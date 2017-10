No šausmām uz daili

Šausmu filmu Aplis un Aplis 2 biedējošā galvenā varone, kura ar video palīdzību nogalināja cilvēkus, aktrise Daveita Čeisa tagad ir glīta 26 gadus jauna sieviete.

Daveita Čeisa šausmu filmās "Aplis" un "Aplis 2". (Foto: Vida Press)

Stilā dumpinieciskā zvaigzne iesākto aktrises karjeru ir turpinājusi ar dažādām kino un TV lomām un centusies ielauzties mūzikas industrijā ar pat vairākiem mūzikas albumiem. Bet Apļa slavu aizsniegt vairs nav izdevies.

Daveita Čeisa. (Foto: Vida Press)

Nevar pazīt

Bleiks Makivers, kas 1994. gadā tēloja bagātnieku Valdo komēdijā Mazie palaidņi un seriālā Pilna māja Mērijas Keitas Olsenas attēlotās varones Mišelas Tanneras draugu, ir kļuvis vizuāli neatpazīstams.

Bleiks Makivers. (Foto: Vida Press)

Super atlētisks dziedātājs un atkailinošo go-go deju dejotājs. „Četrpadsmit gadu vecumā gandrīz nogāju no ceļa. Mani izglāba mūzika un klavieres,” skarbs ir mazā aktiera rezumē.

Bleiks Makivers. (Foto: Vida Press)

Feministe

Harija Potera aktrise, kas tēloja Pansiju Pārkinsoni, – Skārleta Birna – ar 2017. gada atkailinošo fotosesiju žurnālā Playboy ir centusies pierādīt, ka beidzot ir pieaugusi un viņu tagad satrauc dažādas sociālas problēmas.

Skārleta Birna. (Foto: Vida Press)

„Cilvēki vēl aizvien cenšas ignorēt sieviešu intelektuālās spējas, noliegt viņu īpašumtiesības uz seksualitāti, neatzīt feminismu un visu to, kas sievieti padara spēcīgu. Viss sākas ar vienādu atalgojumu un beidzas ar krūšu atkailināšanu,” viņa apgalvo un vārdus darbos pierāda ar dalību anti-Trampa Sieviešu gājienos.

Skārleta Birna. (Foto: Vida Press)

Lēniņš

Desmit gadu garumā attēlojis neveiklo Nevilu Lēniņu Harija Potera filmās, Metjū Lūiss ir izaudzis par talantīgu TV filmu un teātra izrāžu aktieri.

Metjū Lūiss. (Foto: Vida Press)

Un, lai arī pats nespējot vairs pat noskatīties savas debijas filmas, šai lomai viņš var pateikties par karjeru un atpazīstamību.

Metjū Lūiss. (Foto: Vida Press)

Tēlotāja

Visdramatiskāko transformāciju demonstrē aktrise Elle Faninga, kas burtiski ir izaugusi skatītāju acu priekšā. Debitējot divu gadu vecumā, deviņpadsmit gadu vecās jaunietes kontā jau tagad ir vairāk nekā 30 vērtīgas kino lomas.

Elle Faninga. (Foto: Vida Press)

„Pat tad, kad biju pavisam maziņa, apzinājos, ka filmas nozīmē tēlošanu. Arī četru gadu vecumā sapratu, ka, filmējoties The Door in the Floor, aktieris Džefs Bridžess nav mans tētis. Tas ir darbs, nopietns darbs. Pucēšanās un tēlošana.”

Elle Faninga. (Foto: Vida Press)

Slavu! Slavu! Slavu!

Vēl viena aktrise, kura no bērnības ir veiksmīgi aizsoļojusi līdz pašai Holivudai, ir 2004. gada bērnu seriāla Unfabulous galvenās lomas tēlotāja Emma Robertsa.

Emma Robertsa. (Foto: Vida Press)

„Mans lielākais pārdzīvojums bija tas, ka nedabūju Vendijas lomu Pīterā Penā. Mamma teica, ka varbūt ir laiks apstāties, iet uz skolu un atkal būt bērnam. Atcirtu: „Nē! Es gribu slavu!””savu mērķtiecību apstiprina 26 gadus sasniegusī aktrise, kura par iedzimto talantu var pateikties arī radniecībai ar aktrisi Džūliju Robertsu.

Emma Robertsa. (Foto: Vida Press)

Saulstariņš

Jaukā un amizantā meitenīte no filmas Mis Saulstariņš – aktrise Abigaila Breslina – jau kopš trīs gadu vecuma ir sākusi filmēties reklāmās, piecu gadu vecumā – pirmajā filmā, bet Oskara balvas nomināciju saņēmusi desmit gadu vecumā par Mis Saulstariņu.

Abigaila Breslina filmā "Mis Saulstariņš". (Foto: Vida Press)

Un tā tālāk – līdz 2016. gada kulta seriālam Scream Queens.

Abigaila Breslina. (Foto: Vida Press)

Karjera kā atriebība

Pirms 21 gada, savos desmit gados, Mišela Trahtenberga debitēja galvenajā lomā filmā Spiedze Harieta, un tās nestās atpazīstamības un naudas dēļ ir kļuvusi par skolasbiedru apsmieklu un pazemojumu objektu.

Mišela Trahtenberga un Rozija O'Donela. (Foto: Vida Press)

Bet veiksmīga karjera esot viņas atriebība. 18 kino lomas, 34 TV lomas, 4 labākās aktrises apbalvojumi.

Mišela Trahtenberga. (Foto: Vida Press)

Labdarība

Pirms desmit gadiem Džordžija Henlija bija Lūsija Nārnijas hronikas: Lauva, Ragana un drēbju skapis filmā un trīs tās turpinājumos.

Džordžija Henlija. (Foto: Vida Press)

Studiju laikā prestižajā Kembridžas Universitātē meitene turpinājusi epizodiski filmēties, bet tagad mākslas bakalaure ir norūpējusies par sociālajiem jautājumiem un nodarbojas ar labdarību SOS Children’s Villages bāreņiem.

Džordžija Henlija. (Foto: Vida Press)

Ardievas Holivudai

Stīvena Spīlberga filmas Kapteinis Āķis varone Megija ir aktrise Ambera Skota, kas pēc filmas uzņemšanas un dziesmiņas izpildīšanas Oskara balvu ceremonijā no Holivudas ir atvadījusies.

Ambera Skota. (Foto: Vida Press)

Tagad viņa ir fokusējusies uz privāto dzīvi, tik slepenu, ka iztiek bez sava Instagram konta.

Ambera Skota. (Foto: Vida Press)

Siržu lauzējs

Amizantais filmas Par puiku aktieris Nikolā Holts arī pieaugušā vecumā ir gana talantīgs, lai filmētos tādās kulta filmās kā Trakais Makss: Skarbais ceļš, X-Men, un gana pievilcīgs, lai iekarotu aktrises Dženiferas Lourensas un Playboy modeļu sirdis.

Nikolā Holts filmā "Par puiku". (Foto: Vida Press)

Nikolā Holts. (Foto: Vida Press)

Mīlīgais zēns

Mīlīgais, mazais zēns no filmām Meklējot Nekurzemi un Čārlijs un Šokolādes fabrika – Fredijs Haimors – 25 gadu vecumā ir atvadījies no bērnu aktieru titula, mīlīgām lomām un tēlo sērijveida slepkavu seriālā Bates Motel.

Džonijs Deps un Fredijs Haimors filmā "Meklējot Nekurzemi". (Foto: Vida Press)

Fredijs Haimors. (Foto: Vida Press)