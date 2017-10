Tavs horoskops šodienai. Otrdiena, 24. oktobris

AUNS

Labs periods, lai risinātu ģimenes problēmas un sakārtotu attiecības. Droši īsteno visu, ko esi iecerējis. Vari spert pat kādu pārgalvīgāku soli – veiksme būs tavā pusē!



VĒRSIS

Disciplinē sevi, rīkojies neatlaidīgi un mērķtiecīgi, un tu lieliski tiksi galā ar visu, ko uzskati par neatliekamu un svarīgu. Bez pūlēm iegūsi augstāku amatpersonu labvēlību.



DVĪŅI

Darba meklējumi vainagosies ar panākumiem. Arī tas, ko darīsi citu labā, izpelnīsies atzinību. Tomēr pašapmierinātībā slīgt nevajadzētu – tas var novest pie rutīnas.



VĒZIS

Veidosies dažādi jauni sakari. Ar savu enerģisko rīcību nonāksi uzmanības centrā. Lai aprastu ar jauno situāciju, būs vajadzīgs laiks.



LAUVA

Ja vien iespējams, sarežģītus darbus nesāc, dari to, par ko esi drošs, ka spēsi izdarīt līdz galam. Dodies ceļā, apciemo draugus, radus vai vienkārši atpūties pie dabas.



JAUNAVA

Mierīgi atzīsti gan savas kļūdas, gan panākumus. Ja kaut kas nav izdevies īsti labi, sāc visu no sākuma, arī pārrunas vai sadarbību.



SVARI

Mēģini nezaudēt sasniegtās virsotnes. Ja būsi pietiekami pārliecināts, savas problēmas atšķetināsi pats saviem spēkiem. Var laimēties tur, kur to nemaz negaidīji.



SKORPIONS

Ja rodas jaunas iespējas, daudz neprāto un nestiep gumiju – izmanto tās! Iegūsi gan jaunus draugus, gan izdarīsi milzum daudz darba.



STRĒLNIEKS

Materiālajā ziņā situācija pārredzama un prognozējama. Dvēseles komfortu nodrošinās tikšanās ar draugiem, nesteidzīgas sarunas un radošas aktivitātes.



MEŽĀZIS

Lielāku uzmanību velti sadzīviskiem jautājumiem. Sarīko ģenerāltīrīšanu, atbrīvojies no savu laiku nokalpojušiem sadzīves priekšmetiem, padomā par komforta uzlabošanu.



ŪDENSVĪRS

Būsi nepārtrauktā kustībā, līdz ar to tev nebūs laika sūdzēties par dzīves nebūšanām. Ne velti mēdz teikt, ka darbs ārstē visas kaites.



ZIVIS

Lielākie sasniegumi saistīti ar bērniem, vaļasprieku vai talantiem. Radīsies jauna aizraušanās, saņemsi kādu svarīgu uzaicinājumu vai informāciju.



Citi šobrīd lasa Krievu sektanti uzdarbojas Rīgas Grāmatu svētkos un aicina ignorēt jauno filmu "Matilde" Šī sieviete par apģērbu netērē vairāk kā 5 dolārus. Nekad! Intars Rešetins atgriežas pie sievas un cenšas pieņemties svarā