Tiekoties ar raidījuma dalībniecēm, juriste Brante visām lūdza iziet savdabīgu testu, kas pēcāk parādīja lielos klupšanas akmeņus dāmu dzīvēs, proti, neviena no viņām sevi neliek pirmajā vietā. Brante mācīja, ka tā ir absolūta nepieciešamība, bet tam nav nekāda sakara ar egoismu. Apzināties savu "es" un likt to prioritāšu sarakstā pirmajā vietā ir vissvarīgāk - vīrieši, darbi un citas lietas pēc tam.

Tāpat Brante lūdza dalībniecēm uzrakstīt vēstuli tam cilvēkam, kas viņām darījis pāri. Daudzām no viņām tie bijuši paši tuvākie cilvēki - vecāki, mīļotie... Vēstuļu publiska lasīšana pavēra slūžas asarām, ko daudz cietušās sievietes sevī nesušas gadiem ilgi. Pēc Brantes lūguma dalībnieces centās šiem ļaundariem no sirds piedot un palaist visas pārestības nebūtībā. Kam izdevās, kam ne - to skaties šī vakara sērijā.

Šovakar arīdzan tiks izbalsota viena no dalībniecēm, par kuru raidījuma žūrijas locekļi nobalsoja: viņai laiks māju Ādažos pamest un doties ar paceltu galvu tālāk dzīvē.

Jāteic, izbalsošana nenoritēja bez asarām, - vairums meiteņu šai sievietei bija pieķērušās. Kura būs izbalsotā, skaties šovakar pl.22 kanālā "STV Pirmā" raidījumā "Caur ērkšķiem uz..."!