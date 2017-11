Latviešu zobārste 29 gadu vecumā uzraksta īpaši pikantu erotisko romānu

Daži citāti

• " Pasaulē, kurā šķietami it visu var iedalīt pareizajā un nepareizajā, cilvēciskās jūtas neietilpst nekādos rāmjos. Kaislei nav novērtējuma. Divu cilvēku kopābūšanas alkās nav un nevar būt nekā aplama."

• "Viņa nekad nebija varējusi iedomāties, ka vīrieša dominēšana seksā varētu šķist tik neprātīgi erotiska un uzbudinoša. Meitene skaidri apzinājās, ka Džonatanam ir pilnīga taisnība – viņa bija gatava darīt visu, ko vien viņš gribētu."

• "Paslidinājis roku zem Ketlīnas kleitas, Džonatans aizāķēja pirkstus aiz meitenes smalko biksīšu diedziņiem, un viņa neviļus aizturēja elpu, automātiski sagatavodamās rāvienam, kam vajadzēja pārvērst viņas nepieklājīgi dārgās mežģīnes saplosītās driskās..."

Šis ir stāsts par komplicētām divu cilvēku romantiskajām attiecībām, taču šoreiz papildus emocionālajiem pārdzīvojumiem autore nevairās atspoguļot arī varoņu intīmās tuvības brīžus, sīkās detaļās izstāstot visu, kam plastikas ķirurgs Džonatans pakļauj savu gados stipri jaunāko, nepieredzējušo praktikanti Ketlīnu.

Skricelēja jau mazotnē

Viens ir skaidrs – Latvijā par attiecībām šādi vēl nav rakstījis neviens, un ne velti tiek vilktas paralēles starp šo romānu un pasaulslaveno bestselleru "Greja piecdesmit nokrāsas" (Fifty Shades of Gray). Pašu Karīnu šāds salīdzinājums īpaši nesatrauc, taču viņa norāda, ka šajos literārajos darbos patiesībā ir būtiskas atšķirības.

Ikdienā Karīna ir zobārste un strādā Rīgā, uz kurieni savulaik no Ventspils pārcēlās studiju dēļ. Kopš tā laika viņa ir apprecējusies, kopā ar vīru audzina meitiņu un uzskata sevi par īstenu rīdzinieci.

“Godīgi sakot, medicīna nebija sapnis – mani tas gluži vienkārši interesēja, turklāt biju pārliecināta, ka ar rakstīšanu neko nenopelnīšu un tas paliks vien hobija līmenī,” stāsta Karīna. Interesanti, ka sava veida rakstīšanai viņa pievērsusies jau tad, kad nav pratusi burtus. “Vecāki ir stāstījuši, ka vēl agrā bērnībā man ļoti patika skribelēt. Laikam varu teikt, ka esmu centusies rakstīt, kopš sevi atceros,” smej autore.

Iedvesmas netrūka

Nopietnāk rakstniecībai Karīna pievērsusies pusaudzes gados, kad internetā tapis anonīms emuārs vai blogs, kurā viņa regulāri pierakstījusi savas ikdienas gaitas. “Tā bija sava veida dienasgrāmata. Tamdēļ arī anonimitāte. Tajā lasītājam saistošā valodā apkopoju savas pārdomas par dzīvi,” atceras Karīna.

Savu debijas romānu Karīna rakstīja mājās, esot bērna kopšanas atvaļinājumā, brīžos, kad mazulis gulēja – diendusas laikā un vēlu naktīs.

Process padevies ļoti viegli: “Iedvesmas radīt un attīstīt šo stāstu, kā arī uzburt seksuālās ainas tiešām netrūka, jau pašā sākumā varēju iztēloties šo stāstu no sākuma līdz beigām. Daudz grūtāk bija atlicināt laiku, lai uzrakstītu šīs 557 lapaspuses.”

Izlaušanās no rāmjiem

Stāsts par brīvību alkstošās Ketlīnas (19) un pilsētas iekārojamākā vecpuiša Džonatana (34) kaislībām tapis pusgada laikā. Varoņi un notikumi ir izdomāti, taču grāmatā aprakstītais ietver daļu autores uzskatu un dzīves redzējuma. Darbība norisinās tepat Rīgā un nedaudz arī ārpus pilsētas.

"Saplēstās mežģīnes" ir pirmais nopietnais literārais darbs, kuru Karīna novedusi līdz galam. “Šis ir stāsts par intensīvām jūtām un kaislībām gan seksuālajā kontekstā – abi varoņi veido diezgan neparastas un sarežģītas attiecības –, gan daudz plašāk, proti, par cilvēka tiekšanos pēc sapņiem, nepieciešamību realizēt sevi un dzīvot pilnasinīgi, atbilstoši savām sajūtām. Personīgi man "Saplēstās mežģīnes" simbolizē izlaušanos no rāmjiem. Droši vien ne es vienīgā esmu izjutusi, ka sabiedrībai, apkārtējiem ir tendence mēģināt visus ievirzīt rāmjos un pielīdzināt kādam standartam. Man šī tendence krīt uz nerviem, un grāmatas rakstīšana bija savdabīgs protests,” atklāj autore.

