 21 gadu vecumam līdzšinējo 18 gadu vietā, ja persona turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijā.