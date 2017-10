Abas filmas, kas tapušas ar Latvijas Nacionālā Kino centra un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu, no 20. oktobra būs skatāmas Vidzemes koncertzālē Cēsīs, no 21. oktobra – Multikino un Cinamon kinoteātros Rīgā, no 22. oktobra Smiltenes kultūras centrā, turpmāk novembrī – Talsu kinoteātrī, Jūrmalā un citur Latvijā. Katra filma ir 25 minūtes gara, seansa kopējais garums – nepilna stunda. Sazinoties ar studiju Atom Art, jaunākās Latvijas animācijas seansu iespējams sarīkot jebkur Latvijā.

Kadrs no filmas "Bize un Neguļa".

Režisora Edmunda Jansona animācijas filma Bize un Neguļa Latvijas pirmizrādi piedzīvoja šī gada 9. septembrī Rīgas Starptautiskajā filmu festivālā (Riga IFF), bet oktobra sākumā saņēmusi piecas nominācijas Nacionālajai kino balvai Lielais Kristaps.

Kadrs no filmas "Bize un Neguļa".

Studijas Atom Art jaunākais darbs stāsta par iztēles bagātu un aktīvu meiteni Bizi, kura kopā ar savu draugu Neguļu nepacietīgi gaida Ziemassvētku brīvdienas, taču visus plānus izjauc brālīša ierašanās ģimenē. Sajūtas, ar kurām nākas tikt galā Bizei, būs pazīstamas ikvienam, kuram nācies dalīt vecāku uzmanību ar brāli vai māsu.

Kadrs no filmas "Bize un Neguļa".

Filmas radošā komanda ir Latvijā iemīļotās Lupatiņu sērijas autori – režisors Edmunds Jansons, mākslinieks Reinis Pētersons un galvenais animators Mārtiņš Dūmiņš. Filmas idejas un scenārija autore ir Lote Eglīte, producente Sabīne Andersone, komponists Ģirts Bišs, bet mūziku ieskaņojusi muzikālā apvienība Brokastis četratā. Filmas varoņu balsis ierunājuši Jaunā Rīgas teātra aktieri Guna Zariņa, Baiba Broka, Kaspars Znotiņš, Edgars Samītis, bet galveno, Bizes lomu ieskaņojusi deviņus gadus vecā Nora Džumā.

Starptautisko pirmizrādi Bize un Neguļa piedzīvos 5. novembrī Čikāgas bērnu filmu festivālā ASV, bet Eiropas pirmizrādi – Fredrikstades animācijas filmu festivālā Norvēģijā.

Kadrs no filmas "Mūsu ome rullē".

Režisora Nila Skapāna plastilīna animācijas filma Mūsu ome rullē, kas tapusi studijā Lokomotīve, Latvijas pirmizrādi piedzīvoja šī gada 4. maijā, Latvijas filmu maratona ietvaros. Filma ir fantāzijas un piedzīvojumu žanra stāsts ar brīnumiem un pārvērtībām, negantiem laupītājiem, briesmām, pakaļdzīšanos un jokiem, un, protams, ar laimīgām beigām. Kā jau tas nereti gadās, divi bērneļi sakašķējas, jo nevar sadalīt mantiņu. Kaut arī ar motorolleru ierodas jaukā vecmāmiņa un aizved bērnus uz rotaļlaukumu, strīds tomēr turpinās, un izskatās, ka nebūs labi... Bet tad vecmāmiņa iejaucas, un visi nokļūst pavisam citādākā pasaulē. Nu jau bērniem jāsastopas ar īstiem piedzīvojumiem, un tad vairs nav laika strīdēties par sīkumiem. Un galu galā izrādās – jauki, ja vecmāmiņa ir mazliet arī labā raganiņa.

Kadrs no filmas "Mūsu ome rullē".

Filmas režisors, mākslinieks un animators ir Nils Skapāns, plastilīna lelles veidojušas mākslinieces skulptores Elīna Poikāne un Vita Valdmane, scenārija līdzautore arī šai filmai ir Lote Eglīte. Mūziku sacerējis komponists Jēkabs Nīmanis, filmu ieskaņojuši Guna Zariņa, Jana Čivžele, Sandra Kļaviņa, Andris Keišs, Jānis Kirmuška un Verners Biters, producents Roberts Vinovskis sadarbībā ar Igaunijas kompāniju Jarve Studio. Filma nominēta Nacionālajai kino balvai Lielais Kristaps par labāko animācijas režiju.