Seksa ainas kā attiecību spogulis

Krietno erotikas devu romānā Karīna pamato ar nolūku attēlot divu cilvēku romantiskās attiecības visā to pilnībā: “Lai izprastu attiecību būtību, nevar ignorēt fizisko tuvību. Taču vēlos piebilst, ka bieži vien, lasot erotikas piesātinātus stāstus par attiecībām, priekškars abu varoņu intīmajiem sakariem, manuprāt, krīt pārāk ātri, lai lasītājam būtu iespēja gūt pilnvērtīgu izpratni par abu varoņu saikni. Rakstot "Saplēstās mežģīnes", rūpīgi padomāju par to, lai erotiskajām ainām būtu nozīme, lai tās palīdzētu izprast aprakstīto personu iekšējo pasauli, rakstura īpašības, kompleksus un citas personības nianses. Protams, tām ir arī izklaidējošs, lasītāja iztēli un fantāziju rosinošs raksturs.”

Karīna gan uzsver, ka grāmatā var nemeklēt pikantus notikumus no viņas pašas dzīves. Ar savu vīru viņa iepazinusies klubā, pēcāk abi turpinājuši komunicēt internetā, līdz ar laiku viens otram iepatikušies.

Nekā patoloģiska

Salīdzinājumu ar Ērikas Mitčelas "Greja piecdesmit nokrāsām" autorei nācies dzirdēt visai bieži, un, kaut arī Karīna neiebilst, viņai ir savs viedoklis: “Šāda lasītāju reakcija man nav pārsteigums – es ar to rēķinājos. Erotisko romānu Latvijā nav daudz, līdz ar to "Saplēsto mežģīņu" salīdzināšana ar populārāko, nesenāko bestselleru ir saprotama. Citviet pasaulē šī literatūras niša ir daudz plašāk pārstāvēta un katrs nākamais darbs netiek acumirklī pielīdzināts komerciāli veiksmīgajām "Greja piecdesmit nokrāsām". Taču, ja runājam par abiem stāstiem, saturu un valodu, manuprāt, "Saplēstās mežģīnes" atšķiras ar to, ka intimitāte tiek daudz ciešāk sasaistīta ar abu varoņu attiecību emocionālo dimensiju. Pretstatā "Greja nokrāsām", Ketlīnas un Džonatana attiecības nav patoloģiskas, un nevar būt ne runas par sadismu.”

Bijis arī nosodījums

Romāns lasītājiem kļuvis pieejams šoruden un jau nonācis pirktāko grāmatu sarakstā. Taču ne visi lasītāji Karīnas debiju uztvēruši ar sajūsmu. Gadījies arī dzirdēt visai nosodošas replikas un apgalvojumus, ka grāmata ir nekas cits kā pornogrāfija.

“Jāteic, ka biju nedaudz pārsteigta par to, ka daļa sabiedrības joprojām ir visnotaļ konservatīva šajā jautājumā. Jā, grāmatā ir ļoti spilgtas seksuālās ainas, bet man šķiet, ka pievērsties šai tēmai ir tikai normāli. Patiesībā mani diezgan izbrīna tas, ka Latvijā pirms manis kāds jau nebija paspējis to izdarīt pirmais,” spriež rakstniece.

Lasa arī vīrieši un pensionāres

Autore gan piebilst, ka vairums atsauksmju līdz šim bijušas izteikti pozitīvas: “Zināmu nosodījumu gaidīju no tuviniekiem, taču nekā tāda nebija. No malas lielākoties nācies saņemt apsveikumus ar pirmo grāmatu un uzslavas par drosmi rakstīt šādi. Esmu ļoti pateicīga pašiem kvēlākajiem faniem, kas sacēluši vētru sociālajos tīklos, daloties ar fotogrāfijām, kurās redzams, cik skaisti viņi lasa "Saplēstās mežģīnes" – ar kafijas tasi vai vīna glāzi, baudot grāmatu un dzīvi. Arī lasītāju kopa ir gana daudzveidīga – lasa gan jaunas meitenes, gan vecākas sievietes, gan arī vīrieši un pat pensijas vecuma ļaudis, par ko arī biju visvairāk pārsteigta!”

"Saplēstās mežģīnes" izdevusi "Zvaigzne ABC". Tiem, kuri pēc izlasīšanas sākuši interesēties par jaunās autores darbiem, būs prieks, uzzinot, ka Karīnai jau ir padomā nākamā grāmata. Topošais romāns gan nebūšot turpinājums ķirurga un praktikantes vētrainajiem piedzīvojumiem, taču autore sola, ka arī šis būs tikpat smalks un visaptverošs stāsts par divu cilvēku romantiskajām attiecībām.